Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

RuneScape

El director ejecutivo de Jagex, Jon Bellamy, ha confirmado en entrevistas recientes que el objetivo principal del estudio británico es convertir a RuneScape en el MMO más exitoso del mundo y superar a World of Warcraft, considerado el referente principal del género desde su lanzamiento en 2004. Este reto abre una nueva etapa en la historia de RuneScape, que, tras 25 años, sigue atrayendo a millones de usuarios en sus distintas versiones.

Estrategias para reducir la distancia con World of Warcraft

Para alcanzar esta meta, Jagex está implementando cambios significativos en RuneScape. Uno de los pasos más relevantes fue la eliminación de la micro transacción Treasure Hunter en 2025, una decisión que implicó una disminución importante en los ingresos pero que respondía a las demandas de una base de jugadores crítica con este tipo de mecanismos para acelerar el progreso en el juego. Jon Bellamy explica que, aunque el ingreso total disminuyó, la cantidad de miembros se ha estabilizado por primera vez en cuatro años, lo cual indica una mayor satisfacción y lealtad entre los usuarios actuales.

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Bellamy reconoce que eliminar elementos impopulares no basta para avanzar: “Preparar el terreno para el crecimiento no garantiza que ese crecimiento suceda. Primero tienes que poner algo atractivo en la mesa”. Siguiendo esta idea, el estudio ha dedicado el último año a revisar y mejorar aspectos problemáticos del juego para renovar la experiencia global. El equipo directivo actual está compuesto por veteranos de RuneScape, lo que aporta a la estrategia una comprensión cercana de las necesidades de la comunidad.

Expansión del universo RuneScape y diversificación de su catálogo

Una parte central del plan es diversificar y expandir el universo de RuneScape. Jagex busca operar al menos tres grandes títulos bajo esa marca: el clásico Old School RuneScape, la versión principal de RuneScape y la incorporación de RuneScape: Dragonwilds, un MMO de supervivencia y creación de objetos que saldrá de su etapa de acceso anticipado en septiembre.

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La coexistencia de estos títulos ha generado dudas sobre la posible fragmentación de la audiencia. Sin embargo, Bellamy se muestra tranquilo respecto a la variedad interna, comparando la oferta de juegos con la venta de distintos sabores de helado: no le preocupa si uno es más popular que otro, mientras todos pertenezcan a la misma heladería. Esta estrategia permite atraer a diferentes perfiles de jugadores y mantener la marca RuneScape relevante para distintas generaciones. El éxito de esta táctica se refleja en el tiempo de juego diario de los usuarios de Old School RuneScape, cercano a las cinco horas, pese a que la edad promedio de estos jugadores supera los 30 años. Este nivel de dedicación demuestra la capacidad del juego para adaptarse al estilo de vida de adultos que deben conciliar trabajo y ocio digital.

Expectativas ante el anuncio de octubre y rumores en la comunidad

El siguiente paso importante para superar a World of Warcraft se dará el 3 de octubre, durante RuneFest, donde Jagex planea hacer un anuncio que, según Bellamy, será comparable a “poner un banquete en la mesa” con la intención de recuperar a quienes han dejado el juego. Aunque no se han revelado detalles específicos, la expectativa dentro de la comunidad es alta, motivada por la promesa de que la novedad llegará antes de lo que muchos esperan.

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Según el director ejecutivo, estos cambios son parte de una apuesta a largo plazo: “Si en cinco años logramos que al menos tres grandes juegos de RuneScape sumen una audiencia de millones de personas, habremos hecho bien nuestro trabajo”. Sin embargo, existe una paradoja entre la reducción de ingresos a corto plazo por la eliminación de micro transacciones y la búsqueda de una base de jugadores más fiel y con menor tendencia a abandonar el juego debido a molestias o a la sensación de obligación diaria de jugar (FOMO).

Esta perspectiva parece alinearse con una tendencia creciente en la industria de los videojuegos, que es priorizar prácticas menos invasivas y construir valor de marca a partir del compromiso genuino. Si este enfoque permitirá que RuneScape supere a World of Warcraft es algo que solo se sabrá con el tiempo, pero ya se perciben cambios en una comunidad que valora sentirse respetada tanto en su tiempo como en su inversión económica.

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