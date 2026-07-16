Economía

“Mediocre y resentido”: el ministro de Economía argentino cruzó a un conductor inglés que lanzó una dura frase sobre las Malvinas

Luis Caputo cuestionó en duros términos al periodista Piers Morgan por una polémica frase que utilizó para referirse a la causa Malvinas luego de la victoria argentina contra Inglaterra

Guardar
Google icon
Luis Caputo y Piers Morgan
El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó con dureza al periodista inglés, Piers Morgan.

Tras el histórico triunfo de la Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó con dureza al presentador televisivo inglés Piers Morgan, quien cuestionó a los jugadores de la selección nacional por desplegar una bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas”.

Todo comenzó cuando Morgan retuiteó una imagen de los futbolistas de la Scaloneta sosteniendo un estandarte que reafirmaba la soberanía argentina respecto sobre las islas del sur. “Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, espetó el conductor británico, lo que desató la airada respuesta de Caputo.

PUBLICIDAD

Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X.

Otro de los que cuestionó al periodista inglés tras el partido fue Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre: “Asegúrate de adelantar tus tickets de vuelta a Londres para el sábado, payaso. También, puedes visitar Escocia, Gales e Irlanda y ver la final allí para animar a Argentina con grandes multitudes”.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, cargó contra el periodista inglés Piers Morgan
El ministro de Economía, Luis Caputo, cargó contra el periodista inglés Piers Morgan

Cabe destacar que el periodista inglés es cercano a Cristiano Ronaldo y suele criticar a Lionel Messi. De hecho, antes del duelo que terminó ganando la Argentina por 2-1, y que le valió el ticket a la final de la Copa del Mundo, el conductor se había mofado del capitán del seleccionado argentino.

“Todo este temor parlanchín sobre ‘cómo parará Inglaterra a Messi’ es ridículo. La pregunta mucho más pertinente es cómo parará Argentina a Bellingham. Es la verdadera superestrella de este Mundial”, había opinado, con la acidez que lo caracteriza.

Durante el electrizante encuentro, Piers Morgan también había apelado a sus redes sociales para volcar sus opiniones respecto a lo que ocurría en el campo de juego. Sus publicaciones evidencian que viró de la euforia al abatimiento en cuestión de 99 minutos.

“¿Qué demonios está haciendo este árbitro? Argentina debería tener 5 amonestaciones ya. Equipo sucio que se está saliendo con la suya impunemente", comenzó diciendo, ofuscado con las decisiones del referí Ismail Elfath.

En otro tramo del partido, Morgan se preguntó si Messi estaba jugando, lo que le valió más de 40.000 respuestas por parte de los usuarios. También elogió el desempeño del mediocampista Declan Rice y de la “táctica” del director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Piers Morgan se preguntó si Messi estaba jugando durante el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. (REUTERS/Belinda Jiao)
Piers Morgan se preguntó si Messi estaba jugando durante el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. (REUTERS/Belinda Jiao)

Tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sentenciaron el duelo para los dirigidos por Lionel Scaloni, el periodista británico exteriorizó toda su impotencia. “Maldita sea”, escribió en X.

Más tarde, el comunicador de 61 años defendió la gestión de Tuchel y pidió que siga en el cargo, pese a la derrota con la Argentina. “Sí, Inglaterra fue demasiado defensiva. Pero el abuso que está cayendo sobre la cabeza de Thomas Tuchel hoy es ridículo. Estaba a 5 minutos de llevarnos a nuestra primera final de la Copa del Mundo en 60 años. Y si hubiéramos resistido, hoy sería aclamado como un héroe por las mismas personas que lo están destrozando”, manifestó.

Respecto a la actuación de los jugadores ingleses, expresó: “Nos regalaron algunos momentos fantásticos, especialmente el heroísmo con diez hombres en México. No olvidemos eso en medio de toda la amarga acrimonia por perder un partido que deberíamos haber ganado. El próximo gran torneo son los Euros en suelo británico. Apuesto por Tuchel para traerlo a casa entonces”.

El cotejo entre Inglaterra y Francia, que definirá el tercer puesto del Mundial 2026, se jugará el sábado 18 de julio a las 16 hora argentina en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), ubicado en Florida, Estados Unidos.

Temas Relacionados

Luis CaputoArgentinaInglaterraPiers MorganMundial 2026SemifinalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiebre mundialista VIP: cuánto valen los viajes a ver la final en avión privado y por qué son un boom de último momento

Varias aerolíneas lanzaron propuestas para llegar al MetLife Stadium el domingo 19 de julio con traslados, alojamiento y entrada incluidos. La disponibilidad es muy limitada

Fiebre mundialista VIP: cuánto valen los viajes a ver la final en avión privado y por qué son un boom de último momento

El dólar rebotó por segundo día, pero se mantuvo debajo de los $1.500

El tipo de cambio mayorista subió a $1.476, con importante monto de negocios por encima de USD 600 millones. Al público se mantuvo sin variantes a $1.495 para la venta

El dólar rebotó por segundo día, pero se mantuvo debajo de los $1.500

Economía sumó otros USD 150 millones de financiamiento con su nuevo Bonar y avanza en su programa financiero

Este jueves, la Secretaría de Finanzas llevó adelante la segunda vuelta de la licitación de un nuevo bono en dólares que ayer había recaudado USD 470 millones. El objetivo es obtener un total de USD 2.000 millones con este mismo papel

Economía sumó otros USD 150 millones de financiamiento con su nuevo Bonar y avanza en su programa financiero

Junio interrumpió la racha de superávits del Gobierno: el rol del pago de aguinaldos y de la postergación del pago de Ganancias

En el acumulado del primer semestre, mientras tanto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de 0,6% del PIB y un superávit financiero de 0,1% del PIB. Cómo está la meta con el FMI

Junio interrumpió la racha de superávits del Gobierno: el rol del pago de aguinaldos y de la postergación del pago de Ganancias

Morosidad en alza: cuáles son los factores que aumentan las chances de que una familia se atrase en los pagos

En un contexto de aumento de la irregularidad en los créditos, distintos factores pueden hacer que un impago transitorio se transforme en un incumplimiento más severo

Morosidad en alza: cuáles son los factores que aumentan las chances de que una familia se atrase en los pagos

DEPORTES

Los provocadores gestos de una figura del rugby inglés hacia los fanáticos argentinos reunidos en el Obelisco por el Mundial

Los provocadores gestos de una figura del rugby inglés hacia los fanáticos argentinos reunidos en el Obelisco por el Mundial

Un diario inglés acusó a la selección argentina de “tácticas antideportivas” tras su victoria en el Mundial: “Auténticos sinvergüenzas”

La FIFA evalúa los informes tras la exhibición de la bandera de Malvinas en Argentina-Inglaterra: los antecedentes y posibles sanciones

El gesto de Messi con una figura de Inglaterra que debió ser expulsada en pleno partido

Cuánto dinero recibe la selección que se consagre campeón del Mundial 2026

TELESHOW

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH exigió a la dictadura de Ortega información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de dos semanas

La CIDH exigió a la dictadura de Ortega información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de dos semanas

Hungría investiga los vínculos de su exministro de Asuntos Exteriores con Rusia

El manantial oculto bajo la Ciudad Perdida: hallan agua sobrecalentada en el Atlántico

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta 26.955 capturas entre enero y julio de 2026

Honduras lidera el crecimiento de las remesas en el Triángulo Norte en 2026