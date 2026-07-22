Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

En un establecimiento comercial, varios individuos participan en una competencia singular llamada 'Juego de Tronos', en alusión a los inodoros. (Créditos: redes sociales)

Un concurso organizado por una empresa de plomería en Rusia puso a prueba la agilidad de sus participantes, quienes fueron captados bebiendo de inodoros para intentar ganar un premio en efectivo. La peculiar competencia, llamada “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”), se realizó en una tienda de la ciudad de Stavropol.

EvaGold, compañía rusa de promería, impulsó el extraño desafío alrededor de el principal producto de la empresa: los inodoros. El premio para quien lograra superar las pruebas era de 100.000 rublos, una cifra equivalente a unos US$1.276.

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En la primera etapa del juego, según lo reportado en Internet, los participantes debían beber lo más rápido posible una bebida espumosa sin alcohol que había sido colocada en la taza de un retrete. En los videos difundidos en redes sociales se observa a los concursantes inclinándose sobre los sanitarios mientras consumían el líquido utilizando sorbetes.

Los competidores fueron divididos en grupos de siete personas y el más rápido de cada ronda avanzaba a la siguiente fase. Tras esa prueba, los participantes restantes tuvieron que enfrentarse a un segundo reto: permanecer sentados sobre tapas cerradas de inodoros durante el mayor tiempo posible.

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El reto comenzó con una carrera para beber una bebida sin alcohol colocada en inodoros nuevos (Captura de video)

Según reportes difundidos por medios rusos, después de unas diez horas de competencia solo dos personas habían abandonado el desafío, mientras que cinco continuaban intentando quedarse con el premio. Sin embargo, no quedó confirmado públicamente quién logró resistir más tiempo y se llevó finalmente los 100.000 rublos.

La viralización de las imágenes generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios calificaron la prueba como una estrategia publicitaria llamativa, otros la consideraron “degradante” y cuestionaron la imagen que el evento proyectaba de la ciudad. Habitantes de Stavropol también expresaron su rechazo al considerar que la competencia dañaba la reputación del lugar.

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Ante las críticas, los organizadores defendieron las condiciones del concurso y aseguraron que la actividad fue higiénica. Según explicaron, los inodoros utilizados eran nuevos y la bebida no estaba en contacto directo con la cerámica, ya que se colocaron recipientes limpios con sorbetes en el interior antes de servir el líquido.

De dormir por horas a competir haciendo camas

Cerca de 240 participantes se reunieron en un centro comercial de China para competir en un reto basado únicamente en permanecer acostados (Captura: redes sociales)

Aunque el “Juego de Tronos” ruso llamó la atención por su particularidad, no es el único concurso extraño que se ha convertido en tendencia. Cada cierto tiempo, alrededor del mundo aparecen competencias que transforman actividades cotidianas en pruebas con recompensa.

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En noviembre de 2025, se reportó que una marca de colchones organizó un concurso de “permanecer acostado” en China. Cerca de 240 participantes compitieron para demostrar quién podía pasar más tiempo sobre un colchón sin levantarse por ningún motivo; ni para ir al baño. El ganador logró permanecer acostado durante 33 horas y 35 minutos y recibió un premio de 3.000 yuanes (unos US$422).

También es conocido el Housekeeping Olympics, una competencia realizada en Las Vegas donde equipos de trabajadores hoteleros demuestran sus habilidades en tareas de limpieza. Los participantes se enfrentan a pruebas como hacer camas en el menor tiempo posible, completar circuitos con mopas y demostrar precisión con aspiradoras.

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