Cómo una cueva de piedra caliza en Australia logró preservar más de 25.000 años de rituales indígenas

Un estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology vinculó la Cloggs Cave con rituales de curación y magia de la comunidad GunaiKurnai ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

Cloggs Cave en Australia revela que grupos humanos usaron esa cueva del sur del país durante al menos 25.000 años, según un estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology y citado por Popular Science. La investigación relaciona ese uso prolongado con prácticas de curación y magia atribuidas a la comunidad Gunai Kurnai a partir de restos microscópicos de plantas quemadas.

El estudio concluyó que la Cloggs Cave, cerca de Buchan en Victoria, conserva pruebas de quemas de plantas dentro de la cueva entre hace 4.400 y 1.600 años, además de otros restos vegetales fechados que sitúan su uso humano hasta hace 25.000 años. Según Popular Science, esos indicios coinciden con informes etnográficos del siglo XIX y con tradiciones orales gunai-kurnai sobre rituales de curación y magia.

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La cueva de piedra caliza se encuentra sobre un promontorio del sur de Australia y su techo quedó ennegrecido por el humo de numerosas hogueras encendidas en su interior. Según Popular Science, hombres y mujeres que actuaban como líderes espirituales “Old Ancestor”, llamados “mulla-mullung”, utilizaban ese espacio para esos rituales.

La arqueóloga Elle Grono de la Australian National University explicó a Popular Science que los “Old Ancestors” escogían gramíneas completas del entorno, las llevaban a la cueva, las extendían en capas finas y luego las quemaban. Con el tiempo, los sedimentos cubrieron esos niveles y los preservaron uno sobre otro durante miles de años.

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La evidencia científica detrás de la antigüedad de la cueva

Una piedra vertical hallada en la Cloggs Cave y las cenizas a su alrededor refuerzan la hipótesis de ceremonias vinculadas a la comunidad GunaiKurnai ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

La prueba principal procede de fitolitos, restos microscópicos de sílice presentes en tejidos vegetales. Como la luz solar no llega al interior de la cueva, los investigadores consideraron que esos restos casi con seguridad llegaron por acción de personas o animales.

Grono precisó que el equipo se centró en fitolitos medio quemados extraídos de capas de ceniza. Según explicó, esos restos solo pudieron haber sido introducidos por personas, mientras que los no quemados pudieron llegar por cualquiera de las dos vías.

La datación por carbono de fitolitos depositados en las 73 capas superiores de ceniza de dos pozos de excavación mostró quemas de plantas entre hace 4.400 y 1.600 años. El equipo identificó 29 tipos de vegetación, desde gramíneas y hierbas hasta plantas leñosas.

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Entre las especies más frecuentes aparecieron gramíneas de las subfamilias Pooideae, propias de climas frescos y templados, y Panicoideae, asociadas a zonas más cálidas y húmedas. Según el estudio, muchas se eligieron de forma intencional cerca de la entrada de la Cloggs Cave y casi una quinta parte de los fitolitos estaba derretida o incinerada.

Otra línea de prueba provino de restos vegetales quemados ya fechados que sitúan el uso humano del lugar hasta hace 25.000 años. Esa evidencia complementa el registro más reciente de las capas superiores de ceniza.

Lo que revelan los rituales atribuidos a la comunidad GunaiKurnai

Los informes etnográficos del siglo XIX y las tradiciones orales GunaiKurnai coinciden con la evidencia arqueológica sobre el uso ceremonial de la cueva ( Gentileza, estudio Phytoliths from Cloggs Cave, GunaiKurnai country (southeastern Australia) reveal the gathering of whole grasses for burning practices inside the cave, publicado en Frontiers in Environmental Archaeology)

El trabajo de campo, el análisis y la difusión de resultados contaron con una participación destacada de representantes de la comunidad Guna iKurnai. Ese aporte se cruzó con tradiciones orales e informes etnográficos del siglo XIX sobre el uso ceremonial del lugar.

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En uno de los pozos, los arqueólogos excavaron una piedra vertical de casi 30 centímetros de altura que probablemente se usó en ceremonias. Alrededor del objeto aparecieron cenizas con fitolitos similares a los hallados en otros niveles del sitio.

El arqueólogo Bruno David, de la Monash University, señaló, según Popular Science, que la quema de esas plantas coincide con prácticas tradicionales GunaiKurnai que usaban ceniza para magia y rituales. También indicó que esa ceniza servía para seguir las huellas de quienes entraban en la cueva, incluidos seres espirituales.