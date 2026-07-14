Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

Una composición fotográfica presenta a Lamine Yamal con la camiseta de la selección española y a Kylian Mbappé con la indumentaria de Francia, ambos en acción durante partidos de fútbol.

España y Francia vuelven a verse las caras en un duelo para la historia. El Mundial llega a su fin con las que para muchos son unas de las mejores semifinales de la historia. Los de Luis de la Fuente tienen delante a la todopoderosa selección de Mbappé, Olise o Dembelé. Dos de las máximas candidatas al título se ven las caras en un partido cargado de emociones.

En España, podrá verse gratis a partir de las 21:00 en La 1. También lo retransmite DAZN. En Argentina, el duelo empezará a las 16:00 hora local y se podrá seguir en los canales de Telefé, TV Pública, DSports, TyC Sports y en el streaming online de Disney+.

En Perú, Colombia y Ecuador el partido empezará a las 14:00, hora local, y será transmitido en vivo por la señal abierta de América Televisión, además de su plataforma tvGO y el canal oficial de YouTube de América. En México será a las 13:00 horas y se podrá seguir en los canales en tv abierta—como Canal 2 Las Estrellas, Canal 5 y Azteca Deportes Canal 7.