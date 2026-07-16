“Mediocre y resentido”: el ministro de Economía argentino cruzó a un conductor inglés que lanzó una dura frase sobre las Malvinas

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó con dureza al periodista inglés, Piers Morgan.

Tras el histórico triunfo de la Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó con dureza al presentador televisivo inglés Piers Morgan, quien cuestionó a los jugadores de la selección nacional por desplegar una bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas”.

Todo comenzó cuando Morgan retuiteó una imagen de los futbolistas de la Scaloneta sosteniendo un estandarte que reafirmaba la soberanía argentina respecto sobre las islas del sur. “Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, espetó el conductor británico, lo que desató la airada respuesta de Caputo.

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“Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X.

Otro de los que cuestionó al periodista inglés tras el partido fue Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre: “Asegúrate de adelantar tus tickets de vuelta a Londres para el sábado, payaso. También, puedes visitar Escocia, Gales e Irlanda y ver la final allí para animar a Argentina con grandes multitudes”.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, cargó contra el periodista inglés Piers Morgan

Cabe destacar que el periodista inglés es cercano a Cristiano Ronaldo y suele criticar a Lionel Messi. De hecho, antes del duelo que terminó ganando la Argentina por 2-1, y que le valió el ticket a la final de la Copa del Mundo, el conductor se había mofado del capitán del seleccionado argentino.

“Todo este temor parlanchín sobre ‘cómo parará Inglaterra a Messi’ es ridículo. La pregunta mucho más pertinente es cómo parará Argentina a Bellingham. Es la verdadera superestrella de este Mundial”, había opinado, con la acidez que lo caracteriza.

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Durante el electrizante encuentro, Piers Morgan también había apelado a sus redes sociales para volcar sus opiniones respecto a lo que ocurría en el campo de juego. Sus publicaciones evidencian que viró de la euforia al abatimiento en cuestión de 99 minutos.

“¿Qué demonios está haciendo este árbitro? Argentina debería tener 5 amonestaciones ya. Equipo sucio que se está saliendo con la suya impunemente", comenzó diciendo, ofuscado con las decisiones del referí Ismail Elfath.

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En otro tramo del partido, Morgan se preguntó si Messi estaba jugando, lo que le valió más de 40.000 respuestas por parte de los usuarios. También elogió el desempeño del mediocampista Declan Rice y de la “táctica” del director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Piers Morgan se preguntó si Messi estaba jugando durante el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. (REUTERS/Belinda Jiao)

Tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sentenciaron el duelo para los dirigidos por Lionel Scaloni, el periodista británico exteriorizó toda su impotencia. “Maldita sea”, escribió en X.

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Más tarde, el comunicador de 61 años defendió la gestión de Tuchel y pidió que siga en el cargo, pese a la derrota con la Argentina. “Sí, Inglaterra fue demasiado defensiva. Pero el abuso que está cayendo sobre la cabeza de Thomas Tuchel hoy es ridículo. Estaba a 5 minutos de llevarnos a nuestra primera final de la Copa del Mundo en 60 años. Y si hubiéramos resistido, hoy sería aclamado como un héroe por las mismas personas que lo están destrozando”, manifestó.

Respecto a la actuación de los jugadores ingleses, expresó: “Nos regalaron algunos momentos fantásticos, especialmente el heroísmo con diez hombres en México. No olvidemos eso en medio de toda la amarga acrimonia por perder un partido que deberíamos haber ganado. El próximo gran torneo son los Euros en suelo británico. Apuesto por Tuchel para traerlo a casa entonces”.

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El cotejo entre Inglaterra y Francia, que definirá el tercer puesto del Mundial 2026, se jugará el sábado 18 de julio a las 16 hora argentina en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), ubicado en Florida, Estados Unidos.