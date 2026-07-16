Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta 26.955 capturas entre enero y julio de 2026

El informe oficial indica que las aprehensiones subieron en 3.974 casos, un 17 % más que en el mismo lapso de 2025, como parte del plan del Ministerio de Gobernación para prevenir delitos

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Dos hombres esposados son escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil. Una pistola de camuflaje, un cargador y balas sobre una superficie oscura.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala detienen a dos hombres en diferentes operativos y confiscan una pistola con municiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2026 capturó a 26.955 personas e incautó 2.671 armas de fuego, en un período en el que también reportó más recuperación y consignación de vehículos y motocicletas, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ministerio de Gobernación para prevenir delitos, sacar armas ilegales de circulación y proteger a la población.

En ese mismo lapso, la PNC indicó que evitó 441 homicidios y ejecutó 5.852 allanamientos en todo el territorio nacional. El balance oficial compara esos resultados con el mismo período de 2025 y sostiene que hubo alzas en casi todos los indicadores operativos.

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La cifra de capturas creció en 3.974 casos frente a las 22.981 aprehensiones registradas un año antes. Ese aumento equivale a 17 %.

Vista trasera de un oficial con chaleco que dice DIPANDA, camisa celeste, pantalón azul y funda de arma en la pierna, junto a una motocicleta negra
Un oficial de DIPANDA con chaleco táctico y arma reglamentaria se encuentra junto a una motocicleta negra en la vía pública. (PNCdeGuatemala)

Las motocicletas consignadas superaron las 23.000 unidades en el período

En las acciones contra el robo de motocicletas, la policía reportó que las unidades recuperadas pasaron de 849 a 921. El incremento fue de 8 %.

El salto más alto estuvo en las motocicletas consignadas: pasaron de 7.577 a 23.840, es decir 16.263 más que en el mismo tramo de 2025. Según el reporte, eso representa un aumento superior al 200 %.

En el caso de los vehículos, las unidades recuperadas subieron de 366 a 388. La variación fue de 6 %.

Los vehículos consignados también aumentaron, al pasar de 4.669 a 5.729. En este rubro, el crecimiento fue de 23 %.

Varias armas de fuego sobre dos mesas: un rifle de francotirador con mira, cuatro rifles semiautomáticos, dos pistolas, un revólver y muchos cargadores
Una exhibición de un arsenal de armas de fuego incautadas, que incluye varios rifles semiautomáticos, un rifle de francotirador con mira telescópica, pistolas y numerosos cargadores. (Ministerio Público de Guatemala)

La incautación de armas subió 39 % frente al mismo período de 2025

La PNC informó además que decomisó 2.671 armas de fuego, 752 más que las 1.919 incautadas entre enero y el 12 de julio del año pasado. Ese comportamiento equivale a un alza de 39 %.

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Por tipo de arma, las pistolas incautadas aumentaron de 1.411 a 1.841. Los fusiles, carabinas y rifles pasaron de 127 a 357.

Las escopetas subieron de 150 a 229, mientras que las armas hechizas pasaron de 31 a 65. El reporte oficial presenta estos datos como parte del refuerzo de las capacidades operativas de la Policía Nacional Civil y de la estrategia integral de seguridad del Ministerio de Gobernación.

El gobierno de Guatemala lanza los planes Semáforo y Mercado Seguro tras el fin de los estados de prevención

El gobierno de Guatemala puso en marcha los planes Semáforo y Mercado Seguro tras dejar de aplicar estados de prevención, con operativos de la Policía Nacional Civil y patrullajes conjuntos con el Ejército en vías de alto tránsito y mercados para contener robos, asaltos y extorsiones.

La operación en mercados tendrá cobertura de 24 horas al día y 365 días al año, según explicó la vocera del Ejército Pamela Figueroa. La estrategia ya está en marcha en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango, Petén, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, San Marcos y Baja Verapaz, con una expansión progresiva prevista hacia otros territorios.

En la capital, la Policía Nacional Civil activó el “Plan Semáforo” con controles sorpresa en la calzada Roosevelt después de denuncias de inseguridad en ese sector de Ciudad de Guatemala. El despliegue incluye puestos de control y presencia en semáforos para registrar personas cuando la luz está en rojo, con especial atención a quienes se movilizan en motocicleta.

El subcomisario Andelino Miranda, jefe de Operaciones de la Comisaría 14 de la PNC, identificó el operativo como el “Plan de Seguridad 052-2026, denominado Semáforo Seguro”. La institución indicó que el plan se aplica en rutas de alto tránsito que conectan hacia el centro de la ciudad.

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