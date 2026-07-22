Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

A 72 horas del debut de River Plate en el Torneo Clausura ante Barracas Central, se desató la polémica en torno al futuro de Juan Fernando Quintero. Tras la dura derrota ante Aldosivi por la Copa Argentina, el entrenador Eduardo Coudet advirtió en conferencia de prensa que el colombiano debía presentarse “este jueves” a los entrenamientos del Millonario. Sin embargo, el club le otorgó una semana más de licencia para resolver algunos temas personales. Y el enlace arremetió contra el Chacho en una entrevista con ESPN: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”.

En las últimas horas, desde el club habían advertido que Quintero se encuentra en Miami atendiendo una situación personal y viajará a Medellín en los próximos días para continuar acompañando este proceso. Por este motivo, el jugador pidió una licencia por una semana más, hasta el jueves 30 de julio, que fue autorizada por la institución. Mientras tanto, ya se está entrenando por su cuenta. Vale recordar que Juanfer, de 33 años, está sin competencia desde el 7 de julio, cuando Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

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Luego de que trascendiera la información, el ex Racing habló con ESPN y dio a conocer su postura. “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente (Stefano Di Carlo), con quien tengo una muy buena relación. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”, subrayó.

“Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final (ante Belgrano) jugué solo cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios, las formas en las que juega, sus conceptos... Yo, como se lo dije una vez, como entrenador voy a respetar las decisiones que toma, de mi parte no va a haber falta de respeto. Todo queda expuesto en el campo, las formas, seguramente no soy prioridad para él, no sé qué misterios estamos viendo ahorita que vuelva o no vuelva si él tiene sus formas. Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Eso tampoco es problema, es el entrenador de River, tiene su mérito. Cuando uno respeta decisiones y formas, también uno exige eso", añadió.

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Quintero transita su tercera etapa en River Plate, club en el que conquistó cuatro títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 en aquella épica final frente a Boca en Madrid. No tengo nada en contra del Chacho, le deseo lo mejor, yo personalmente después del último semestre con él estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. Que hoy se diga Juan Fernando no va, ¿qué cambia? No cambia nada. Esto lo saben todas las cabezas del club. Soy directo y ya está. Me dieron unos días más por situaciones personales. A raíz de eso estoy viendo cuál es la mejor decisión. Esperemos que todo termine bien. Amo al club, lo respeto, amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que me cambió la vida, el que potenció mis condiciones. Pero son situaciones que no puedo controlar", concluyó.