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Los provocadores gestos de una figura del rugby inglés hacia los fanáticos argentinos reunidos en el Obelisco por el Mundial

Henry Pollock, presente en el país junto a su selección para un partido ante Los Pumas, se burló de los hinchas que esperaban la semifinal mundialista de fútbol

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El cruce se dio en cuando el micro pasó por el Obelisco durante la previa de la semifinal del Mundial 2026

En la previa al choque ante Los Pumas en Santiago del Estero, los jugadores de la selección de rugby de Inglaterra vivieron un tenso episodio en el corazón de Buenos Aires. Durante el regreso a su hotel luego del entrenamiento, la delegación británica se encontró con un grupo de hinchas argentinos en el Obelisco, donde se produjo un intercambio de gestos y provocaciones.

La situación se dio antes de que iniciara la semifinal del Mundial de fútbol entre ambos países, que terminó con un inolvidable triunfo 2-1 para la Albiceleste. En videos que rápidamente circularon en redes sociales, se observa a varios integrantes de La Rosa realizando distintos gestos hacia los simpatizantes argentinos. Uno fue Henry Pollock.

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El forward inglés sacó la lengua, imitó el clásico gesto de silencio llevando el dedo índice a la boca, saludó con un “bye bye” y mostró los dos pulgares hacia abajo. Del otro lado, los argentinos respondieron con burlas y señas.

El cruce se dio en cuando el micro pasó por el Obelisco durante la previa de la semifinal del Mundial 2026

En el ámbito del rugby británico, Pollock es señalado por su carácter provocador. De acuerdo con medios europeos, el capitán Maro Itoje lo calificó como “absolutamente molesto” y “una plaga”, mientras que Courtney Lawes lo definió como “un pequeño cretino engreído”.

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La personalidad del jugador de 21 años ya había quedado a la vista el año pasado durante un encuentro entre Inglaterra y Nueva Zelanda, cuando desafió el Haka, el tradicional ritual maorí de los All Blacks. Las cámaras lo mostraron relamiéndose los labios y mirando fijamente a sus rivales.

Previo a este episodio, la estadía del equipo inglés de rugby en Buenos Aires estuvo marcada por la cautela. Según consignó Express & Star, el plantel evitó vestir indumentaria identificatoria en público para no llamar la atención, en un contexto donde la expectativa por el encuentro de fútbol era máxima.

“Veremos qué tan hostil se pone esto. Es importante para Argentina y para nosotros, y estando aquí se magnifica enormemente. Creo que probablemente estarán enojados si ganamos la semifinal, así que el sábado podría ser un partido duro. Sabemos que son un país apasionado. Nosotros también lo somos y ellos querrán competir al máximo, y nosotros estaremos listos para eso”, declaró Tommy Freeman al citado medio.

Henry Pollock durante el partido del fin de semana pasado ante Fiji (Reuters/Craig Brough)
Henry Pollock durante el partido del fin de semana pasado ante Fiji (Reuters/Craig Brough)

A su vez, Alex Coles se refirió a la decisión de no utilizar la ropa oficial. “Teniendo en cuenta dónde estamos y contra quién jugamos, hemos sido bastante sensatos al no usar demasiado nuestras camisetas de Inglaterra. Las teníamos todas puestas en Liverpool después del partido contra Fiji el fin de semana pasado y recibimos una recepción un poco mejor de la que podríamos tener aquí”, se sinceró.

En la entrevista, Coles también habló sobre un encuentro que tuvo con el entrenador de los Tres Leones, Thomas Tuchel: “Fue muy interesante tener una pequeña charla con él y sonsacarle cómo piensa sobre el juego. Es un pragmático, pero también es muy bueno motivando a sus jugadores”. El orientador alemán quedó en el ojo de la tormenta por los cambios que realizó en el segundo tiempo ante Argentina, que exacerbaron la postura defensiva de Inglaterra.

De acuerdo con lo programado, el equipo dirigido por Steve Borthwick iba a viajar este jueves a Santiago del Estero, donde enfrentará a Los Pumas por la tercera fecha del Nations Championship. El partido se disputará el sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, a las 16.

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