El emocionante relato de un exfutbolista italiano en los goles de Argentina ante Inglaterra: “Maradona está de vuelta”

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We all need a Lele Adani in our lives.



Dont skip it. pic.twitter.com/prvKpk11mI — Marius 🦅🦩🇦🇱 (@mariusdoct) July 15, 2026

La selección argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 luego de una agónica remontada ante Inglaterra por 2 a 1 en el tiempo de descuento. El desenlace de película tuvo un apasionante relato por el exfutbolista italiano Daniele Adani, quien ya fue furor en el tanto de Julián Álvarez contra Suiza, al que definió como un “pandemonium”. El exdefensor, que mantiene un gran vínculo con el país desde 2022 y está identificado con River Plate, explotó de euforia en los goles albicelestes en Atlanta y comparó la actuación de Lionel Messi con la de Diego Armando Maradona 40 años atrás.

En la transmisión de la cadena Rai Sport Italia, Lele protagonizó un relato emocionante que empezó con el gol de Enzo Fernández. “Con Argentina nunca se acaba, con la Selección nunca se acaba, el corazón de los campeones del mundo. Enzo recibe un pase de Lionel. Einstein decía que las coincidencias son la forma en que Dios elige permanecer en el anonimato, pero con Dios eso no es posible. Maradona regresa 40 años después”, comentó Adani.

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Antes de la continuidad del juego, anticipó el desenlace del partido: “Este partido no va a terminar porque la epopeya debe continuar. El golazo tras el pase de Lionel; habrá que revisar la posición en el gol. Es un gol increíble, digno de un partido tan épico”.

Daniele Adani volvió al éxtasis con el gol de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento. Luego de entrelazar sus gritos de “¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!” con el relator principal, lanzó una emocionante reflexión del tanto que derivó en la clasificación albiceleste. “Lionel Messi, tenía que ser él quien lo decidiera. La rutina de lo extraordinario trae de vuelta a Maradona aquí, cuarenta años después; lo hace con la derecha porque el balón está perfecto. Lautaro solo tiene que empujarlo, pero no siempre podemos ver esto”, comenzó.

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Inmediatamente, soltó: “El disparo al poste se desvía, pero Leo Messi vuelve a disputar el balón, se enfrenta a Spence, lo regatea y se queda solo. A sus treinta y nueve años, remata con la derecha; al Toro de Bahía Blanca solo le queda empujar. Esto no puede acabar así. El corazón de Argentina es infinito. La leyenda es infinita de Lionel Andrés Messi Cuccittini”.

Non ce la faccio mi sto pisciando sotto 🪦#InghilterraArgentina pic.twitter.com/FsaxhBWn2M — SOTER (@SonoSoter) July 15, 2026

La identificación de Lele Adani con Argentina no nació en este torneo y, en 2022, le explicó a Infobae su amor por la albiceleste y su gran relación con Matías Almeyda. Durante Qatar 2022, sus comentarios sobre Messi y el camino del seleccionado al título se viralizaron en el país y lo instalaron como una voz celebrada por buena parte del público argentino.

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“Es un placer acompañar con el relato al mejor jugador del mundo y Argentina. El que quiere al fútbol está junto a este juego, el juego de Messi, a la Selección, que va por más”, le explicó a Infobae en 2022.

Esa conexión ya había quedado expuesta en otro momento sensible para el equipo de Scaloni: el gol de Messi a México en la fase de grupos de Qatar, después de la derrota inicial ante Arabia Saudita. En aquella narración, el italiano construyó una arenga sobre la zurda del capitán, su origen rosarino, el de Ángel Di María y el peso de un gol que destrababa el partido.

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El emotivo relato italiano del gol de Messi ante México

Adani atribuye el origen de su lazo con el fútbol argentino a Matías Almeyda, a quien definió como “un hermano”. Esa relación fue la que lo llevó a viajar a Buenos Aires, asistir a partidos de River y profundizar en la historia del fútbol del país, desde los torneos continentales hasta otros clubes argentinos.

“Tengo una amistad, un hermano que me dio la vida, que se llama Matías Almeyda. Él me ayudó a conocer el fútbol. Yo viajé a Buenos Aires, fui a ver los partidos de River, su historia, la tradición. En aquel momento, como diez años atrás, yo empecé a amar un poquito más todos los días. Después a nivel profesional empecé a profundizar: la Copa Libertadores, la Sudamericana. El fútbol argentino, toda la historia, todos los clubes, me gusta muchísimo”, dijo.

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Tras retirarse como jugador, el exdefensor tuvo un breve paso como asistente técnico en Italia y luego consolidó su perfil en los medios. Lleva casi una década como comentarista televisivo y durante la pandemia sumó exposición con Bobo TV, el proyecto en redes sociales encabezado por Christian Vieri.

“Quiero a River muchísimo. Yo festejé el 9 de diciembre de 2018 con todos los hinchas de River por la Copa Eterna. Yo estuve antes en el Monumental, que no se jugó, y después en Madrid. Lloré por River. No me pierdo ningún partido. Conozco todo de la historia, de La Máquina de los años 30 y 40, de las figuras más importantes. De lo que ha sido el Muñeco. Espero que Martín Demichelis haga un buen trabajo. Amo a River, sigo todos los días a River”.

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En sus redes sociales, el comentarista suele compartir imágenes de su vida cotidiana, escenas con la camiseta del club de Núñez y videos vinculados con Diego Maradona. Esa mezcla de biografía italiana, fervor por la selección argentina y conocimiento preciso de sus símbolos futboleros fue la que lo convirtió en una figura cercana para muchos argentinos en 2022 y la que volvió a aparecer en el Mundial de 2026.

Adani con la camiseta de River en el Monumental