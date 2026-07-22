La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

Luka Modric aplaude a su los simpatizantes de la selección de Croacia tras la eliminación frene a Portugal en el Mundial 2026 (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Luka Modric disputó su quinto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y cerró un ciclo brillante con la selección de Croacia, que quedó eliminada en el primer cruce frente a Portugal, en una definición cerrada y hasta polémica. Con 40 años, el futbolista nacido en Zadar ha tomado una decisión crucial para su futuro en la alta competencia.

Según la información de La Gazzetta dello Sport de Italia, Modric tiene todo acordado para continuar su carrera en el Milan y extender su continuidad en el Rossonero por una temporada más. El medio europeo aseguró que mañana jueves se anunciará oficialmente la renovación hasta el 30 de junio de 2027 para jugar hasta los 41 años (cumple el 9 de septiembre).

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De acuerdo con lo publicado, las conversaciones entre la dirigencia y el entorno del mediocampista croata se mantuvieron durante las últimas semanas y desembocaron en un entendimiento con condiciones económicas similares a las del vínculo anterior, con bonificaciones ligadas al rendimiento y a la cantidad de participaciones.

Las dudas sobre el futuro de Modric crecieron principalmente después de la eliminación de Croacia en el Mundial 2026, con el contrato ya vencido. En la última campaña, el balcánico jugó 34 partidos, en un contexto en el que Milan no disputará la próxima Champions League.

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Luka Modric renovará su contrato con el Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

La renovación de Modric se hará oficial con una extensión de un año. Durante sus vacaciones, el ex jugador del Real Madrid mantuvo el entrenamiento y no contempló retirarse, una posibilidad que descartó después de terminar contrariado tanto la última temporada con el Milan como el cierre de su último Mundial con Croacia. Su hoja de ruta incluye una despedida de la selección en Split el 6 de octubre. Después de ese partido, se dedicará solo al club italiano con un objetivo concreto: ganar un trofeo, expresó La Gazzetta dello Sport.

El medio italiano señaló que al croata le atrae la ambición expresada por el dueño del club Gerry Cardinale y el entrenador Rúben Amorim de pelear por el Scudetto. Modric también asume que no podrá repetir la condición de titular casi permanente que tuvo en 2025-26 y que necesitará administrarse, sobre todo con compromisos internacionales como la Europa League.

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La lógica del club es clara: prefieren una treintena de partidos de alto nivel antes que exponerlo cuando llegue sin energía. En ese reparto, la previsión inicial es que Modric tenga más protagonismo en la Serie A y que el suizo Ardon Jashari encuentre un espacio mayor en la Europa League, al menos durante la primera fase del torneo continental. Un doble pivote o un mediocampo con ambos jugadores al mismo tiempo parece menos probable. Ese análisis se apoya en una cuestión física: juntos podrían ofrecer menos peso y menos altura que otras variantes disponibles. También aparecen perfiles de otro tipo como Adrien Rabiot, Youssouf Fofana y Ruben Loftus-Cheek.

Luka Modric, un símbolo de Croacia. Con 40 años jugó su quinto Mundial y renovará con el Milan de Italia (Reuters/James Lang)

Amorim quiere un equipo que defienda con presión hacia adelante y que busque recuperar el balón en los primeros segundos tras perderlo, una idea de juego exigente que anticipa muchos cambios entre un partido de domingo y otro de jueves. En ese modelo, Jashari representa la apuesta de futuro y Modric el rendimiento inmediato. La planificación del Milan no los enfrenta: los alterna.

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De esta manera, Luka Modric seguirá vigente en la Serie A del fútbol italiano, desplegando su talento en el césped. A los 40 años, con más de 1050 partidos oficiales, 110 goles y 34 títulos, el croata tiene cuerda para rato.