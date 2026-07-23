Nuevos vehículos adquiridos por la Asamblea Legislativa de El Salvador podrían ser asignados a las diferentes fracciones

La adquisición de vehículos forma parte de los cambios en la Asamblea Legislativa, junto con remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario./ (Radio YSKL)

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una flota de nuevos vehículos institucionales, cuya asignación podría beneficiar a distintas fracciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien detalló que la información sobre la compra estará disponible en el portal de transparencia en los próximos días.

Según el funcionario, estos automóviles no están destinados a la junta directiva ni a diputados específicos, sino que serán utilizados para tareas administrativas y operativas de la institución.

El presidente de la Asamblea expresó que la distribución de los vehículos responde a criterios de funcionalidad y apoyo logístico. “Los automóviles adquiridos son pickups para labores institucionales y, en algunos casos, podrán ser asignados a fracciones que los requieran para el trabajo legislativo. Además, se incluyeron algunos microbuses para el traslado de personal”, aseguró.

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Esto abre la puerta a que las distintas fracciones legislativas puedan solicitar vehículos para fortalecer su labor, siempre que justifiquen la necesidad ante las autoridades administrativas.

El funcionario aseguró que los datos sobre la adquisición estarán disponibles esta semana en el portal de transparencia. “No tenemos nada reservado; simplemente, los datos se publican una vez finalizados los procesos. En este caso, ya finalizó el proceso y esta semana se recibieron los vehículos”, afirmó Castro.

Ernesto Castro confirmó que la compra de los vehículos de la Asamblea Legislativa se publicará en el portal de transparencia en los próximos días./ (Redes de Ernesto Castro)

El presidente legislativo subrayó que la flota adquirida está compuesta, principalmente, por pickups y algunos microbuses, destinados al traslado de personal y a labores institucionales. “Se trata de vehículos de trabajo, no de lujo”, puntualizó.

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La adquisición forma parte de una serie de cambios implementados en la Asamblea Legislativa, que incluyen remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario. Entre los trabajos en curso se encuentra la mejora de la zona de parqueos, que presentaba deficiencias estructurales y complicaciones para el tránsito interno, especialmente en época de lluvias. “Estamos remodelando la zona de los parqueos, que antes tenía baches y dificultaba el acceso. Todo eso se está solucionando”, recordó Castro.

Durante las declaraciones a medios, previo el inicio de la plenaria de este día, Castro también se refirió a otras iniciativas en marcha para la comunidad salvadoreña en el exterior. Explicó que se han realizado cambios para facilitar el regreso de los salvadoreños que residen en otros países, incluyendo incentivos como facilidades para el menaje de casa y estímulos para quienes decidan invertir en El Salvador.

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“Cuando se toma una decisión de este tipo, no se implementa de forma inmediata, sino que existe un período de transición en el que la Asamblea Legislativa brinda apoyo para que los salvadoreños puedan reincorporarse, si así lo requieren”, sostuvo.

En declaraciones a medios, Ernesto Castro también abordó el tema del TPS para los salvadoreños y afirmó que espera que se resuelva positivamente./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el presidente de la Asamblea manifestó su expectativa sobre la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. “Esperamos que la situación migratoria de los salvadoreños en el exterior se resuelva de forma positiva y que el estatus temporal que poseen se prorrogue”, señaló.

Sobre otras iniciativas en discusión dentro del órgano legislativo, Castro indicó que algunos temas todavía se encuentran en revisión y que su avance depende del calendario institucional. Precisamente al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el funcionario dijo que “el tema aún está en revisión”.

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“Se continuará con el proceso en las próximas semanas. La próxima semana está contemplada en el calendario legislativo, (pero) luego se realizará la vacación de agosto. Después de ese receso, la iniciativa volverá a ser considerada y discutida. Si el pleno lo requiere, también se someterá a aprobación”, concluyó.