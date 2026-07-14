Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España y Francia vuelven a verse las caras en un duelo para la historia. El Mundial llega a su fin con las que para muchos son unas de las mejores semifinales de la historia. Los de Luis de la Fuente tienen delante a la todopoderosa selección de Mbappé, Olise o Dembelé. Dos de las máximas candidatas al título se ven las caras en un partido cargado de emociones.
En España, podrá verse gratis a partir de las 21:00 en La 1. También lo retransmite DAZN. En Argentina, el duelo empezará a las 16:00 hora local y se podrá seguir en los canales de Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports y en el streaming online de Disney+.
En Perú, Colombia y Ecuador el partido empezará a las 14:00, hora local, y será transmitido en vivo por la señal abierta de América Televisión, además de su plataforma tvGO y el canal oficial de YouTube de América. En México será a las 13:00 horas y se podrá seguir en los canales en tv abierta—como Canal 2 Las Estrellas, Canal 5 y Azteca Deportes Canal 7.
Historial de España contra Francia
En el historial general de enfrentamientos entre Francia y España, La Roja lleva ventaja con 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates en 38 partidos disputados a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando se trata de cruces de eliminación directa, la estadística favorece a Francia, que suma 4 victorias y 3 derrotas en este tipo de instancias.
Entre estos encuentros figuran la final de la Eurocopa 1984 (Francia 2-0), los cuartos de final de la Eurocopa 2000 (Francia 2-1) y el único cruce en un Mundial, los octavos de final de Alemania 2006, donde Francia revirtió el gol inicial de David Villa para imponerse 3-1 y avanzar en el torneo.
La rivalidad entre España y Francia viene de siglos atrás. Desde la brutal Guerra de la Independencia Española (1808-1814) hasta la falta de apoyo contra la banda terrorista ETA y las disputas agrarias. Ahora, esos conflictos también se trasladan al panorama deportivo. Porque lo que hace apenas 10 años era un enfrentamiento casual entre dos grandes selecciones se ha convertido en un duelo habitual cada vez que hay un título en juego. Este martes, sin ir más lejos, las semifinales del Mundial 2026.
Lamine Yamal, confianza plena
“Hay muchas posibilidades de que mi gran partido sea mañana”. Así ha respondido Lamine Yamal al ser preguntado sobre cómo se ve de cara a la semifinal. La joven estrella no duda de sí mismo ni se esconde en los grandes escenarios. Algunos aficionados exigen más cifras de Lamine en este Mundial, pero su impacto en el juego del equipo sigue siendo una constante. Aún así, él es consciente de las expectativas y asegura que este martes llegará su momento.
El jugador ha hecho mención directa a las dudas sobre su rendimiento. “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí. Pero espero que mañana sea un gran día”, ha afirmado el extremo. Además, ha sostenido que su forma de encarar estos partidos permanece igual, sin dejarse influir por el entorno.
Francia: un bloque sólido y un hueso duro de roer
Francia es el hueso más duro de la copa del mundo. El talento de su delantera los ha convertido en el monstruo final. Finalistas de la última edición y campeones del Mundial de 2018, los franceses han logrado consolidarse en lo más alto del fútbol de selecciones de prácticamente la última década. Junto a sus estrellas ofensivas, han formado un bloque sólido que los hace fuertes en todas las zonas del campo.
El camino de España a la semifinal
España ha ido disipando las dudas conforme avanzaba las rondas. El nombre propio es Mikel Merino, con dos goles en los últimos minutos que han permitido pasar los octavos y los cuartos de final ante Portugal y Bélgica. Por el momento, el seleccionador no ha aclarado si será titular o volverá a partir desde el banquillo. La defensa parece inamovible, mientras que arriba la duda es quién acompañará a Lamine Yamal y Oyarzabal.
¡¡Buenos días!! Bienvenidos a la cobertura en directo de uno de los partidos más esperados de este Mundial 2026. Francia y España se verán las caras en las semifinales que les catapultarán a la ansiada final. Aquí en Infobae podrás seguir la última hora y todas las noticias sobre la Selección española y el Mundial 2026.