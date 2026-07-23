Crimen y Justicia

Los menores que asesinaron al policía en Loma Hermosa quemaron la ropa y la moto para borrar pruebas: uno ya tenía pedido de captura

Los sospechosos tienen 14 y 15 años. El mayor era buscado por robo armado y tentativa de homicidio. Ambos son inimputables y usaron un arma calibre .22 para cometer el crimen

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Así fue el asesinato del cabo de la PFA, Cristian Gerez, en Loma Hermosa

Unos diez minutos después del crimen del cabo Cristian Alberto Gerez en Loma Hermosa, los adolescentes de 14 y 15 años acusados ingresaron al asentamiento conocido como Villa Curita. La fuga siguió en dirección a Costa Esperanza, otro barrio del partido de General San Martín. Allí, quemaron parte de la ropa y una de las motos usadas en el asalto para borrar pruebas, antes de ser capturados.

El hecho comenzó el lunes por la noche, poco después de las 20, cuando Gerez, de 36 años, circulaba en su moto por la calle Mariquita Sánchez de Thompson. Dos menores lo interceptaron y lo amenazaron con un arma.

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El policía, que trabajaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina, se bajó del rodado y levantó las manos. Uno de los adolescentes disparó al aire y luego lo obligaron a entregar sus pertenencias. Al descubrir que llevaba su pistola reglamentaria, intentaron sacársela. Gerez retrocedió unos pasos y trató de sacar el arma, pero no llegó a hacerlo. Recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el codo. Murió en el lugar.

Los disparos fueron hechos con un arma calibre .22 —en la escena se levantaron dos vainas— y la víctima no llegó a desenfundar su pistola. Los asesinos huyeron de inmediato con su moto y la del cabo.

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Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa
El crimen ocurrió la noche del lunes pasado

Los investigadores de la Policía Bonaerense también analizaron imágenes de 20 cámaras de seguridad ubicadas los partidos de Tres de Febrero y General San Martín. Así, reconstruyeron la ruta de escape y determinaron que los sospechosos recorrieron unos cinco kilómetros hasta entrar en Villa Curita.

No se quedaron allí: siguieron moviéndose entre las localidades de José León Suárez y Loma Hermosa hasta buscar escondite en Costa Esperanza. En ese barrio encontraron quemados parte de la vestimenta y una de las motos, una clara maniobra para eliminar rastros.

Una clave para identificar a los sospechosos fueron videos publicados en TikTok que los mostraron con la ropa y la moto usadas en el asalto que le costó la vida a Gerez, así como varias pistolas. Uno es un menor de 14 años. Habría sido quien efectuó los disparos mortales. El otro tiene 15 años y está señalado como el conductor de la moto con la que interceptaron a la víctima.

En la investigación surgió un dato más sobre el mayor de los adolescentes: tenía pedido de captura por robo agravado por uso de arma y tentativa de homicidio, en una causa vinculada a hechos similares.

Cristian Gerez, la víctima
Cristian Gerez, la víctima

Los policías allanaron cinco domicilios buscándolos: tres en José León Suárez y dos en Loma Hermosa. El resultado fue negativo. El dato para ubicarlos finalmente lo dio un testigo, que marcó la casa en Costa Esperanza donde se escondía el más chico. Allí fue detenido, junto a parte de la ropa usada en el crimen y un teléfono celular.

En paralelo, fue liberado otro menor que había sido detenido en las primeras horas de investigación pero no tenía vínculo con el hecho: solo tenía una campera idéntica a la del autor material del disparo que mató al cabo Gerez.

Ambos acusados quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de San Martín, a cargo de Silvia Sorrentino, imputados por robo agravado por uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa.

Fueron trasladados a un centro de recepción para menores, ya que no pueden ser juzgados penalmente por su edad. Mañana podrán declarar ante la Justicia, aseguran fuentes del caso a Infobae.

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