Política

La UTA alcanzó un acuerdo salarial para un trimestre y se diluye la amenaza de un paro de colectivos en el AMBA

La mejora regirá entre julio y septiembre y beneficiará a los choferes de corta y media distancia, que todavía no habían recibido un aumento. Otros sindicatos que recibieron mejoras salariales y aún están negociando

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Una multitud de personas espera en una parada de autobús en una calle urbana. Un autobús gris está parado en la vía, y edificios se ven al fondo bajo un cielo azul
Los choferes de colectivos del AMBA recibirán un aumento para el período julio-septiembre (Foto: Maximiliano Luna)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron este miércoles una actualización salarial para el trimestre julio, agosto y septiembre que beneficiará a los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el personal de conducción, el acuerdo fijó un salario básico de $1.645.721,36 desde el 1° de julio, de $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y de $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías.

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El acuerdo incluyó una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado. También incluye una actualización de viáticos por día efectivamente trabajado: $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre.

Roberto Fernández, titular de la UTA (Foto: Luciano González)
Roberto Fernández, titular de la UTA (Foto: Luciano González)

Según un comunicado de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, ambas partes se reunirán durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. Además, se comprometieron a mantener la paz social en el sector.

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De esta forma, se destrabó un conflicto que se prolongaba y que amenazaba con derivar en medidas de fuerza, ya que la UTA, que lidera Roberto Fernández, hasta el momento sólo había llegado a un acuerdo con las cámaras del sector de larga distancia para mejorar los viáticos del personal.

Las paritarias que cerró la UTA se suman a otros acuerdos salariales alcanzados en las últimas semanas y que se mantienen dentro de la pauta fijada por el Gobierno.

CGT
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

Por un lado, la Asociación Bancaria acordó con las cámaras un aumento de 2,9% para junio que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.

Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.

La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Reunión de paritarias de la UOM
Empresarios y sindicalistas de la UOM, en la primera reunión salarial

Mientras, en estos días se reanudarán las negociaciones de empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para acordar un aumento que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.

Ambas partes tuvieron hace dos semanas la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
El líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS),  Armando Cavalieri

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, comenzó las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.

La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.

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