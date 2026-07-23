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Zelensky busca reactivar las negociaciones con Rusia: habló con los enviados de Trump antes del encuentro entre Rubio y Lavrov

El mandatario ucraniano insistió en la necesidad de alcanzar una “paz digna” y aseguró que su gobierno continuará coordinando con Estados Unidos los esfuerzos para poner fin al conflicto

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, participa en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración en Mar-a-Lago, Florida, en diciembre de 2025 (REUTERS/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, participa en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración en Mar-a-Lago, Florida, en diciembre de 2025 (REUTERS/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, mantuvo este miércoles una conversación con los enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el objetivo de coordinar esfuerzos para reactivar la vía diplomática hacia un eventual acuerdo de paz. El contacto se produjo un día antes del encuentro previsto entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que tendrá lugar este jueves en Manila, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La llamada se produce en un momento en que las negociaciones entre Kiev y Moscú permanecen estancadas y aún no existe una fecha para retomar los contactos directos entre ambas partes, interrumpidos tras el recrudecimiento de la crisis en Medio Oriente por la guerra entre Israel e Irán.

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Zelensky informó del diálogo a través de sus redes sociales y calificó la conversación como un paso relevante dentro de los esfuerzos diplomáticos que impulsa Ucrania junto con Washington.

“Acabo de hablar con los representantes del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Una buena conversación sobre cómo activar la diplomacia y acercar más la paz”, escribió el mandatario ucraniano.

El presidente agregó que la coordinación entre ambas delegaciones continúa de forma permanente.

El enviado especial para las Misiones de Paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner durante una conferencia de prensa en Islamabad (REUTERS/Archivo)
El enviado especial para las Misiones de Paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner durante una conferencia de prensa en Islamabad (REUTERS/Archivo)

“Nuestros equipos mantienen un contacto cercano”, afirmó.

Zelensky insistió en que el objetivo de su gobierno sigue siendo alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad del país.

“Necesitamos la paz, una paz digna, que Ucrania lleva mucho tiempo anhelando”, señaló. También agradeció a Witkoff y Kushner por el “esfuerzo personal” que, según indicó, han realizado para impulsar ese proceso, así como al presidente Trump y al pueblo estadounidense por su “apoyo inquebrantable”.

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La conversación tuvo lugar pocas horas antes de la reunión que sostendrán Rubio y Lavrov al margen de la cumbre de la ASEAN en la capital filipina. El encuentro será uno de los contactos diplomáticos de mayor nivel entre Washington y Moscú desde que la nueva administración estadounidense intensificó sus gestiones para intentar destrabar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Lavrov confirmó el miércoles que participará en la reunión con Rubio y afirmó que el intercambio permitirá abordar directamente las diferencias existentes entre ambos gobiernos.

“En cualquier caso, esta reunión será útil. Es preferible hacer preguntas y obtener respuestas”, declaró el canciller ruso al anunciar el encuentro.

Uno de los asuntos que previsiblemente ocupará buena parte de la conversación será el llamado “espíritu de Anchorage”, una referencia utilizada por Moscú para describir los entendimientos alcanzados durante la reunión celebrada en agosto de 2025 entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin durante un encuentro en Anchorage, Alaska, en el que discutieron propuestas para avanzar hacia una solución negociada de la guerra en Ucrania (REUTERS/Archivo)
Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin durante un encuentro en Anchorage, Alaska, en el que discutieron propuestas para avanzar hacia una solución negociada de la guerra en Ucrania (REUTERS/Archivo)

El gobierno ruso sostiene que en ese encuentro Putin aceptó un plan estadounidense de 27 puntos que había sido entregado previamente por Steve Witkoff durante una visita a Moscú. Entre las propuestas figuraba congelar las líneas actuales del frente y mantener bajo control ruso parte de la región del Donbás.

Sin embargo, Washington ha rechazado que aquel encuentro produjera compromisos definitivos. Rubio sostuvo recientemente que nunca existió un acuerdo vinculante y argumentó que, de haber sido así, la guerra habría terminado hace tiempo.

Las declaraciones del secretario de Estado llevaron a Lavrov a reclamar públicamente que Estados Unidos aclarara cuál es su posición sobre los compromisos discutidos durante aquella cumbre.

Mientras se desarrollan esos contactos diplomáticos, Ucrania continúa reforzando la coordinación con Washington en otros ámbitos.

Horas antes de conversar con Witkoff y Kushner, Zelensky informó que se reunió con el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, para revisar distintos proyectos de cooperación bilateral.

Según explicó el mandatario, ambos analizaron la decisión del presidente Trump de autorizar a Ucrania a fabricar misiles Patriot bajo licencia, además del avance de un acuerdo destinado a ampliar la cooperación en materia de drones.

“Nuestros equipos están trabajando actualmente. Esto tiene un gran potencial y esperamos poder cerrarlo pronto”, afirmó Zelensky al referirse a ese proyecto conjunto.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, durante una entrevista en la sede de la alianza en Bruselas, en una imagen de archivo de agosto de 2025 (REUTERS/Archivo)
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, durante una entrevista en la sede de la alianza en Bruselas, en una imagen de archivo de agosto de 2025 (REUTERS/Archivo)

La conversación con los enviados de Trump y la reunión prevista entre Rubio y Lavrov forman parte de una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsados por Washington para intentar reactivar las negociaciones entre Ucrania y Rusia, en un contexto marcado por la ausencia de conversaciones directas entre las partes y por la continuidad de los combates en el frente.

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