Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

Dalma Maradona en una antigua imagen junto con su padre

La emoción desbordó a millones de argentinos tras el triunfo de la selección sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En ese contexto, Dalma Maradona compartió un mensaje personal en sus redes sociales, donde combinó el festejo con un homenaje profundo a la figura de su padre. La publicación sintetiza el clima vivido en Atlanta, la mística que envuelve cada cruce entre argentinos e ingleses y la vigencia del legado familiar y deportivo. Los dos goles de Maradona en el icónico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 86, la mística de los goles del Diez - uno con la mano y otro catalogado como “el mejor gol del siglo” - y la camiseta azul que los jugadores usaron ayer en una clara coincidencia a la que usaron los integrantes del equipo campeón de México 86.

El posteo de la actriz surge en un escenario cargado de historia y simbolismo para el fútbol argentino. A través de sus palabras y de las imágenes que acompañaron la jornada, la hija del astro mundial expresó la intensidad con la que vivió la clasificación de Argentina a la final contra España, prevista para el próximo domingo.

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“¡Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…¡Porque si no la sufrimos no somos nosotros! Y a vos, ¿qué te puedo decir? ¡Desde que me subí al avión que no paro de llorar! ¡Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!“, comenzó su relato en el que apenas comenzado comenzó a rondar la figura de Diego Maradona.

Tras ello, continuó: “No entendés la gente lo que es... bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. ¡Y vos ahí firme con la Selección que amás y siempre defendiste! ¡Qué orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita. Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. ¡La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! ¡Gracias Atlanta por esta experiencia! ¡Gracias AFA por esta invitación inolvidable! ¡Seguimos! ¡A la final”.

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La victoria de Argentina sobre Inglaterra en una instancia decisiva como las semifinales del Mundial añade una dimensión histórica al relato. Para el público argentino, cada cruce con el seleccionado inglés revive episodios de rivalidad deportiva y memoria nacional, marcados por el antecedente del Mundial 1986, donde Diego Maradona protagonizó dos de los goles más recordados de la historia.

En la edición 2026, la presencia de Lionel Messi como líder del equipo argentino aportó un nuevo capítulo a esa narrativa. En una de las imágenes se observa a Messi, con la camiseta número 10, en el campo de juego tras la clasificación. La escena transmite el clima de desahogo, alegría y orgullo compartido por jugadores y público. La hinchada vivió el partido como una experiencia colectiva, donde la tensión y el sufrimiento formaron parte de la identidad nacional: “La sufrimos… Porque si no la sufrimos no somos nosotros”, resumió Dalma en su posteo.

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El recuerdo de Diego Maradona se manifestó de forma explícita en el estadio y en las redes sociales. Una de las imágenes que adjuntó Dalma en su carrete retrató una bandera ondeando en la tribuna, donde se distinguen los rostros de Messi y Maradona, enlazando simbólicamente dos eras doradas para el fútbol argentino.

Estos gestos, tanto públicos como privados, resignifican la figura de Maradona en el presente, conectando la gesta deportiva del pasado con la emoción actual de la hinchada y de su propia familia.

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Dalma y Diego Maradona en una clásica postal de amor entre padre e hija (Instagram)

Las imágenes que acompañan el posteo y la cobertura de la semifinal aportan una dimensión visual que enriquece el relato. Una bandera en la tribuna, con los rostros de Messi y Maradona, sintetiza la herencia y la transmisión de ídolos de generación en generación. En otra fotografía, se observa a Dalma Maradona en la tribuna, vistiendo la camiseta azul alternativa de la selección, con el número “86” bordado en referencia al Mundial conquistado por su padre.