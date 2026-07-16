Hungría investiga los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores con Rusia

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que se está llevando a cabo una investigación sobre los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, con Rusia.
Szijjarto, quien renunció esta semana a su escaño parlamentario para asumir el cargo de director global de Asuntos Exteriores del gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co., está bajo escrutinio desde que, a principios de este año, se filtraron grabaciones en las que se le escucha informando a su homólogo ruso sobre reuniones de la Unión Europea y ofreciendo su ayuda para suavizar las sanciones de la UE contra Moscú.
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Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril contra el ex primer ministro prorruso Viktor Orbán. Ha prometido reintegrar a Hungría a la corriente principal europea y ser un miembro constructivo de la UE y de la OTAN.
Preguntado el jueves en una rueda de prensa gubernamental habitual sobre si se estaba llevando a cabo la investigación prometida sobre los supuestos vínculos de Szijjarto con Moscú, Magyar respondió: “Según tengo entendido, sí”. Se negó a dar más detalles sobre la investigación.
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En la grabación filtrada de la conversación telefónica entre Szijjarto y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se oye al ministro húngaro pedirle a su homólogo ruso que le proporcione argumentos para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
Magyar declaró entonces que las grabaciones parecían mostrar a Szijjarto cometiendo traición y que el asunto debía investigarse a fondo. Szijjarto afirmó que la conversación era una comunicación diplomática rutinaria.
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Bloomberg
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