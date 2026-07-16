Murió la joven jugadora de vóley que estaba grave tras un brutal accidente entre un camión y un remis en la ruta 88

La jugadora de vóley de 15 años fue trasladada al HIGA de Mar del Plata, donde falleció este jueves a las 7:50

Durante la mañana de este jueves se conoció la noticia de la muerte de Ana Peralta Rondanina, la joven jugadora de voley que estaba en grave estado y pasó cuatro días internada tras un accidente en la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José. La adolescente de 15 años viajaba en un Fiat Siena, con otros dos pasajeros más y el conductor, Santiago Irigoyen, de 58 años, que murió en el acto luego de chocar contra un camión frigorífico.

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, “Anita”, como le decían sus allegados, falleció a las 7:50 de la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, lugar al que había sido trasladada cuando ocurrió el siniestro.

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La joven se dirigía desde Necochea hacia Mar del Plata para jugar al vóley. Volvían de participar en un partido de uno de los torneos que son organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV). Peralta Rondina era jugadora del Club Once Unidos.

Según le contaron a este medio, había ingresado al HIGA con politraumatismo, un fuerte golpe en la cabeza y neumotórax. Incluso entró en paro cardiorrespiratorio en, al menos, dos ocasiones y el cuerpo médico había logrado revertir la situación. Uno de ellos habría durado alrededor de 25 minutos. Su estado era delicado y complicado desde el primer momento que ingresó.

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La adolescente era jugadora de vóley de Once Unidos y volvía de participar en un partido cuando ocurrió el accidente

“Era un tema que pegó mucho en la ciudad, está bastante mal la gente”, aseguraron.

Once Unidos, el club en el que la joven de 15 años jugaba al vóley, compartió un posteo de despedida en sus redes sociales. “Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley”, comenzaron.

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“Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha”, agregaron en el comunicado de Instagram.

Luego, cerraron el texto: “Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz”. En los comentarios de la publicación se ven varios mensajes en los que se envía fuerza a los familiares y amigos.

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La segunda pasajera del remis, también jugadora de vóley, recibió el alta médica luego de ser atendida por los servicios de emergencia en el lugar del accidente. Una mujer adulta que también viajaba en el auto quedó bajo observación médica por una fractura de costilla.

El conductor del camión frigorífico, que resultó lesionado en el choque, fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna, según informaron fuentes oficiales citadas por el diario La Capital de Mar del Plata.

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Las causas del choque en la ruta 88 siguen bajo investigación, mientras otra jugadora recibió el alta y una mujer quedó en observación (Credito: @Fernando Casco)

El accidente movilizó de inmediato a personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Las causas del choque aún están bajo investigación.

En el momento en el que ocurrió el siniestro, desde Once Unidos, la comunidad se había volcado a las redes sociales para pedir por su recuperación. “Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos corazones por A.. Vamos, campeona, vos podés”, publicó la institución en su cuenta de Instagram.

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Horas antes, el mismo club había difundido otro mensaje: “Hagamos una cadena de oración por A. Tuvo un accidente en la ruta volviendo de un torneo, ya la operaron pero necesita de nuestra fuerza y fe para que salga adelante”.

La convocatoria generó una amplia respuesta en la comunidad del vóley marplatense, que aguardó con angustia la evolución de la joven durante los días posteriores al accidente. La noticia de su muerte llegó esta mañana y golpeó a toda la institución y al deporte de la ciudad, además de la sociedad en general que estaba pendiente del caso.

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