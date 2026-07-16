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El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

Declan Rice se tapó la boca al dirigirse hacia el capitán argentino, algo que está penado en el reglamento

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Declan Rice pudo haber sido expulsado en la semifinal entre Argentina e Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 por taparse la boca mientras hablaba con Lionel Messi, una conducta vinculada a la llamada “Ley Prestianni”, norma que castiga esa acción con tarjeta roja y que volvió a poner bajo discusión los criterios arbitrales del torneo.

La jugada se produjo en la segunda mitad, después de una falta fuerte en la mitad de la cancha que desató una discusión entre ambos equipos. En ese cruce, el mediocampista inglés se cubrió la boca al dirigirse al capitán argentino, mientras el árbitro central, el norteamericano Ismail Elfath, estaba cerca e intervino para separarlos.

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El episodio se incorporó a una lista de controversias arbitrales que acompañó al Mundial desde la fase de grupos hasta las semifinales, con debates sobre reglas nuevas y revisiones del VAR. El duelo entre argentinos e ingleses quedó así señalado como uno de los partidos más tensos del campeonato y también como uno de los más discutidos por decisiones que pudieron alterar su desarrollo.

La “Ley Prestianni” establece que un jugador que le diga algo a un rival mientras se tapa el rostro debe ser expulsado. Bajo ese criterio, Rice no debió continuar en el partido tras hablar de esa manera con Messi. La repetición muestra al futbolista inglés diciéndole algo al argentino. Messi no reaccionó a ese intercambio, y el árbitro lo cortó de inmediato.

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Messi y Rice dispután el balón (REUTERS/Agustin Marcarian)
Messi y Rice dispután el balón (REUTERS/Agustin Marcarian)

Segundos después, el jugador del Arsenal repitió la acción con Enzo Fernández. En ese caso, el mediocampista argentino no mostró enojo ni señales de sentirse agredido, un detalle que el propio texto presenta como parte de la polémica sobre si el gesto debe sancionarse de forma automática o si requiere una evaluación adicional del contexto.

El origen de la regla en un episodio en el que Gianluca Prestianni habría ofendido de manera racista a Vinicius Júnior en un partido por la Champions League entre Benfica y Real Madrid. A partir de ese antecedente, la norma entró en vigor y ya se había aplicado en dos encuentros de este mismo Mundial: Paraguay contra Turquía y México contra Ecuador. La particularidad es que en ambas ocasiones, el rival fue quien acudió ante las autoridades para delatar a su oponente: El turco Mert Müldür ante el paraguayo Miguel Almirón y el mexicano Santiago Giménez ante el ecuatoriano Piero Hincapié.

El punto que deja abierto la acción de Rice es qué criterios deben definir la sanción. El propio texto sostiene que taparse la boca fue durante años una conducta común en el fútbol y que no siempre implica una agresión verbal, por lo que el caso de la semifinal dejó expuestos los posibles huecos del reglamento. En tanto, desalentó los rumores a nivel internacionales sobre supuestas ayudas arbitrales favorables a la Argentina de Messi.

Ambos conjuntos se despedirán del certamen el próximo fin de semana: el sábado, a partir de las 18 (hora argentina) en Miami, Inglaterra se medirá contra Francia por el tercer y cuarto puesto de la competición. En tanto, Argentina disputará la gran final el domingo (desde las 16 hora argentina) ante España. La Albiceleste irá por su cuarto título mundial, lo que la llevaría a alcanzar a Alemania e Italia con 4, solo superados por Brasil (5). En tanto, los españoles pueden alcanzar a Francia y Uruguay con dos Copas Mundiales.

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