Deportes

Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

El colombiano recibió una prórroga de la licencia para reintegrarse al plantel, pero arremetió contra el entrenador del Millonario

Guardar
Google icon

A 72 horas del debut de River Plate en el Torneo Clausura ante Barracas Central, se desató la polémica en torno al futuro de Juan Fernando Quintero. Tras la dura derrota ante Aldosivi por la Copa Argentina, el entrenador Eduardo Coudet advirtió en conferencia de prensa que el colombiano debía presentarse “este jueves” a los entrenamientos del Millonario. Sin embargo, el club le otorgó una semana más de licencia para resolver algunos temas personales. Y el enlace arremetió contra el Chacho en una entrevista con ESPN: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”.

En las últimas horas, desde el club habían advertido que Quintero se encuentra en Miami atendiendo una situación personal y viajará a Medellín en los próximos días para continuar acompañando este proceso. Por este motivo, el jugador pidió una licencia por una semana más, hasta el jueves 30 de julio, que fue autorizada por la institución. Mientras tanto, ya se está entrenando por su cuenta. Vale recordar que Juanfer, de 33 años, está sin competencia desde el 7 de julio, cuando Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Luego de que trascendiera la información, el ex Racing habló con ESPN y dio a conocer su postura. “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente (Stefano Di Carlo), con quien tengo una muy buena relación. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”, subrayó.

“Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final (ante Belgrano) jugué solo cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios, las formas en las que juega, sus conceptos... Yo, como se lo dije una vez, como entrenador voy a respetar las decisiones que toma, de mi parte no va a haber falta de respeto. Todo queda expuesto en el campo, las formas, seguramente no soy prioridad para él, no sé qué misterios estamos viendo ahorita que vuelva o no vuelva si él tiene sus formas. Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Eso tampoco es problema, es el entrenador de River, tiene su mérito. Cuando uno respeta decisiones y formas, también uno exige eso", añadió.

PUBLICIDAD

Quintero transita su tercera etapa en River Plate, club en el que conquistó cuatro títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 en aquella épica final frente a Boca en Madrid. No tengo nada en contra del Chacho, le deseo lo mejor, yo personalmente después del último semestre con él estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. Que hoy se diga Juan Fernando no va, ¿qué cambia? No cambia nada. Esto lo saben todas las cabezas del club. Soy directo y ya está. Me dieron unos días más por situaciones personales. A raíz de eso estoy viendo cuál es la mejor decisión. Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar", concluyó.

Temas Relacionados

Eduardo CoudetJuan Fernando QuinteroRiver Platedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

El delantero quedó libre del Galatasaray, pero todavía no se expidió en sus redes sociales

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

El mediocampista croata viene de jugar con su selección en la Copa del Mundo y seguirá en la élite del fútbol

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

El guardameta destacó los valores de sus compañeros y la forma de vivir el fútbol: “Nuestro ADN nos hace diferentes a todos los demás”

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección, el psicólogo Sebastián Saravia analizó por qué la eventual despedida del capitán despierta reacciones propias de un proceso de duelo y qué mecanismos emocionales se ponen en juego

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

El Matador salió al cruce de las versiones alrededor de la derrota de la selección argentina ante España

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

MALDITOS NERDS

Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

Sauron forja el Anillo Único y oscurece la Tierra Media en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

Las Azules regresan con Bárbara Mori y Natalia Téllez para investigar una serie de asesinatos ligados a 1968

‘Echo Weaver’ el metroidvania inspirado en Outer Wilds llegará a todas las plataformas el 8 de octubre

El clásico Armadillo Racing debuta en PlayStation 5, Xbox Series y Switch tras 27 años solo en arcades

ENTRETENIMIENTO

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

William Shatner y su hija sobrevivieron al cáncer en fase 4: la batalla que libraron juntos

Quién era Wualys Aquino, la Miss Universo de Honduras que fue hallada muerta en su casa

Autoridades revelan la causa de muerte de Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’

Hija de Bruce Willis y Demi Moore explica como la pareja le ayudó a transformar su forma de entender la maternidad

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos firmó con Arabia Saudita un acuerdo nuclear que abre la puerta al enriquecimiento de uranio

Imputan a profesora por supuesto maltrato a una estudiante en una escuela panameña

El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

El salvadoreño Fernanfloo se sincera sobre su carrera, la fama y su esperado combate en La Velada del Año VI