Hungría investiga los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores con Rusia

Magyar ganó las elecciones de abril frente a Viktor Orbán y prometió reinsertar a Hungría en la corriente principal europea. (REUTERS/Marton Monus)

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que se está llevando a cabo una investigación sobre los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, con Rusia.

Szijjarto, quien renunció esta semana a su escaño parlamentario para asumir el cargo de director global de Asuntos Exteriores del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co., está bajo escrutinio desde que, a principios de este año, se filtraron grabaciones en las que se le escucha informando a su homólogo ruso sobre reuniones de la Unión Europea y ofreciendo su ayuda para suavizar las sanciones de la UE contra Moscú.

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Péter Szijjártó y Viktor Orbán en Bishkek, Kirguistán, noviembre de 2024. (AP Foto/Vladimir Voronin)

Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril contra el ex primer ministro prorruso Viktor Orbán. Ha prometido reintegrar a Hungría a la corriente principal europea y ser un miembro constructivo de la UE y de la OTAN.

Preguntado el jueves en una rueda de prensa gubernamental habitual sobre si se estaba llevando a cabo la investigación prometida sobre los supuestos vínculos de Szijjarto con Moscú, Magyar respondió: “Según tengo entendido, sí”. Se negó a dar más detalles sobre la investigación.

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En la grabación filtrada de la conversación telefónica entre Szijjarto y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se oye al ministro húngaro pedirle a su homólogo ruso que le proporcione argumentos para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Magyar declaró entonces que las grabaciones parecían mostrar a Szijjarto cometiendo traición y que el asunto debía investigarse a fondo. Szijjarto afirmó que la conversación era una comunicación diplomática rutinaria.

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Bloomberg