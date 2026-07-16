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La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

La madre del futbolista no dudó en expresar sus sentimientos en un momento clave del Mundial

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Grupo de personas con camisetas de fútbol de Argentina posa frente a una gran escultura de un águila y la fachada de un estadio con el texto We Are Atlanta
La familia de Giuliano Simeone posa con camisetas de la selección argentina frente a una escultura de águila en la previa del partido contra Inglaterra

La clasificación de Argentina a la final del Mundial tras una victoria frente a Inglaterra generó una oleada de emociones que recorrió el campo y las tribunas. Entre las innumerables postales de la jornada, una historia familiar se destacó por su potencia emotiva: la vivencia de Carolina Baldini, madre de Giuliano Simeone, quien no dudó en compartir su orgullo y alegría por el presente de su hijo con la camiseta albiceleste.

Las redes sociales de Carolina fueron el escenario elegido para volcar sentimientos que superaron cualquier cálculo racional. Apenas horas después del partido, publicó una serie de imágenes donde se la ve tanto en el estadio como en sus inmediaciones, acompañada de familiares y amigos, todos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El mensaje que acompañó las fotos dejó en claro la magnitud del momento: “Hoy te vi defender esta camiseta en un partido que llevaba detrás años de historia, emociones y recuerdos que forman parte de nuestro país”.

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Una mujer con camiseta de Argentina y jeans acampanados levanta el brazo frente a un estadio con el letrero "FIFA WORLD CUP 2026", entre personas
Carolina Baldini, madre de Giuliano Simeone, posa frente al estadio que albergará el Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta, con la camiseta argentina.

Tras ello, destacó la visión sobre su hijo: Y en medio de todo eso, te vi a vos, dejando el corazón en cada pelota. Como argentina sentí orgullo. Como mamá, sentí algo mucho más grande: emoción, admiración y agradecimiento por poder verte cumplir tus sueños. No importa cuántos partidos juegues en tu vida, este será uno de esos días que quedarán grabados para siempre. Giuliano, te amo. ¡Nos vemos en NY!”.

La publicación de Carolina se llenó rápidamente de interacciones y comentarios de hinchas argentinos. Muchos celebraron tanto la actuación de Giuliano como la sinceridad y calidez de las palabras de su madre. El momento familiar, convertido en público a través de las redes, condensó el clima emocional que se vivió en la multitud albiceleste que acompañó al equipo en la ciudad estadounidense.

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Grupo de personas con camisetas de la selección argentina frente a un estadio con el logo FIFA World Cup 2026. Un bebé en hombros de un adulto
Carolina Baldini y la familia de Giuliano Simeone posan frente a un estadio del Mundial 2026 con camisetas de la selección argentina.

El partido entre Argentina e Inglaterra no fue uno más en el calendario de la Copa del Mundo. Su carga histórica, los recuerdos de encuentros pasados y la expectativa de una nueva final convirtieron el encuentro en un evento de alto voltaje emocional. En ese contexto, Giuliano ocupó un lugar central al ser titular en el equipo argentino, lo que marcó un hito personal y familiar.

La actuación del hijo de Diego Simeone fue seguida de cerca tanto por los aficionados como por su entorno más cercano. Para la familia, verlo salir al campo como titular en una instancia tan trascendente significó la concreción de un sueño largamente esperado. El texto de Carolina refleja esa vivencia: la mezcla de orgullo nacional y la dimensión íntima de ver a un hijo cumplir sus metas deportivas.

El impacto de la presencia de Giuliano Simeone en el partido se amplificó en las tribunas, donde familiares y amigos acompañaron con cánticos y banderas. El estadio, repleto de camisetas celestes y blancas, fue testigo de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva y en la historia personal del futbolista.

En las fotografías se observa a abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la experiencia, uniendo la emoción deportiva con la transmisión de valores y recuerdos familiares. Las imágenes narran por sí solas el ambiente de fiesta y unión que se vivió en Atlanta. En ellas se puede ver a la familia Simeone posando en grupo, tanto fuera como dentro del estadio, con la camiseta albiceleste y la bandera argentina como elementos centrales. Cada retrato familiar es testimonio de una jornada que, más allá del resultado deportivo, quedará asociada a la memoria afectiva de quienes la vivieron.

En las fotos, se percibe la alegría de los presentes, la complicidad generacional y el orgullo por el papel de Giuliano en la Selección. El estadio, con su imponente estructura y sus tribunas colmadas, sirve como telón de fondo para una celebración que trasciende lo deportivo y se instala en la esfera de lo personal y lo colectivo.

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