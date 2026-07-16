Mundo

Hungría investiga los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores con Rusia

La grabación filtrada muestra al entonces canciller pidiendo argumentos para una cita de ministros europeos, un episodio que Peter Magyar considera suficiente para revisar posibles vínculos con el Kremlin

Guardar
Google icon
Magyar ganó las elecciones de abril frente a Viktor Orbán y prometió reinsertar a Hungría en la corriente principal europea. (REUTERS/Marton Monus)
Magyar ganó las elecciones de abril frente a Viktor Orbán y prometió reinsertar a Hungría en la corriente principal europea. (REUTERS/Marton Monus)

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que se está llevando a cabo una investigación sobre los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, con Rusia.

Szijjarto, quien renunció esta semana a su escaño parlamentario para asumir el cargo de director global de Asuntos Exteriores del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co., está bajo escrutinio desde que, a principios de este año, se filtraron grabaciones en las que se le escucha informando a su homólogo ruso sobre reuniones de la Unión Europea y ofreciendo su ayuda para suavizar las sanciones de la UE contra Moscú.

PUBLICIDAD

Péter Szijjártó y Viktor Orbán en Bishkek, Kirguistán, noviembre de 2024. (AP Foto/Vladimir Voronin)
Péter Szijjártó y Viktor Orbán en Bishkek, Kirguistán, noviembre de 2024. (AP Foto/Vladimir Voronin)

Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril contra el ex primer ministro prorruso Viktor Orbán. Ha prometido reintegrar a Hungría a la corriente principal europea y ser un miembro constructivo de la UE y de la OTAN.

Preguntado el jueves en una rueda de prensa gubernamental habitual sobre si se estaba llevando a cabo la investigación prometida sobre los supuestos vínculos de Szijjarto con Moscú, Magyar respondió: “Según tengo entendido, sí”. Se negó a dar más detalles sobre la investigación.

PUBLICIDAD

En la grabación filtrada de la conversación telefónica entre Szijjarto y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se oye al ministro húngaro pedirle a su homólogo ruso que le proporcione argumentos para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Magyar declaró entonces que las grabaciones parecían mostrar a Szijjarto cometiendo traición y que el asunto debía investigarse a fondo. Szijjarto afirmó que la conversación era una comunicación diplomática rutinaria.

Bloomberg

Temas Relacionados

HungríaPeter MagyarViktor OrbánSancionesRusia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido anunció una inversión de 300 millones de euros para suministrar 16 cazas Gripen a Ucrania

La fabricación de los aviones involucrará a unas 5.000 personas en distintos puestos de trabajo en el país

Reino Unido anunció una inversión de 300 millones de euros para suministrar 16 cazas Gripen a Ucrania

La Corte Penal Internacional confirmó el juicio contra el “ángel de la muerte”, acusado por crímenes de guerra en Libia

La Sala de Cuestiones Preliminares I avaló por unanimidad las acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad ligadas a abusos en Mitiga; el expediente pasó a una Sala de Primera Instancia

La Corte Penal Internacional confirmó el juicio contra el “ángel de la muerte”, acusado por crímenes de guerra en Libia

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen

El líder del grupo respaldado por Irán advirtió que responderá con misiles y drones contra aeropuertos, puertos e instalaciones energéticas si el reino amplía su intervención militar

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar objetivos estratégicos de Arabia Saudita si aumenta la ofensiva en Yemen

Zelensky propuso al general Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa y pidió su ratificación al Parlamento

Mykhailo Fedorov presentó hoy su renuncia y, en una carta pública, destacó los avances en tecnología y producción de drones durante su gestión

Zelensky propuso al general Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa y pidió su ratificación al Parlamento

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas

Un modelo automático, impulsado por IA, permite adquirir productos de parafarmacia las 24 horas y redefine la experiencia de compra en el sector sanitario. La tienda abrió en noviembre e incrementó su clientela

Lisboa marca tendencia: la primera parafarmacia autónoma de Europa abrió sus puertas sin empleados ni filas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los distritos donde es obligatorio colocar la bandera por Fiestas Patrias y cuándo la multa puede ascender a S/5.500

Estos son los distritos donde es obligatorio colocar la bandera por Fiestas Patrias y cuándo la multa puede ascender a S/5.500

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Papá de Gilberto Mora llega a Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2026: qué puesto tendrá el padre de la “Joya mexicana”

Murió la joven jugadora de vóley que estaba grave tras un brutal accidente entre un camión y un remis en la ruta 88

“Mediocre y resentido”: el ministro de Economía argentino cruzó a un conductor inglés que lanzó una dura frase sobre las Malvinas

INFOBAE AMÉRICA

El manantial oculto bajo la Ciudad Perdida: hallan agua sobrecalentada en el Atlántico

El manantial oculto bajo la Ciudad Perdida: hallan agua sobrecalentada en el Atlántico

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta 26.955 capturas entre enero y julio de 2026

Honduras lidera el crecimiento de las remesas en el Triángulo Norte en 2026

Reino Unido anunció una inversión de 300 millones de euros para suministrar 16 cazas Gripen a Ucrania

Guatemala extraditó a Estados Unidos a dos acusados de delitos sexuales contra menores

ENTRETENIMIENTO

Kris Jenner confirma la muerte de su madre, Mary Jo Shannon: “Tengo el corazón destrozado”

Kris Jenner confirma la muerte de su madre, Mary Jo Shannon: “Tengo el corazón destrozado”

Anya Taylor-Joy dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi rumbo a la final del mundial: “Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”

Por qué Christopher Nolan apostó por el caos real del mar agitado de Escocia al filmar La Odisea

La reacción viral de Mick Jagger por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral