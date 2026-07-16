Tiene 82 años, es bailarina y explicó cómo convive con las exigencias físicas de volver al escenario

Margarita Bali volvió a bailar a los 82 años con Juego del tiempo, una obra que recorre su trayectoria en la danza contemporánea argentina

Volver a bailar después de los 80 años no estaba en los planes de Margarita Bali. Referente de la danza contemporánea argentina, durante décadas concentró su trabajo en la creación, la dirección y la docencia, hasta que una propuesta inesperada la convenció de regresar al escenario. Hoy, a los 82 años, presenta Juego del tiempo, una obra que reconstruye su trayectoria artística y la desafía a poner nuevamente el cuerpo en escena.

En una entrevista con Infobae al Mediodía, junto a Nacho Girón, la coreógrafa contó cómo nació el proyecto, habló de la exigencia física que implica volver a bailar y sorprendió al comparar los movimientos de Lionel Messi con los de un bailarín profesional.

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La idea surgió a partir de una propuesta de Gerardo Litvak, integrante de su compañía. “Me planteó hacer una retrospectiva en la que incorporara mi cuerpo en escena, algo que jamás se me hubiese ocurrido”, recordó. En un primer momento creyó que se trataba de “una locura” y pensó en un espectáculo más ligado al relato de su historia y a la proyección de sus obras. Sin embargo, el proyecto fue creciendo. “Después él quería que me moviera y terminamos metidos en un desafío al que había que responder”, contó entre risas.

La coreógrafa contó en Infobae al Mediodía que el regreso al escenario nació de una propuesta de Gerardo Litvak para hacer una retrospectiva con su cuerpo en escena (Infobae en Vivo)

Ese regreso implicó recuperar una preparación física que había dejado atrás varios años antes. Bali explicó que cerca de los 70 había abandonado la actividad escénica regular y que solo algunos proyectos especiales la impulsaron a volver a entrenar. Uno de ellos fue una producción del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín junto al coreógrafo francés Jean-Claude Galotta, experiencia que le recordó la exigencia del oficio. “Cuando me llamaron tuve que volver a entrenar. Los primeros ensayos pensé que me había roto los cuádriceps”, relató.

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Desde entonces sostiene una rutina intensa para poder afrontar cada función. Contó que combina dos clases semanales de pilates, dos sesiones de kinesiología por sus problemas de rodillas, entrenamiento de danza contemporánea y ejercicios diseñados por ella misma. Aun así, reconoció que el esfuerzo deja secuelas. “A las tres horas empiezan los calambres, pero me sorprende que todavía puedo”, dijo, antes de explicar que aprendió a convivir con las limitaciones del cuerpo. “Yo sé lo que puedo hacer y lo que no. Las ñañas del cuerpo las conoce uno. Si tengo la lumbar lastimada, sé exactamente qué hacer para que no empeore”.

Margarita Bali explicó que retomó el entrenamiento para afrontar la exigencia física de bailar después de haber dejado la actividad escénica regular cerca de los 70 años (Infobae en Vivo)

Esa experiencia también moldeó su mirada sobre otros deportistas de alto rendimiento. Consultada por Lionel Messi, Bali aseguró que el capitán argentino posee una conciencia corporal excepcional. “Messi tiene una alerta corporal impresionante”, afirmó, y explicó que la rapidez con la que cambia de dirección mientras conduce la pelota es propia de alguien con un dominio extraordinario de su cuerpo. “Tiene una manera muy hábil de moverse, va en una dirección y la cambia rapidísimo. Solo un bailarín puede hacer eso”, sostuvo.

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Para la coreógrafa, esa capacidad convierte muchos de los movimientos del futbolista en una expresión artística. “Es increíble lo que hace. Maneja la pelota por un lado y los pasos lo llevan de un lado al otro. Esos pasitos que se manda solo un bailarín los puede hacer”, señaló.

Al mismo tiempo, encontró un punto de contacto entre el fútbol profesional y la danza: el riesgo permanente de lesionarse cuando se exige al cuerpo por encima de sus límites. “Entiendo a los jugadores porque cuando hacés un esfuerzo muy grande te lastimás fácil. A veces hacés más de lo que tu cuerpo puede y hay que tener muchísimo cuidado”, reflexionó.

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La bailarina sostuvo una rutina con pilates, kinesiología, danza contemporánea y ejercicios propios para convivir con los calambres, las rodillas y la zona lumbar (Infobae en Vivo)

Durante la entrevista, Bali también repasó un aspecto poco conocido de su historia. Antes de convertirse en una de las principales referentes de la danza contemporánea argentina estudió Biología en la Universidad de California, Berkeley. Fue allí, casi por casualidad, donde descubrió la disciplina que terminaría marcando su vida. “Me recibí de bióloga en Estados Unidos en 1968. Como tenía que hacer cursos obligatorios de educación física, probé danza moderna y me fascinó”, recordó. El entusiasmo fue tan inmediato que, apenas cinco años después de tomar su primera clase, ya integraba una compañía profesional. “Cuando decidí dedicarme de lleno, ya estaba bailando profesionalmente.”

Aquellos años coincidieron con uno de los momentos de mayor efervescencia política y cultural de Estados Unidos. Bali vivió en Berkeley entre 1965 y 1968, en plena Guerra de Vietnam, y fue testigo del auge del movimiento hippie y de las protestas estudiantiles. Recordó haber asistido a conciertos en el Fillmore West y participar de manifestaciones contra la guerra, aunque aclaró que “lo más violento eran las marchas por la represión policial”, mientras que “los hippies eran muy tranquilos: regalaban flores, usaban sandalias y llevaban el pelo largo”.

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Margarita Bali afirmó que Lionel Messi tiene una conciencia corporal excepcional y comparó sus cambios de dirección con los movimientos de un bailarín profesional (Infobae en Vivo)

En Juego del tiempo, todas esas experiencias confluyen en una obra atravesada por la memoria y el paso de los años. Bali también reflexiona allí sobre la evolución de la danza contemporánea y destacó que hoy conviven formas mucho más abiertas de entender el movimiento. “Hay mucha improvisación y mucho trabajo con lo que el cuerpo puede dar a partir de determinadas pautas. Son maneras más libres de bailar, pero eso no significa que no sea danza”, explicó.

Respecto de la respuesta del público, aseguró que el silencio durante las funciones suele ser la mejor devolución. “Como intérprete, ese silencio se siente muy respetuoso. Después aparecen momentos de humor, la gente se ríe y eso también es un placer”, comentó.

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La artista estrenará Juego del tiempo el próximo 8 de agosto en el Teatro Cervantes, donde ofrecerá funciones durante agosto y septiembre. Luego la obra formará parte del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y continuará su recorrido con una presentación en Hong Kong.

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