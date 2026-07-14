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Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra

El delantero inglés se deshizo en elogios hacia el capitán argentino aunque afirmó que no jugarán sólo contra él, sino que lo harán contra un equipo

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Harry Kane habló de Argentina y Lionel Messi

En la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, remarcó que el foco de su equipo no estará únicamente en la figura de Lionel Messi. “El partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi”, afirmó el delantero en declaraciones a ITV Sport, el principal departamento de deportes de la cadena ITV del Reino Unido. Kane destacó que, si bien la presencia de Messi representa un desafío singular, todo el plantel es consciente de que el peligro argentino va más allá de un solo jugador. Así, en la previa del cruce en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la expectativa gira en torno al choque colectivo entre dos potencias.

Kane señaló la excepcional trayectoria de Messi, quien disputará un partido contra los ingleses por primera vez. “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”. El delantero del Bayern Múnich enfatizó que la preparación del equipo británico no pasará únicamente por diseñar estrategias para frenar al astro argentino, sino por analizar el funcionamiento integral de la selección argentina. “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi”, reiteró Kane.

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El referente inglés profundizó sobre la influencia de Messi en el plantel sudamericano. “Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”. En diálogo con ITV Sport, Kane sostuvo: “La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tienes que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no te puedes salir con la tuya”. Para el capitán inglés, la clave radica en el balance colectivo: “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

Mundial 2026 - Agentina - Suiza
Argentina e Inglaterra jugarán por un lugar en la final del Mundial 2026

En la misma línea, el defensor del Manchester City, Nico O’Reilly, valoró la oportunidad de enfrentar a Messi en el que podría ser el último duelo mundialista del argentino. En un testimonio para BBC Radio 5 Live, O’Reilly expresó: “Estoy deseando que llegue el momento. Es una oportunidad única en la vida. Está cerca del final de su carrera. Para mí, personalmente, es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo de fútbol. Y sí, estoy deseando afrontar el reto”.

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El cruce entre Inglaterra y Argentina despierta interés global por la historia compartida entre ambas selecciones y el prestigio de sus protagonistas. El partido se disputará este miércoles 15 de julio, a las 16:00 hora de Argentina (20:00 BST en el Reino Unido, 15:00 hora local de EE. UU.), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Ambos equipos llegan tras superar exigentes fases eliminatorias. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel accedió a la semifinal tras vencer a Noruega por 2-1 en tiempo extra, con un gol agónico de Jude Bellingham. El propio Kane había sido determinante ante México, marcando el tanto clave en tiempo suplementario. Por su parte, la selección argentina de Lionel Scaloni eliminó a Suiza por 3-1 en cuartos de final, con Messi liderando la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos y alcanzando la cifra histórica de 21 goles en Copas del Mundo.

El ganador de este duelo se medirá el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante el vencedor de la semifinal entre España y Francia. La mirada del mundo del fútbol estará puesta en Atlanta, donde dos generaciones de cracks buscarán un lugar en la definición del título máximo.

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