El devastador dato que explica el derrumbe de Inglaterra y la angustia de David Beckham tras el épico triunfo de Argentina

LE CAMBIÓ LA CARA A BECKHAM



El exjugador de Inglaterra quedó decepcionado luego de la derrota ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TP3lEpYUtm — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

David Beckham presenció con la mirada fija y sin reacción la remontada de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, disputada en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El ex futbolista y copropietario del Inter Miami fue una de las imágenes del partido: rodeado de hinchas argentinos que festejaban el pase a la final, permaneció inmóvil mientras la Albiceleste le daba vuelta un resultado que parecía sentenciado.

El encuentro se había inclinado hacia los europeos a los 54 minutos, cuando Anthony Gordon se filtró a la espalda de Nahuel Molina y abrió el marcador. Desde ese instante y hasta el gol de la remontada, a los 92, Inglaterra, según reveló CBS Sports, retuvo apenas el 12% de la posesión del balón, refugiada en su área con una propuesta defensiva que el entrenador Thomas Tuchel profundizó con la sustitución del propio Gordon por el zaguero central Ezri Konsa. La apuesta fue retroceder y esperar, una decisión que terminaría por costarle la clasificación a la final.

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Desde su grito, la fortaleza inglesa duró apenas un poco más de media hora. Lionel Messi se desplazó hacia la banda derecha y habilitó a Enzo Fernández, quien acomodó la pelota con zurda y sacudió un derechazo cruzado para vencer a Jordan Pickford. Fue el 1-1. A partir de ahí, Argentina arrolló a su rival. Tras un remate de Alexis Mac Allister al palo, Messi volvió a desbordarse por la derecha y envió un centro al segundo palo que Lautaro Martínez convirtió en el 2-1, a los 91 minutos.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Fue tras la derrota cuando la cámara encontró a Beckham entre el festejo albiceleste. El ex jugador, que lógicamente había celebrado el tanto de Gordon con euforia, siguió con la vista perdida, sin poder asimilar lo que acababa de ocurrir en la cancha. La escena recorrió el mundo.

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Para Beckham, la derrota ante Argentina en un Mundial no era territorio desconocido, aunque las circunstancias anteriores habían sido distintas. El historial entre ambas selecciones en la Copa del Mundo registra seis encuentros, con un balance que hasta este martes favorecía a Inglaterra: tres victorias contra dos de Argentina, más un empate en Francia 1998 que los sudamericanos resolvieron 4-3 en la tanda de penales. La primera vez que se cruzaron fue en Chile 1962, con triunfo inglés por 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años después, en Inglaterra 1966, los locales repitieron resultado en los cuartos de final, 1-0.

El capítulo más recordado de esta rivalidad llegó en México 1986, cuando Diego Maradona anotó los dos goles del 2-1 argentino en cuartos de final en el Estadio Azteca: el primero con la mano, el segundo tras una corrida de 60 metros que atravesó media cancha inglesa. Ese partido marcó a una generación entera de aficionados de ambos países.

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Beckham tiene su propio lugar en ese historial. En Francia 1998, fue expulsado en los octavos de final ante Argentina tras propinarle una patada a Diego Simeone, y su selección quedó eliminada en penales. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, tuvo su revancha: convirtió el penal que le dio a Los Tres Leones la victoria sobre la Albiceleste dirigida en entonces por Marcelo Bielsa en la fase de grupos por 1-0.

Ese gol fue el último antecedente mundialista entre ambas selecciones antes del partido del martes en Atlanta, donde Beckham observó desde la tribuna cómo la historia volvía a inclinarse del lado argentino.

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Argentina jugará la final del Mundial el próximo domingo ante España, desde las 16:00, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Inglaterra, por su parte, se medirá por el tercer puesto frente a Francia, el sábado en Miami.