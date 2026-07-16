Un diario inglés acusó a la selección argentina de “tácticas antideportivas” tras su victoria en el Mundial: “Auténticos sinvergüenzas”

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

La actuación de la selección argentina en el Estadio Atlanta fue una auténtica muestra de fútbol y resiliencia para no caerse con el gol de Anthony Gordon en el segundo tiempo ante Inglaterra. Con un Messi determinante, la Albiceleste dio vuelta el partido con goles a los 85 y 91 minutos, y se llevó el pasaje a la final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá a España. En este sentido, la prensa internacional entregó diferentes puntos de vista para hablar sobre la gesta del campeón del mundo, y el periodista Oliver Brown eligió apuntar al ganador como un equipo que recurrió a “tácticas antideportivas” para “obtener ventaja por medios deshonestos”.

La columna firmada en el diario The Telegraph se tituló “Messi es un mago, pero está rodeado de auténticos sinvergüenzas”, aunque más tarde se modificó para quitar a la Pulga: “En lugar de ser vencedores elegantes, Argentina trató a los ingleses con desprecio”.

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En ese escrito, Brown apuntó que “las artimañas y las provocadoras celebraciones” del conjunto liderado por Lionel Scaloni ante Los Tres Leones “confirman que siguen siendo un equipo difícil de querer”.

El emotivo festejo de Lionel Messi tras sellar el boleto a la final del mundo (Créditos: Reuters/Paul Childs)

En consonancia, describió una serie de cuestiones futbolísticas que sucedieron al inicio del encuentro arbitrado por Ismail Elfath: “Inglaterra debió sentirse, durante una primera hora muy dura, como si se hubiera topado de frente con una manada de hienas hambrientas. Alexis Mac Allister se dio a conocer golpeando disimuladamente la cabeza de Elliot Anderson, Leandro Paredes empujó innecesariamente a Jude Bellingham por la espalda, y Giuliano Simeone parecía empeñado en forcejear con Jordan Pickford en las esquinas. De alguna manera, Argentina logró concentrar toda esta acción turbia en el primer cuarto de hora”.

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La jugada aludida entre Simeone y Pickford se trató de un topetazo del arquero contra el volante del Atlético de Madrid que Elfath no juzgó con amonestación. Además, unos instantes antes, Elliot Anderson se salvó de ser amonestado por un evidente agarrón a Enzo Fernández con una clara intención de no dejarlo jugar. El volante inglés recibió la amarilla sobre el final de la primera etapa por una falta a Lionel Messi, aunque debería haber sido expulsado si recibía la primera tarjeta a los 11 minutos de juego. El trámite incluyó un cruce acalorado entre Messi y Jude Bellingham, quien relativizó lo sucedido más tarde: “No hubo ninguna disputa o problema entre nosotros”.

A pesar de esto, Oliver Brown dirigió únicamente su mirada a los jugadores argentinos: “Fue un espectáculo angustioso, que sugería que recurrían a tácticas antideportivas, buscando obtener ventaja por medios deshonestos. Uno temía que alguno de los jugadores de Thomas Tuchel se enfureciera y recibiera una tarjeta roja”.

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Anderson no lo dejó levantarse a Enzo Fernández después de un quite limpio del volante argentino (Créditos: Reuters/Dale Zanine)

Brown exhibió una mirada muy similar a otra nota del periódico citado, donde analizaron “los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra” para “desestabilizar” al elenco europeo. Además, puntualizó en la oportunidad perdida por el perdedor para clasificar a una final del mundo después de 60 años y relegar a Lionel Messi al partido por el tercer y cuarto puesto: “Tenían la oportunidad de despedir a una leyenda del fútbol internacional. En cambio, le permitieron orquestar un final asombroso, asistiendo a (Enzo) Fernández para su potente disparo antes de centrar con precisión a la cabeza de (Lautaro) Martínez”.

El periodista también dejó una insólita reflexión sobre el plantel argentino: “Tan pronto como se vieron en desventaja tras el gol de Anthony Gordon, dieron un vuelco al partido, dejando atrás su imagen de jugadores mediocres para revelarse como hombres de sutil refinamiento“. Lo cierto es que esa anotación llegó en el mejor momento de Argentina y ese ataque significó el único remate de peligro bajo los palos de Emiliano Martínez. El abrumador dominio Albiceleste se explicó en un devastador dato: Inglaterra tuvo una posesión de balón del 12% desde que anotó su tanto a los 54 minutos hasta la remontada a los 92′.

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Inglaterra no tuvo temple y Argentina lo arrolló hasta conseguir la remontada en Atlanta (Créditos: Reuters/Paul Childs)

Desde el 0-1, Argentina falló un mano a mano en los pies de Giuliano Simeone, forzó varias atajadas de Pickford y estrelló dos remates de Alexis Mac Allister en los palos hasta que apareció Lionel Messi para alcanzar las cuatro asistencias en este Mundial y quedó a una sola del líder de la tabla, el francés Michael Olise (5). Cabe recordar que la Pulga también es el máximo goleador con 8 gritos.

Frente al resultado final, el redactor aseguró que “Argentina mereció la victoria por la audacia de su reacción” y remarcó que “ofrecieron una demostración contundente de por qué eran campeones del mundo”, aunque aclaró: “Ojalá hubieran podido mostrar su verdadero temperamento desde el principio”.

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De cara al último encuentro de este domingo contra España desde las 16:00 (hora argentina) en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York, la columna se cerró con una fuerte afirmación: “Su desafío es extraordinario, y la energía que desprenden los convertiría en favoritos de muchos neutrales frente a España, un equipo formidablemente eficiente pero a veces insípido. Desafortunadamente, su popularidad se ve empañada por su afición al histrionismo, por abrazar su reputación de villano con un descarado placer. Messi es un mago, pero quienes lo rodean aún pueden ser unos auténticos sinvergüenzas”.

No fue el único diario británico que habló sobre el trabajo de la selección argentina porque The Guardian optó por destacar la entrega de Lionel Messi, quien volvió a ser determinante a sus 39 años: “Aún no estaba listo para rendirse. Al menos no así”. Las portadas de los matutinos dejaron un título que resonó en Inglaterra y tuvo a Leo como protagonista: “Derrotados por Messi”.

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El artículo en el diario The Telegraph