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La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

El guardameta destacó los valores de sus compañeros y la forma de vivir el fútbol: “Nuestro ADN nos hace diferentes a todos los demás”

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Gerónimo Rulli publicó un emotivo posteo tras la derrota en la final del Mundial (Reuters/Tim Heitman)
Gerónimo Rulli publicó un emotivo posteo tras la derrota en la final del Mundial (Reuters/Tim Heitman)

Gerónimo Rulli rompió el silencio. El arquero de la selección argentina y del Olympique de Marsella se manifestó tras la derrota de la Albiceleste 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, en el que combinó la tristeza por el resultado con el orgullo de haber llegado hasta el último partido de la Copa del Mundo.

El guardameta surgido de Estudiantes de La Plata fue parte del plantel de 26 jugadores que Lionel Scaloni llevó a la cita mundialista disputada en Estados Unidos, México y Canadá, aunque no sumó minutos en el torneo. El suplente detrás de Emiliano “Dibu” Martínez, Rulli publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

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"Soñábamos con volver a levantar esa copa y no haberlo conseguido nos deja una tristeza enorme pero también de orgullo“, escribió el arquero de 34 años en su publicación. En ese contexto de derrota y esfuerzo extremo, el mensaje de Rulli apuntó a rescatar lo que el equipo dejó dentro de la cancha y fuera de ella. “El orgullo de haber defendido una vez más esta camiseta, de representar a nuestro país en el escenario más grande del fútbol y de compartir este camino con un grupo humano extraordinario”, agregó el golero.

“A lo largo de este Mundial hubo muchos que esperaban vernos caer. Y consiguieron todo lo contrario: volvieron a unir a un país entero, empujando para el mismo lado, defendiendo nuestros colores contra todo y contra todos”, subrayó el arquero.

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Gerónimo Rulli
La publicación de Rulli en su cuenta de Instagram (@gerorulli)

También apuntó a una idea que resonó con fuerza entre los hinchas argentinos: la singularidad de la pasión con la que Argentina vive el fútbol, algo que, según su mirada, no puede replicarse ni fabricarse. “Quizá muchos envidien nuestra manera de vivir el fútbol y seguramente moleste, porque esa pasión no se compra, no se fabrica ni se consigue de un día para el otro. Se lleva adentro, en la sangre, en nuestro ADN y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás. Un país que siente el fútbol de una manera única y que, cuando está unido detrás de su selección, se vuelve más fuerte que nunca. Gracias a cada argentino que estuvo con nosotros en cada partido y en cada mensaje de apoyo”, escribió.

Rulli cerró su posteo con una reflexión que buscó poner en perspectiva el resultado y la medalla de plata que recibió el plantel en la ceremonia de premiación: “¿Nos llevamos una medalla de plata? Sí, pero también la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo por estos colores y el honor inmenso de haber vuelto a representar a la Argentina en una final del mundo”. Las últimas palabras del texto fueron un escueto y directo “Gracias Argentina”.

El posteo del arquero se sumó a una oleada de mensajes que los integrantes del plantel volcaron en sus cuentas en las horas posteriores al partido. La tónica general fue la misma: reconocimiento al esfuerzo colectivo y agradecimiento a la hinchada que acompañó al equipo durante los 50 días de concentración en suelo norteamericano. Incluso la pareja del propio Rulli, Rocío Espósito, publicó en sus redes: “Cabeza alta muchachos, orgullo por ustedes”.

El Mundial 2026 marcó además un posible cierre de ciclo para el arquero marplatense. Con 34 años y el próximo torneo a cuatro años de distancia, el paso por Estados Unidos, México y Canadá pudo haber sido su última participación en una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección.

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