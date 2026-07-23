Ciencia

Cómo una cueva de piedra caliza en Australia logró preservar más de 25.000 años de rituales indígenas

Fitolitos medio quemados hallados en 73 capas de ceniza de la Cloggs Cave, en Victoria, permitieron a investigadores de dos universidades australianas reconstruir milenios de prácticas ceremoniales GunaiKurnai

Guardar
Google icon
Mapa topográfico de Victoria, Australia, que muestra ciudades, ríos, límites estatales, zonas de tierras aborígenes y la cueva Cloggs
Un estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology vinculó la Cloggs Cave con rituales de curación y magia de la comunidad GunaiKurnai ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

Cloggs Cave en Australia revela que grupos humanos usaron esa cueva del sur del país durante al menos 25.000 años, según un estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology y citado por Popular Science. La investigación relaciona ese uso prolongado con prácticas de curación y magia atribuidas a la comunidad Gunai Kurnai a partir de restos microscópicos de plantas quemadas.

El estudio concluyó que la Cloggs Cave, cerca de Buchan en Victoria, conserva pruebas de quemas de plantas dentro de la cueva entre hace 4.400 y 1.600 años, además de otros restos vegetales fechados que sitúan su uso humano hasta hace 25.000 años. Según Popular Science, esos indicios coinciden con informes etnográficos del siglo XIX y con tradiciones orales gunai-kurnai sobre rituales de curación y magia.

PUBLICIDAD

La cueva de piedra caliza se encuentra sobre un promontorio del sur de Australia y su techo quedó ennegrecido por el humo de numerosas hogueras encendidas en su interior. Según Popular Science, hombres y mujeres que actuaban como líderes espirituales “Old Ancestor”, llamados “mulla-mullung”, utilizaban ese espacio para esos rituales.

La arqueóloga Elle Grono de la Australian National University explicó a Popular Science que los “Old Ancestors” escogían gramíneas completas del entorno, las llevaban a la cueva, las extendían en capas finas y luego las quemaban. Con el tiempo, los sedimentos cubrieron esos niveles y los preservaron uno sobre otro durante miles de años.

PUBLICIDAD

La evidencia científica detrás de la antigüedad de la cueva

Ocho imágenes microscópicas de fragmentos biológicos, etiquetadas de A a H, sobre un fondo claro con partículas difusas. Cada imagen incluye una barra de escala negra
Una piedra vertical hallada en la Cloggs Cave y las cenizas a su alrededor refuerzan la hipótesis de ceremonias vinculadas a la comunidad GunaiKurnai ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

La prueba principal procede de fitolitos, restos microscópicos de sílice presentes en tejidos vegetales. Como la luz solar no llega al interior de la cueva, los investigadores consideraron que esos restos casi con seguridad llegaron por acción de personas o animales.

Grono precisó que el equipo se centró en fitolitos medio quemados extraídos de capas de ceniza. Según explicó, esos restos solo pudieron haber sido introducidos por personas, mientras que los no quemados pudieron llegar por cualquiera de las dos vías.

La datación por carbono de fitolitos depositados en las 73 capas superiores de ceniza de dos pozos de excavación mostró quemas de plantas entre hace 4.400 y 1.600 años. El equipo identificó 29 tipos de vegetación, desde gramíneas y hierbas hasta plantas leñosas.

Entre las especies más frecuentes aparecieron gramíneas de las subfamilias Pooideae, propias de climas frescos y templados, y Panicoideae, asociadas a zonas más cálidas y húmedas. Según el estudio, muchas se eligieron de forma intencional cerca de la entrada de la Cloggs Cave y casi una quinta parte de los fitolitos estaba derretida o incinerada.

Otra línea de prueba provino de restos vegetales quemados ya fechados que sitúan el uso humano del lugar hasta hace 25.000 años. Esa evidencia complementa el registro más reciente de las capas superiores de ceniza.

Lo que revelan los rituales atribuidos a la comunidad GunaiKurnai

Siete micrografías muestran fragmentos celulares alargados e irregulares, material granular y partículas oscuras sobre un fondo claro, con barras de escala
Los informes etnográficos del siglo XIX y las tradiciones orales GunaiKurnai coinciden con la evidencia arqueológica sobre el uso ceremonial de la cueva ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

El trabajo de campo, el análisis y la difusión de resultados contaron con una participación destacada de representantes de la comunidad Guna iKurnai. Ese aporte se cruzó con tradiciones orales e informes etnográficos del siglo XIX sobre el uso ceremonial del lugar.

