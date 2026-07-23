El Salvador

Nuevos vehículos adquiridos por la Asamblea Legislativa de El Salvador podrían ser asignados a las diferentes fracciones

El presidente legislativo, Ernesto Castro, dijo que la compra incluye unidades para apoyo operativo y traslado de personal, con la posibilidad de atender solicitudes de grupos parlamentarios según las necesidades de trabajo

Guardar
Google icon
La adquisición de vehículos forma parte de los cambios en la Asamblea Legislativa, junto con remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario./ (Radio YSKL)
La adquisición de vehículos forma parte de los cambios en la Asamblea Legislativa, junto con remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario./ (Radio YSKL)

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una flota de nuevos vehículos institucionales, cuya asignación podría beneficiar a distintas fracciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien detalló que la información sobre la compra estará disponible en el portal de transparencia en los próximos días.

Según el funcionario, estos automóviles no están destinados a la junta directiva ni a diputados específicos, sino que serán utilizados para tareas administrativas y operativas de la institución.

El presidente de la Asamblea expresó que la distribución de los vehículos responde a criterios de funcionalidad y apoyo logístico. “Los automóviles adquiridos son pickups para labores institucionales y, en algunos casos, podrán ser asignados a fracciones que los requieran para el trabajo legislativo. Además, se incluyeron algunos microbuses para el traslado de personal”, aseguró.

PUBLICIDAD

Esto abre la puerta a que las distintas fracciones legislativas puedan solicitar vehículos para fortalecer su labor, siempre que justifiquen la necesidad ante las autoridades administrativas.

El funcionario aseguró que los datos sobre la adquisición estarán disponibles esta semana en el portal de transparencia. “No tenemos nada reservado; simplemente, los datos se publican una vez finalizados los procesos. En este caso, ya finalizó el proceso y esta semana se recibieron los vehículos”, afirmó Castro.

Ernesto Castro confirmó que la compra de los vehículos de la Asamblea Legislativa se publicará en el portal de transparencia en los próximos días./ (Redes de Ernesto Castro)
Ernesto Castro confirmó que la compra de los vehículos de la Asamblea Legislativa se publicará en el portal de transparencia en los próximos días./ (Redes de Ernesto Castro)

El presidente legislativo subrayó que la flota adquirida está compuesta, principalmente, por pickups y algunos microbuses, destinados al traslado de personal y a labores institucionales. “Se trata de vehículos de trabajo, no de lujo”, puntualizó.

PUBLICIDAD

La adquisición forma parte de una serie de cambios implementados en la Asamblea Legislativa, que incluyen remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario. Entre los trabajos en curso se encuentra la mejora de la zona de parqueos, que presentaba deficiencias estructurales y complicaciones para el tránsito interno, especialmente en época de lluvias. “Estamos remodelando la zona de los parqueos, que antes tenía baches y dificultaba el acceso. Todo eso se está solucionando”, recordó Castro.

Durante las declaraciones a medios, previo el inicio de la plenaria de este día, Castro también se refirió a otras iniciativas en marcha para la comunidad salvadoreña en el exterior. Explicó que se han realizado cambios para facilitar el regreso de los salvadoreños que residen en otros países, incluyendo incentivos como facilidades para el menaje de casa y estímulos para quienes decidan invertir en El Salvador.

“Cuando se toma una decisión de este tipo, no se implementa de forma inmediata, sino que existe un período de transición en el que la Asamblea Legislativa brinda apoyo para que los salvadoreños puedan reincorporarse, si así lo requieren”, sostuvo.

Manos sostienen un cartel de cartón con las siglas TPS pintadas en azul y blanco. La letra P contiene el escudo nacional de El Salvador.
En declaraciones a medios, Ernesto Castro también abordó el tema del TPS para los salvadoreños y afirmó que espera que se resuelva positivamente./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el presidente de la Asamblea manifestó su expectativa sobre la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. “Esperamos que la situación migratoria de los salvadoreños en el exterior se resuelva de forma positiva y que el estatus temporal que poseen se prorrogue”, señaló.

Sobre otras iniciativas en discusión dentro del órgano legislativo, Castro indicó que algunos temas todavía se encuentran en revisión y que su avance depende del calendario institucional. Precisamente al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el funcionario dijo que “el tema aún está en revisión”.

“Se continuará con el proceso en las próximas semanas. La próxima semana está contemplada en el calendario legislativo, (pero) luego se realizará la vacación de agosto. Después de ese receso, la iniciativa volverá a ser considerada y discutida. Si el pleno lo requiere, también se someterá a aprobación”, concluyó.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativatransparenciaContratos PúblicosEl SalvadorVehículos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

La organización de activistas, radicada en Costa Rica y compuesta en su mayoría por exiliados, reclamó a Estados democráticos que actúen antes de que la propuesta se formalice y avalen sanciones selectivas

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

La administración definirá en los próximos días una respuesta al incremento de las gasolinas y del diésel, que el mandatario vinculó con tensiones y acciones bélicas en el Golfo Pérsico

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

El Sistema Penitenciario prevé remozamientos y controles de ingreso en centros con presencia de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con fondos de la Ley Antipandillas y préstamos del BCIE

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Honduras: tres pacientes permanecen graves por dengue, autoridades piden evitar la automedicación

Diez personas permanecen hospitalizadas por dengue, de las cuales tres se encuentran en estado grave, informaron autoridades de Salud

Honduras: tres pacientes permanecen graves por dengue, autoridades piden evitar la automedicación

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

La resolución emitida en Washington D.C. mantiene habilitada la autorización laboral para beneficiarios de El Salvador, Ucrania y Sudán mientras avanza el litigio, con una definición prevista para el 5 de agosto

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

TECNO

Del falso Kevin Costner a la clonación de voz: cuáles son las estafas virtuales más comunes y cómo evitarlas

Del falso Kevin Costner a la clonación de voz: cuáles son las estafas virtuales más comunes y cómo evitarlas

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Más allá de la WWE, John Cena revela el regalo secreto con el que le cambió la vida a su madre

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

MUNDO

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos firmó con Arabia Saudita un acuerdo nuclear que abre la puerta al enriquecimiento de uranio

El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

Familias en Guyana exigen respuestas tras el naufragio de un ferry que dejó 100 muertos y decenas de desaparecidos