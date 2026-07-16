Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

En el festejo del gol de Enzo Fernández en el partido por el pase a la final de la Copa del mundo, la casa del reality estuvo a punto de vivir un accidente ante la eufórica celebración de sus participantes (Gran Hermano Gen eración Dorada - Telefe)

La euforia por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 se hizo sentir en todos los rincones del planeta. Y, en ese marco, la casa de Gran Hermano Generación Dorada no fue la excepción. Los seguidores de la Scaloneta vivieron con intensidad el triunfo que le dio al equipo nacional el pase a la gran final, y los participantes del reality de Telefe no pudieron contener la emoción durante la transmisión exclusiva del partido. Sin embargo, la alegría estuvo a punto de transformarse en susto tras un accidente doméstico que casi termina en tragedia.

La jornada futbolera comenzó con los concursantes reunidos en el living, atentos a cada jugada y compartiendo nervios y cábalas frente a la pantalla. El momento de mayor tensión llegó cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate y desató la locura colectiva. Entre gritos, saltos y abrazos, Emanuel Di Gioia se abalanzó sobre la mesa ratona y, en medio del frenesí, terminó rompiendo una jarra de vidrio. Los fragmentos salieron disparados y algunos cayeron sobre él, generando preocupación entre sus compañeros y el equipo de producción. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el participante no necesitó atención médica ni puntos de sutura, aunque el episodio rápidamente se volvió viral en las redes.

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La reacción de los fanáticos del reality no se hizo esperar. “Les ganó la alegría”; “Yipio corriendo mientras festeja atrás, y la Pincoya que terminó arrastrada”; “Me muero”; “Casi sale disparado”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en Twitter e Instagram, donde el video del accidente circuló junto a otros clips de la celebración. Las imágenes mostraron a Emanuel recuperándose rápidamente y sumándose al segundo festejo con el resto de los participantes, quienes minutos después volvieron a gritar con el gol de Lautaro Martínez que selló la victoria y el pase a la final ante España.

Pese al eufórico festejo, Emanuel no se lastimó de gravedad (Captura de video)

El clima de fiesta y ansiedad se apoderó de la casa, que ya se prepara para vivir el partido decisivo este domingo a las 16. Según adelantaron desde la producción, los participantes volverán a reunirse en el living para ver la final en una transmisión especial, bajo el mismo estricto aislamiento que caracteriza al formato y que impide que se filtre cualquier dato del exterior.

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La fiebre mundialista no es nueva dentro del reality. Desde el comienzo de la Copa del Mundo, los concursantes se mostraron atentos al desempeño de la Selección y aprovecharon cada oportunidad para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Uno de los momentos más emotivos ocurrió a mediados de junio, cuando la producción interrumpió la tradicional gala de nominaciones para rendir homenaje a Lionel Messi en el día de su cumpleaños. El conductor Santiago Del Moro sorprendió a los finalistas al pedirles que se pusieran de pie para cantar el “feliz cumpleaños” al capitán argentino, en un gesto que fue celebrado tanto dentro como fuera de la casa.

En junio pasado, los participantes se reúnen en la sala para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

El homenaje a Messi no solo brindó un respiro en medio de la competencia, sino que también reflejó la admiración colectiva por el futbolista y los valores que representa. “Gracias por tanto, crack de la vida. Te amamos”, resumió Del Moro, mientras Yanina Zilly y otros participantes destacaban la templanza, humildad y generosidad del ídolo. La emoción aumentó cuando el conductor anunció que la familia de Messi, a través de Celia y Jorge, había agradecido especialmente el saludo de los participantes, provocando una ovación general y lágrimas de alegría entre los presentes.

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El Mundial 2026 se vive a flor de piel en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde la pasión por la Selección trasciende las paredes y contagia a concursantes y televidentes por igual. El accidentado festejo tras el primer gol se sumó a la lista de anécdotas que deja el reality, en una edición marcada por la emoción, los homenajes y los gestos de aliento a la Scaloneta. Ahora, con la final ante España en el horizonte, la expectativa y la ilusión alcanzan su punto máximo. Este domingo, todos los ojos estarán puestos en el living más famoso del país, donde la camiseta celeste y blanca será la gran protagonista y la emoción, una vez más, estará al límite.