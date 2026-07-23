Quién es Lucía Scarpa, la chef privada y tiktoker que conquistó desde los jugadores de la Scaloneta a Wos y Nathy Peluso

Lucía Scarpa, conocida como Lulú Scarpa, se convirtió en una chef tiktoker con 1,1 millones de seguidores en TikTok al mostrar cómo cocina para jugadores de la Scaloneta y artistas urbanos (Video: La Cocina Rebelde, Eltrece)

Lucía Scarpa, conocida en las redes como Lulú Scarpa, acumula 1,1 millones de seguidores en TikTok y 27,5 millones de “me gusta” gracias a un formato tan simple como efectivo: mostrar, con permiso de sus clientes, cómo es cocinarle a algunos de los futbolistas y artistas más seguidos de la Argentina. Sus videos bajo el título “POV: sos chef privada de un jugador de la Selección” o “POV: sos chef privada de Maria Becerra” acumulan millones de reproducciones cada uno, y convirtieron a esta joven gastrónoma en una figura propia del ecosistema digital argentino.

Los videos de Lucía Scarpa como chef privada de futbolistas de la Selección Argentina y de figuras como Maria Becerra suman millones de reproducciones en TikTok

El camino hasta ese punto no fue directo. Scarpa contó en el programa La cocina rebelde, de Eltrece, que fue su madre quien la empujó a estudiar gastronomía cuando ella misma dudaba de la elección. “Yo veía que mis compañeros se anotaban en medicina, arquitectura, derecho y yo dije: ‘Bueno, me anoto en arquitectura’. Hasta que ella me dijo: ‘Yo te veo en la gastronomía’”, recordó. La carrera duró dos años y al terminar hizo una pasantía en una cadena hotelera reconocida que describió como una experiencia negativa marcada por el machismo y el maltrato. “Yo me iba llorando y decía: ‘¿Qué hago acá?’”, afirmó en una entrevista previa con Infobae.

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La chef tiktoker describió su pasantía en una cadena hotelera como una experiencia de machismo y maltrato antes de consolidar su carrera

La salida llegó desde un lugar inesperado: una propuesta para irse a Mallorca, España, y abrir un restaurante con su madre. Tenía 19 años. La sociedad funcionaba con una inversora capitalista local y ellas ponían el trabajo. El negocio cerró con cinco estrellas en Google Maps y Tripadvisor. La pandemia interrumpió esa etapa y Scarpa volvió a Argentina, donde el rumbo tomó una forma distinta.

Su primer cliente viral fue el músico Wos, a quien le preparaba viandas saludables. Cuando el artista convocó a su equipo para grabar su tercer disco, Scarpa fue como chef privada del grupo durante esa producción. Fue entonces cuando subió su primer TikTok sobre el trabajo. “Dije: ‘Yo subo un TikTok, total ¿qué puede pasar?’ Ni lo había pensado. Es más, subí fotos muy random y ni siquiera había dicho quién era. Puse que era un músico, porque no sabía si podía nombrarlo todavía, y se me viralizó”, relató. Ese video fue el inicio de una comunidad que hoy supera el millón de seguidores.

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El músico Wos fue el primer cliente viral de Lucía Scarpa y el trabajo como chef privada durante la grabación de su tercer disco impulsó su primer éxito en TikTok

Desde entonces, la lista de clientes creció por recomendación entre pares. El primer futbolista fue Paulo Dybala, el esposo de Oriana Sabatini. Después llegaron jugadores de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y Racing Club, y también integrantes de la Selección Argentina. Entre los nombres que confirmó públicamente figuran el delantero de Boca Miguel Merentiel y clientes del ámbito del espectáculo como China Suárez, Stephanie Demner y Nathy Peluso, cuyo video juntas acumula 12,6 millones de vistas. La dinámica de boca en boca entre futbolistas fue la que terminó de consolidar su agenda, según explicó en La cocina rebelde.

Paulo Dybala fue el primer futbolista cliente de Lucía Scarpa y luego se sumaron jugadores de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club y la Selección Argentina (Video: TikTok)

La modalidad de trabajo que Scarpa ofrece se conoce como meal prep: va al domicilio del cliente, hace las compras si así lo requieren, y prepara entre diez y doce elaboraciones que duran aproximadamente cuatro días. Cada jornada le insume entre seis y siete horas. “Cuando tengo clientes con confianza, ya voy y cocino lo que yo quiero”, dijo, aunque aclaró que siempre consulta restricciones alimentarias y preferencias antes de arrancar. Para los futbolistas, el menú responde a una lógica específica: proteínas, carbohidratos y verduras. Los tres platos que más repiten sus clientes son la ensalada de cuscús, el lomo con champiñones y papas, y las cookies de avena.

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Entre sus proyecciones a futuro, Scarpa mencionó la posibilidad de abrir su propio restaurante en Argentina, aunque aclaró que por ahora ese deseo convive con la satisfacción del camino actual. “Con el servicio de chef privado estoy cumpliendo un sueño que no sabía que tenía”, afirmó.