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Quién era Wualys Aquino, la Miss Universo de Honduras que fue hallada muerta en su casa

Hace apenas un mes, la joven había obtenido el segundo lugar en el certamen de Miss Universo Tegucigalpa 2026

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Wualys Aquino falleció a los 23 años en su departamento de Tegucigalpa. (Instagram)
Wualys Aquino falleció a los 23 años en su departamento de Tegucigalpa. (Instagram)

Wualys Suseth Fuentes Aquino fue encontrada muerta después de que familiares acudieran a su apartamento en Tegucigalpa al no tener comunicación con ella durante varios días.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió el 20 de julio de 2026 en una residencia ubicada en la capital hondureña. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinarlas circunstancias del fallecimiento.

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La organización Miss Universo Tegucigalpa publicó un comunicado en Instagram anunciando el fallecimiento de la concursante Wualys Aquino el 21 de julio.

“Esta noticia nos ha afectado profundamente a todos, ya que ocurrió de forma tan inesperada. Wualys era una mujer que no solo brillaba por sí misma, sino que también ayudaba a brillar a sus compañeras. Nos demostró que siempre estaba dispuesta a ayudar; nunca decía que no a apoyar a sus compañeras”, señalaron.

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Miss Universo se pronunció ante la muerte de Wualys Aquino (Instagram).
Miss Universo se pronunció ante la muerte de Wualys Aquino (Instagram).

Y añadieron: “Estamos profundamente consternados por esta noticia y solo podemos expresar nuestra gratitud por su presencia en este certamen, ya que realmente marcó la diferencia. Que Dios la tenga en su gloria”.

La joven hondureña dejó una trayectoria marcada por su incursión en los concursos de belleza, su formación universitaria y su interés por diferentes áreas de desarrollo personal.

Hace apenas un mes, la joven había logrado una destacada participación en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde tras varias etapas de evaluación conquistó el segundo lugar, obteniendo el título de virreina capitalina.

Curiosamente, su camino en los certámenes de belleza no comenzó en los reflectores, sino detrás de los escenarios, colaborando en producción y logística de este tipo de eventos. Sin embargo, su pasión por el servicio la motivó a dar el salto al frente.

Wualys Aquino inició como ayudante en los eventos de modelaje. (Instagram)
Wualys Aquino inició como ayudante en los eventos de modelaje. (Instagram)

“Siempre me gustó estar en el backstage, ayudar a las chicas que se miraran lindas. Entonces, llegó un punto en el que yo dije: ‘Wow, me gusta la vida mediática, me gusta ayudar a la gente, ¿por qué no puedo estar enfrente ahora?’“, expresó en una entrevista.

Asimismo, aseguró que su motor principal siempre fue su familia y sus convicciones religiosas.

“Mi mamá siempre me ha dicho que si Dios te puso un sueño en tu corazón es porque él va a mover cielo y tierra para que se vuelva realidad, así que ella es mi mayor inspiración”, indicó,

La modelo, de 23 años, alternaba sus compromisos laborales y de modelaje con sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde cursaba simultáneamente las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social.

Wualys Aquino estudiaba las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en Honduras. (Instagram)
Wualys Aquino estudiaba las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en Honduras. (Instagram)

Asimismo, mantenía una rutina enfocada en la actividad física. Entre sus intereses se encontraban deportes como el voleibol y salir a correr. Por si fuera poco, en sus redes sociales mantenía un perfil activo enfocado en la moda, la fotografía y el estilo de vida universitario.

De hecho, el último video de la joven publicado con vida fue difundido el día domingo en su cuenta de TikTok, donde se le apreciaba disfrutando de la final del Mundial mientras lucía la camiseta en apoyo a la selección de Argentina.

os usuarios inundaron las redes sociales de Aquino con mensajes de apoyo, expresando su pesar por la noticia de su muerte.“ Siempre recordaré tu sonrisa, lo prometo“, escribió un usuario. “Descansa en paz, amiga, te extrañaremos”, agregó otro.

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