En uno de los pozos, los arqueólogos excavaron una piedra vertical de casi 30 centímetros de altura que probablemente se usó en ceremonias. Alrededor del objeto aparecieron cenizas con fitolitos similares a los hallados en otros niveles del sitio.

El arqueólogo Bruno David, de la Monash University, señaló, según Popular Science, que la quema de esas plantas coincide con prácticas tradicionales GunaiKurnai que usaban ceniza para magia y rituales. También indicó que esa ceniza servía para seguir las huellas de quienes entraban en la cueva, incluidos seres espirituales.

Temas Relacionados

Cloggs CaveVictoriaArqueología PrehistóricaRituales AncestralesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva evidencia en Marte: antiguos sistemas de magma elevan las posibilidades de que existiera vida

Investigaciones recientes sugieren que el planeta rojo contó con actividad geológica capaz de favorecer el desarrollo de ambientes aptos para la vida en su pasado remoto

Nueva evidencia en Marte: antiguos sistemas de magma elevan las posibilidades de que existiera vida

Un sistema de cámaras inteligentes monitorea la contaminación plástica en los océanos: qué revela

El mecanismo analiza la distribución y concentración de estos desechos. Su utilidad científica

Un sistema de cámaras inteligentes monitorea la contaminación plástica en los océanos: qué revela

Cómo se recuperan los satélites dañados y cuál es la problemática que complica estas misiones

Cada intento de salvar tecnología espacial exige maniobras de precisión, ingeniería avanzada y estrategias innovadoras para evitar colisiones, en un entorno donde la mínima falla puede agravar la crisis de basura orbita

Cómo se recuperan los satélites dañados y cuál es la problemática que complica estas misiones

Descubren el primer objeto parecido a una Luna fuera del sistema solar

Por primera vez, un equipo internacional de astrónomos identificó un cuerpo de masa planetaria que gira en torno a una enana marrón situada a 73 años luz de la Tierra. El hallazgo desafía las categorías tradicionales y abre nuevas vías para el estudio de satélites

Descubren el primer objeto parecido a una Luna fuera del sistema solar

¿Las ardillas prehistóricas podrían haberse alimentado de mamuts? Qué dice un reciente estudio

Investigadores de la Universidad de Alberta extrajeron ADN de coprolitos del permafrost del Yukón y reconstruyeron 700.000 años de fauna en una región que funcionó como refugio libre de glaciares, según National Geographic

¿Las ardillas prehistóricas podrían haberse alimentado de mamuts? Qué dice un reciente estudio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Capturan al ‘hombre del machete’ tras violento ataque a dos mujeres en Amazonas: a una de las víctimas le amputaron la mano

Capturan al ‘hombre del machete’ tras violento ataque a dos mujeres en Amazonas: a una de las víctimas le amputaron la mano

Morena asegura que Rocha Moya no ha sido detenido porque “no existen pruebas” en su contra

Abelardo de la Espriella designó a Enrique Serrano López como su asesor presidencial: es filósofo, escritor y académico

EPS Famisanar salió al paso de la denuncia de Andrés Forero sobre una crisis: advierten que están en un proceso de “empalme”

Continúa la ola de frío polar y se renovó la alerta roja por temperaturas extremas en el sur del país

INFOBAE AMÉRICA

Nueva evidencia en Marte: antiguos sistemas de magma elevan las posibilidades de que existiera vida

Nueva evidencia en Marte: antiguos sistemas de magma elevan las posibilidades de que existiera vida

Presentan ante el Congreso de Honduras paquete de reformas para fortalecer el sistema electoral

“No van a volver a haber elecciones”: Presidente de la Asamblea de Nicaragua confirma reforma contra el voto libre

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos firmó con Arabia Saudita un acuerdo nuclear que abre la puerta al enriquecimiento de uranio

ENTRETENIMIENTO

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Más allá de la WWE, John Cena revela el regalo secreto con el que le cambió la vida a su madre

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales