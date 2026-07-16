Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra

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La reacción del Colo Barco al empate parcial de Argentina contra Inglaterra. ¿Lo que provocó la reacción de Bellingham en el final?



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Una escena inesperada marcó el final de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, donde Jude Bellingham protagonizó un golpe a Valentín Barco durante los festejos tras la victoria albiceleste. Las imágenes del incidente recorrieron el mundo y abrieron interrogantes sobre el motivo de la reacción del mediocampista inglés. Según reportes de medios británicos como The Sun y Daily Mail, el trasfondo involucra provocaciones reiteradas y un clima de alta tensión durante el partido.

El episodio se desencadenó una vez que el árbitro estadounidense Ismail Elfath señaló el final del encuentro y los argentinos celebraban su clasificación a la final. Valentín Barco, quien no intervino en el juego, se sumó al grupo que festejaba cerca de los jugadores ingleses. Fue entonces cuando Bellingham señaló a Barco y le propinó un golpe en la cabeza, lo que, a primera vista, pareció una reacción sin justificación. The Sun detalló que el origen del altercado podría remontarse a minutos antes, cuando "Barco corrió a toda velocidad para unirse a las celebraciones cuando Enzo Fernández empató en el minuto 85. Pero a diferencia de sus compañeros, el joven corrió directamente hacia los jugadores de Inglaterra, saltando y vioreando frente a ellos".

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Daily Mail amplió sobre el comportamiento del suplente argentino, asegurando que Barco estuvo provocando al banquillo inglés durante todo el encuentro. El diario describió cómo, después del empate, el joven lateral recibió un empujón de John Stones al acercarse a los jugadores de Inglaterra, que aguardaban el reinicio del juego mientras Argentina continuaba celebrando. Según Daily Mail, “Barco se disponía a abrazar a un compañero cuando se giró y pareció decir algo, aunque no quedó claro a quién iba dirigido ni qué dijo exactamente”.

Tras el silbatazo final, Bellingham perdió la compostura y le dio una palmada en la nuca a Barco, lo que provocó la inmediata respuesta del argentino, quien lo empujó visiblemente molesto. El defensor Nicolás Otamendi intervino para respaldar a su compatriota y también empujó al mediocampista inglés.

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La cadena ESPN publicó imágenes del detrás de escena tras la viralización del episodio. En ellas se observan dos situaciones, mientras que en una pareciera ser que el jugador argentino le dice algo durante las celebraciones, en otra se pudo ver la reacción del ex Boca Juniors celebrando por toda la cancha el tanto de Enzo Fernández. El medio consideró que la reacción del mediocampista del Real Madrid se debió a ese contexto, aunque no se escuchan las palabras exactas que habrían motivado el golpe.

La FIFA no advirtió el incidente en el momento, pero según The Sun, no se descarta la posibilidad de que el organismo disciplinario tome medidas contra Bellingham, lo que podría dejarlo fuera del partido por el tercer puesto que disputará Inglaterra ante Francia.

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La semifinal estuvo marcada por el dramatismo, con Argentina logrando la victoria por 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá en la final ante España el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La definición se presenta como una oportunidad histórica para Argentina, que buscará sumar su cuarta estrella mundialista y alcanzar el bicampeonato.

El partido entre Argentina e Inglaterra no solo dejó un resultado deportivo, sino también una serie de episodios de tensión y gestos de rivalidad que reflejaron la presión y las emociones propias de una instancia definitoria. La actuación de Valentín Barco fuera del campo, las celebraciones eufóricas y el golpe de Jude Bellingham se convirtieron en elementos centrales del relato mediático tras el pitido final.

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Según The Sun, “el incidente no fue detectado por los árbitros en ese momento, pero la FIFA aún podría tomar medidas disciplinarias contra Bellingham”. Por su parte, Daily Mail subrayó que “Barco estuvo provocando al banquillo de Inglaterra durante los 90 minutos completos”.