El clásico Armadillo Racing debuta en PlayStation 5, Xbox Series y Switch tras 27 años solo en arcades

Arcade Archives Armadillo Racing presenta su tráiler.

Arcade Archives Armadillo Racing, el clásico juego de carreras en 3D lanzado por Namco en 1997 y hasta ahora exclusivo de las máquinas arcade, llegará finalmente a los sistemas domésticos el próximo 23 de julio gracias a Hamster Corporation. Por primera vez, los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2 podrán disfrutar de este título en casa, el cual se mantuvo inaccesible fuera de los salones recreativos debido a su innovador sistema de control basado en trackball.

Las nuevas versiones, denominadas Arcade Archives y Arcade Archives 2, incluirán opciones actualizadas, compatibilidad con controles USB de trackball y varios modos que buscan reproducir fielmente y mejorar la experiencia original.

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Armadillo Racing, una rareza inédita en consolas

Armadillo Racing fue una rareza dentro del catálogo de Namco a fines de los años noventa. Desarrollado sobre una variante avanzada del hardware System 22, utilizado también en títulos como Ridge Racer y Air Combat 22, ofrecía entornos tridimensionales, circuitos llenos de obstáculos y la mecánica particular de competir controlando un armadillo rodante. La recreativa original requería un control de trackball, similar al usado en algunos juegos de bolos o golf, permitiendo manipular el movimiento con gran precisión.

Esta peculiaridad del hardware fue, paradójicamente, la razón por la que Armadillo Racing no llegó a consolas en su momento, ya que los mandos estándar no permitían replicar la jugabilidad original con fidelidad. Actualmente, gracias a los avances en emulación y compatibilidad, Hamster adaptó los controles para gamepads tradicionales y además confirmó soporte para controles USB con trackball, brindando una experiencia cercana a la original a quienes cuenten con este periférico especializado.

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Nuevos modos y opciones para refrescar la experiencia

Las nuevas versiones estarán disponibles en dos ediciones: Arcade Archives, que prioriza mantener intacta la experiencia original, y Arcade Archives 2, que introduce mejoras y novedades. Ambas incluyen modos clásicos como Original Mode, con la jugabilidad y dificultad genuinas de la máquina; Hi Score Mode, para competir por la puntuación más alta; y Caravan Mode, en el que los jugadores intentan superar marcas en un tiempo limitado y compartir sus récords en línea.

Arcade Archives 2 agrega el esperado Time Attack Mode, un modo contrarreloj centrado en terminar el juego lo más rápido posible, sin tomar en cuenta la puntuación, así como compatibilidad con la tecnología de frecuencia de actualización variable (VRR), que ajusta la frecuencia de la pantalla para mostrar la acción con la misma fluidez que en los arcades originales.

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Ambas ediciones incluyen herramientas para mayor accesibilidad: selector de dificultad, configuración de botones, filtros visuales, múltiples ranuras de guardado y función de rebobinado para corregir errores durante la partida. El precio de lanzamiento será de 14,99 dólares (1.500 yenes) para Arcade Archives y 16,99 dólares (1.800 yenes) para Arcade Archives 2. Además, quienes adquieran la versión básica podrán actualizar a la edición mejorada por 2,99 dólares (330 yenes).

Arcade Archives ARMADILLO RACING (Captura de tráiler oficial)

Recepción y expectativas ante el regreso

El regreso de Armadillo Racing genera entusiasmo entre los aficionados a los arcades y los juegos de carreras poco convencionales, quienes durante años vieron casi imposible revivir la experiencia en casa. Tras permanecer inaccesible por más de dos décadas, llegar a consolas significa no solo rescatar un clásico, sino también reivindicar una etapa de innovación y creatividad propia de la industria japonesa del videojuego.

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El título mantiene su atractivo gracias a los circuitos laberínticos de estilo arcade, el diseño original de personajes y sus mecánicas particulares. La opción de competir por récords en línea y el modo contrarreloj expande el juego a nuevas audiencias, incluyendo a la comunidad de speedrunners, mientras que la compatibilidad con distintos controles y las variadas opciones gráficas y de accesibilidad facilitan su adopción tanto para jugadores veteranos como para quienes experimentan este tipo de juegos retro por primera vez.

Sin embargo, existen interrogantes con respecto a la adaptación: Hamster aún no ha anunciado la lista concreta de periféricos trackball compatibles, lo que genera dudas entre los jugadores más exigentes. Además, algunos seguidores consideran que la auténtica experiencia dependerá de la fidelidad en la emulación de la física y los controles adaptados. A pesar de ello, la estrategia de ofrecer diferentes modos de juego y la apertura al feedback sugieren que el relanzamiento busca priorizar tanto la fidelidad como la accesibilidad.

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