Política

Educación: el gobierno porteño implementará modificaciones al Estatuto del Docente

El ministerio de Educación porteño aplicará de manera paulatina desde 2027 un paquete de medidas sobre traslados, ascensos, calificaciones, inasistencias y méritos

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Aula de escuela con alumnos y docente. La mayoría de los alumnos y el docente miran sus teléfonos celulares. Hay banderas argentinas y mapas en las paredes.
En el Estatuto del Docente modificarán el sistema de puntajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación porteño, implementará varios cambios en las reglas que rigen el trabajo de los maestros públicos, con la actualización del Estatuto del Docente.

En este sentido desde la Jefatura señalaron a Infobae que las modificaciones buscan “acompañar cada etapa de la carrera profesional de los maestros, desde la llegada al primer cargo hasta el ascenso a cargos de conducción”. Las mismas se rigen en el marco del Plan Buenos Aires Aprende y la política Ser Docente (Res. N.° 385/MEDGC/26).

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“Lo único que quedó estancado en el tiempo son los mecanismos y los procesos de enseñanza. Nosotros queremos poner mucho foco en el aprendizaje”, indicó a infobae el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Y destacaron que la nueva normativa busca enfrentar el persistente problema de rotación de educadores, profesionalizar la formación y exigir mayor presencia en el aula, poniendo el foco en la calidad y la continuidad del aprendizaje, entre otros puntos.

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La implementación será gradual a partir de 2027. El Ministerio de Educación garantizará espacios informativos y canales de consulta para docentes, junto con cronogramas diferenciados por modalidad y nivel.

Vista frontal de un aula vacía con filas de pupitres de madera y metal, un pizarrón verde al frente y grandes ventanas con luz natural a la izquierda.
Entre las modificaciones al Estatuto del Docente figura que los docentes ahora podrán tomarse tres días de estudio en forma consecutiva y no cinco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estabilidad y prioridad

En la actualidad, “un 20% de los maestros cambian de escuela cada año, lo que interrumpe el proceso de aprendizaje y dificulta la conformación de equipos docentes estables”. En este sentido, uno de los cambios en el estatuto exige una antigüedad mínima de dos años como maestro titular en un establecimiento para solicitar traslado a otra escuela.

Además, se incorporan criterios de prioridad para quienes ya trabajan en una institución: los docentes con al menos 12 meses de antigüedad en esa escuela tendrán preferencia para acceder a cargos dentro de la misma, sea para puestos docentes como de conducción. La medida busca fortalecer la continuidad pedagógica y fomentar que los maestros permanezcan en las escuelas, donde ya conocen a sus comunidades educativas. Los concursos serán bianuales.

Jerarquización

Otro ítem son los concursos para cargos de ascenso, con el fin de jerarquizar la profesión docente. “Lo que estamos haciendo es habilitar un título de grado universitario, que es la Licenciatura en Gestión Educativa, para poder concursar a esos cargos directivos, sea de vicedirector hacia arriba”, explicó a este medio Oscar Guillione, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad

Y fundamentó: “Ponerlo como un requisito específico, para poder tomar esos cargos, nos parece que va a ayudar mucho a que el rol específico de la conducción tenga una preparación mayor respecto de esos desafíos. Que no son los mismos que planificar y llevar adelante una clase, que planificar y llevar adelante una institución”.

Un aula de escuela primaria con una maestra frente a un pizarrón y alumnos sentados en pupitres, algunos con mochilas en el suelo.
El gobierno porteño informó que se realizarán cambios en el Estatuto del Docente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo este concepto, Macri puntualizó: “No hay construcción de libertad real de ciudadanía si no le damos esas herramientas. Nosotros estamos desafiándonos en un sistema tremendamente conservador a sacudirlo con un único objetivo, que es seguir formando capital humano que pueda tener futuro. Y tenemos que hacerlo a una velocidad descomunal, porque tenemos que recuperar tiempo perdido y, además, subirnos a un tren que va a una velocidad descomunal”.

Evaluación docente

El puntaje que un docente reúne a lo largo de su carrera influye en sus oportunidades de crecimiento profesional. Desde el gobierno porteño explicaron que, hasta ahora, la antigüedad tenía un peso considerable en esa puntuación, junto con antecedentes como la participación en congresos, seminarios y competencias. Con las nuevas medidas, la formación, especialmente la de posgrado, pasará a tener un papel más destacado en el puntaje.

Otro aspecto central de la actualización es la evaluación del desempeño, que se realiza cada año por las autoridades escolares mediante una grilla elaborada por el Ministerio de Educación. Esta herramienta se modificará con nuevos indicadores que permitirán una evaluación basada en evidencia, incorporando la asistencia como dato clave. Además, el proceso será digital.

Actualmente, más del 90% de los docentes reciben la calificación más alta, “Sobresaliente”, lo que dificulta diferenciar el rendimiento y brindar apoyo a quienes lo requieren. La nueva reglamentación establece que quienes no alcancen el 90% de presentismo no podrán recibir las calificaciones de “Muy bueno” o “Sobresaliente”.

“No da lo mismo el docente que está constantemente solicitando licencias de todo tipo, que el docente que está en el aula cumpliendo con su tarea”, determinó Mercedes Miguel, ministra de Educación.

Sistema de licencias

El régimen de licencias es otro tópico prioritario que decidió abordar el gobierno porteño. En este punto, la modificación a este tópico establece que las ausencias justificadas por razones particulares se contabilizarán por docente y no por cargo, con un máximo de seis pedidos anuales.

A su vez, la licencia por examen se limitará a tres días hábiles consecutivos para carreras terciarias o universitarias, y no a cinco, como venía sucediendo.

“Un régimen de licencias más ordenado aporta previsibilidad a la dinámica escolar y reduce las interrupciones en el aprendizaje de los estudiantes”, argumentaron. Y ampliaron: “En lo que va de 2026, en promedio, el 22% de las licencias tomadas por los maestros fueron por razones administrativas y el 5% por causas injustificadas”.

Docente escuela pública CABA
Desde el gobierno porteño señalaron que, con las modificaciones, darán prioridad a la formación docente, en vez de la antigüedad

Puntaje

La última dimensión de estos cambios corresponde al sistema de puntaje. En tal sentido, se modificarán los criterios del puntaje docente, que actualmente permite ordenar el mérito y acceder a cargos y ascensos. El puntaje total seguirá siendo de 59 puntos, pero se eliminarán tres categorías: nuevos antecedentes pedagógicos y otros antecedentes.

“Creemos que tenemos que salir de ese esquema y más a merituar de otra manera que realmente, a nivel ponderado, sea mayor lo que son títulos, postítulos, maestrías. Que tienen que ver con títulos más fuertes”, explicó Guillione.

En esa misma línea, confirmaron: “La antigüedad de esos cincuenta y nueve puntos, hoy se llevan nueve, lo estamos pasando de nueve a seis. Al hacer esas modificaciones, lo que hace es levantar el peso proporcional del título básico de profesor, de los cursos y los postítulos que la docencia hace”.

“La formación y la actualización permanente cobra un valor relativo mayor que la antigüedad y que otros antecedentes, que tenían menos que ver con la práctica”, concluyó Miguel.

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