El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

Louis Tomlinson sorprrendió con un gesto hacia una fanática argentina y revolucionó las redes (RS)

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo inesperado en el Mundial 2026. No solo por lo que ocurrió dentro de la cancha, sino también por las anécdotas que surgieron fuera de ella. Mientras el equipo nacional lograba un triunfo histórico y los festejos estallaban en las tribunas, una escena curiosa se robó la atención en redes sociales: una fan argentina se cruzó con Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral por el particular gesto del artista británico y la dedicatoria de una camiseta que, para la propia involucrada, terminó siendo “mufa” en la previa del partido.

El cruce entre artistas ingleses y argentinos fue inevitable, pero lo que nadie esperaba era que uno de los protagonistas de la noche fuera Tomlinson, quien le firmó la camiseta argentina a una fanática y se animó a posar con la albiceleste y una frase temeraria, desconociendo la potencial carga cabulera: “Inglaterra campeón de la Copa del Mundo ‘26”.

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“¡Gracias mufa!”, escribió la joven argentina en el posteo donde compartió su encuentro con el ex One Direction, acompañando la publicación con una imagen de ambos y otra de Louis sosteniendo la camiseta. “¡Debería haberte apostado por poner eso en la camiseta! (Que conste que nunca me di cuenta)”, agregó divertida, haciendo alusión al efecto “mufa” que muchos hinchas le atribuyen a ese tipo de cábalas en el fútbol.

El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra

El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Las imágenes no tardaron en viralizarse y se llenaron de comentarios que apuntaban, entre el humor y la ironía, a la supuesta “mala suerte” que el gesto traía para el seleccionado inglés. “No podés ser tan mufa, Louis. Igual te quiero”; “A casa, Louis”; “Lo que mufa el flaco es impresionante”; “Le pasó por hacerse el pícaro”; “Increíble lo de Louis, che. No pega una”; “Se mufó él solo”; “Él es el gran Mufa McMufa”; “Que la sigan llorando”; “Llorá, Louis, así como yo lloré cuando no volvieron con One Direction”, fueron algunas de las frases que dominaron la conversación digital y se replicaron en Twitter e Instagram.

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El episodio cobró aún más fuerza cuando los usuarios recordaron declaraciones recientes de Tomlinson en una entrevista con Billboard Argentina. Consultado sobre sus expectativas para el Mundial, el artista británico no dudó en mostrarse confiado: “Inglaterra va a ganar, obviamente. Ya tuvieron su gloria. Ahora nos toca a nosotros”. Incluso, al hablar de cábalas, reconoció: “Nunca quiero sentir que he hecho algo que haya contribuido a una derrota, porque no vamos a perder ningún partido en el Mundial… Realmente creo que vamos a ganar el Mundial. ¿Lo haremos? Habrá que esperar y ver”. Y al referirse al capitán del conjunto albiceleste, sumó: “Es el último Mundial de (Lionel) Messi, sí. Creo que ya no tiene las piernas para esto”.

La historia de gesto “maldito” cruzó fronteras e incluso llegó a medios internacionales, que se hicieron eco del fenómeno viral y del ingenio de los fanáticos sudamericanos. El cruce entre superstición, humor y rivalidad deportiva se convirtió en uno de los condimentos más festejados de la semifinal: la “mufa” cobró vida propia y encontró en Tomlinson a su protagonista involuntario, para deleite de millones de usuarios que siguieron el partido tanto en la cancha como desde las redes.

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Semanas previas al encuentro entre Argentina e Inglaterra por el pase a la final, Louis Tomlinson había apostado por la victoria inglesa (Billboard Argentina/Tik Tok)

Así, entre cábalas, memes y festejos, la pasión argentina sumó un nuevo hito en las redes y en la cultura popular. El triunfo sobre Inglaterra será recordado por el resultado, pero también por la creatividad y el humor de sus hinchas, capaces de transformar cualquier situación en una celebración colectiva. Y como suele suceder, la pelota y el ingenio argentino volvieron a hacer historia, dentro y fuera de la cancha.