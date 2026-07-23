Perú donará 3,000 ampollas de medicamento para tratar la leishmaniasis en Costa Rica tras gestiones del Ministerio de Salud

El Gobierno de Perú donará 3,000 ampollas de antimoniato de meglumina para reforzar el tratamiento de la leishmaniasis en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica recibirá una donación de 3,000 ampollas de antimoniato de meglumina, medicamento utilizado para el tratamiento de la leishmaniasis, luego de que el Gobierno de Perú confirmara la entrega como parte de una gestión de cooperación internacional impulsada por el Ministerio de Salud para enfrentar la escasez de este fármaco en el país.

La cartera de Salud informó que la donación representa un avance importante dentro de las acciones emprendidas para garantizar la continuidad del tratamiento de las personas diagnosticadas con esta enfermedad. Como parte de esas gestiones, las autoridades costarricenses establecieron contactos con varios países de la región, entre ellos Brasil, Perú y Guatemala, con el propósito de encontrar alternativas de abastecimiento mientras se resuelve la disponibilidad del medicamento.

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El Ministerio de Salud agradeció públicamente al Gobierno peruano por el apoyo brindado y destacó que este tipo de cooperación fortalece las relaciones entre ambos países y permite atender una necesidad prioritaria del sistema de salud costarricense.

El medicamento donado corresponde al antimoniato de meglumina, considerado uno de los principales tratamientos para combatir la leishmaniasis, enfermedad infecciosa conocida popularmente en Costa Rica como “papalomoyo”.

La leishmaniasis es una zoonosis de transmisión vectorial causada por parásitos del género Leishmania. La infección se transmite a los seres humanos mediante la picadura de mosquitos hembra infectados del género Lutzomyia, conocidos comúnmente como papalomoyos. Debido a su forma de transmisión, la enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia en comunidades rurales, boscosas o cercanas a zonas de vegetación donde habita el insecto transmisor.

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Al 17 de junio de 2026, Costa Rica registraba 369 casos de leishmaniasis, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud. (Shutterstock)

Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, al 17 de junio de 2026 Costa Rica acumulaba 369 casos de leishmaniasis. De ese total, 204 corresponden a hombres y 165 a mujeres, cifras que reflejan la persistencia de esta enfermedad en distintas regiones del territorio nacional y la necesidad de mantener el acceso oportuno al tratamiento.

Las autoridades sanitarias recordaron que, además del acceso a medicamentos, la prevención continúa siendo una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener limpios los alrededores de las viviendas, eliminar adecuadamente los residuos orgánicos, instalar mallas finas en puertas y ventanas y utilizar repelentes para evitar la picadura de los insectos transmisores.

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Asimismo, el Ministerio de Salud aconseja utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo cuando se visiten zonas boscosas o de alta incidencia de la enfermedad, así como promover la tenencia responsable de mascotas y mantener controles veterinarios periódicos, ya que algunos animales pueden participar en el ciclo de transmisión del parásito.

Aunque la donación ya fue confirmada por el Gobierno peruano, el ingreso del medicamento al país aún requiere completar una serie de procedimientos administrativos y técnicos. En ese proceso, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá un papel clave, al ser la institución responsable del abastecimiento y uso de este medicamento dentro de la red nacional de servicios de salud.

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La CCSS deberá revisar la documentación técnica relacionada con la donación, verificar que el medicamento cumpla con los requisitos establecidos por la normativa nacional y coordinar los procesos logísticos necesarios para el traslado, importación e ingreso de las ampollas al país antes de que puedan ser distribuidas a los centros médicos.

El Ministerio de Salud gestionó la cooperación internacional ante la escasez del medicamento utilizado para tratar el "papalomoyo". (Shutterstock)

El Ministerio de Salud indicó que continuará brindando el acompañamiento y la coordinación interinstitucional necesarios para facilitar estos trámites y procurar que el medicamento llegue a los pacientes que lo requieren en el menor tiempo posible.

La institución añadió que seguirá promoviendo mecanismos de cooperación internacional como una estrategia para fortalecer la respuesta del sistema de salud ante situaciones de desabastecimiento de medicamentos esenciales, especialmente aquellos utilizados para tratar enfermedades que requieren atención oportuna.

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El Ministerio reiteró su compromiso de continuar articulando esfuerzos con organismos internacionales, gobiernos de otros países y entidades nacionales para garantizar el acceso oportuno a tratamientos indispensables para la población costarricense y asegurar la continuidad de la atención médica de quienes enfrentan enfermedades como la leishmaniasis.