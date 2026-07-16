Cuánto dinero recibe la selección que se consagre campeón del Mundial 2026

El campeón del Mundial 2026 entre Argentina y España recibirá USD 50 millones, el premio más alto en la historia de la Copa del Mundo (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La Copa del Mundo 2026 definirá a su campeón entre Argentina y España, y el título entregará USD 50 millones al ganador, en un torneo que reparte un récord de USD 871 millones y consolida el salto económico de la competencia, que contó con la participación de 48 selecciones y tuvo como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

La final se jugará el domingo 19 de julio a las 15 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El subcampeón cobrará USD 33 millones, una diferencia de USD 17 millones respecto del premio reservado para quien levante la copa.

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Según informó la FIFA, del total previsto para esta edición cerca de USD 655 millones corresponden a premios deportivos. El resto se distribuye entre logística y fondos de preparación para las federaciones clasificadas.

El monto para el campeón supera los USD 42 millones que recibió Argentina por ganar el Mundial de Qatar 2022. La federación internacional señaló además que la bolsa total de premios crece más del 50% frente a la edición anterior.

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El campeón se lleva USD 50 millones y ninguna selección baja de USD 10,5 millones

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y el subcampeón cobrará USD 33 millones (REUTERS/Carlos Barria)

El equipo que gane la final entre Argentina y España recibirá USD 50 millones. El perdedor de ese partido, ya confirmado como subcampeón, obtendrá USD 33 millones.

La escala sigue con USD 29 millones para el tercer puesto y USD 27 millones para el cuarto. Los equipos que terminaron entre el quinto y el octavo lugar cobraron USD 19 millones, mientras que los ubicados del noveno al 16.º puesto perciben USD 15 millones.

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Para las selecciones que finalizaron entre el 17.º y el 32.º lugar, el premio es de USD 11 millones. Las que ocuparon del 33.° al 48.º puesto reciben USD 9 millones por su participación en la fase de grupos.

A ese esquema se suma un aporte adicional de USD 2,5 millones para cada federación clasificada, destinado a cubrir gastos de preparación y concentración. Eso garantiza un ingreso mínimo de USD 10,5 millones para todas las selecciones, incluso para las que no superaron la primera fase.

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Según informó la FIFA, el esquema separa premios estrictamente deportivos de fondos adicionales para logística, preparación y programas de apoyo a las federaciones clasificadas, en un contexto de mayores costos por la ampliación a 48 equipos, el aumento de partidos y las exigencias de traslado y concentración.

La distribución, además, establece una progresión por rendimiento que acompaña el avance en las instancias decisivas.

En paralelo, la tabla intermedia ordena premios escalonados para quienes quedaron en puestos de definición, con montos diferenciados entre las selecciones que alcanzaron cuartos de final, las que finalizaron entre el quinto y el octavo lugar y las que se ubicaron en el rango siguiente.

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El diseño de esta grilla también se apoya en la idea de un piso asegurado para todos los participantes.

Ese ingreso mínimo, compuesto por el premio por participación y el aporte adicional para cada federación, se suma a los incentivos por desempeño deportivo y a los fondos que, según la federación internacional, apuntan a cubrir costos operativos de una Copa del Mundo con mayor volumen de partidos y un despliegue logístico ampliado.

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En ese marco, la entidad indicó que el total previsto para la edición no se agota en los premios por resultados, sino que incorpora partidas destinadas a organización y preparación.

Dentro de ese esquema, la FIFA ubicó los USD 655 millones como componente deportivo, mientras que el resto se asigna a gastos de logística y a fondos vinculados con el trabajo previo de las federaciones clasificadas.

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La expansión a 48 selecciones también elevó el volumen del reparto

Cada federación clasificada al Mundial 2026 recibe un aporte adicional de USD 2,5 millones, lo que garantiza un ingreso mínimo de USD 10,5 millones para las 48 selecciones (EFE/Lavandeira Jr)

La edición 2026 se disputó con 48 participantes y elevó el reparto económico hasta convertir a esta Copa del Mundo en la de mayor premio de la historia, con un piso inédito de ingresos para cada federación clasificada.

Nunca antes una selección había asegurado ese monto solo por clasificarse y jugar el torneo.

El salto en el volumen total del reparto aparece asociado al nuevo formato, que amplió la cantidad de participantes y, en consecuencia, la extensión de la competencia. Con más equipos en carrera, la organización incorporó un esquema de premios que busca sostener el crecimiento de la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, ordenar el impacto económico para las federaciones que atraviesan distintas etapas del certamen.

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En la comparación con el torneo anterior, el premio máximo para el campeón marca un diferencial. El ganador de 2026 recibirá USD 50 millones, por encima de los USD 42 millones que cobró Argentina por el título en Qatar 2022.

En el mismo sentido, la federación internacional señaló que la bolsa total de premios se incrementó en más del 50% frente a la edición anterior.

Con esos números, la final entre Argentina y España se jugará con una recompensa económica definida para el campeón y para el subcampeón y con una grilla de montos que abarca a los 48 participantes. La estructura, según la FIFA, combina premios deportivos con aportes adicionales para preparación y logística, y fija un ingreso mínimo de USD 10,5 millones para todas las selecciones clasificadas.