Teleshow

El gesto de Louis Tomlinson con una fan argentina antes del partido con Inglaterra que se volvió viral

El ex One Direction estuvo en el estadio donde la Selección eliminó al conjunto británico. En la previa, el encuentro con una seguidora no pasó desapercibido en las redes

Guardar
Google icon
Louis Tomlinson sorprrendió con un gesto hacia una fanática argentina y revolucionó las redes (RS)
Louis Tomlinson sorprrendió con un gesto hacia una fanática argentina y revolucionó las redes (RS)

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo inesperado en el Mundial 2026. No solo por lo que ocurrió dentro de la cancha, sino también por las anécdotas que surgieron fuera de ella. Mientras el equipo nacional lograba un triunfo histórico y los festejos estallaban en las tribunas, una escena curiosa se robó la atención en redes sociales: una fan argentina se cruzó con Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral por el particular gesto del artista británico y la dedicatoria de una camiseta que, para la propia involucrada, terminó siendo “mufa” en la previa del partido.

El cruce entre artistas ingleses y argentinos fue inevitable, pero lo que nadie esperaba era que uno de los protagonistas de la noche fuera Tomlinson, quien le firmó la camiseta argentina a una fanática y se animó a posar con la albiceleste y una frase temeraria, desconociendo la potencial carga cabulera: “Inglaterra campeón de la Copa del Mundo ‘26”.

PUBLICIDAD

¡Gracias mufa!”, escribió la joven argentina en el posteo donde compartió su encuentro con el ex One Direction, acompañando la publicación con una imagen de ambos y otra de Louis sosteniendo la camiseta. “¡Debería haberte apostado por poner eso en la camiseta! (Que conste que nunca me di cuenta)”, agregó divertida, haciendo alusión al efecto “mufa” que muchos hinchas le atribuyen a ese tipo de cábalas en el fútbol.

El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra
El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra
El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra
El inesperado gesto de Louis Tomlinson en la previa a la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Las imágenes no tardaron en viralizarse y se llenaron de comentarios que apuntaban, entre el humor y la ironía, a la supuesta “mala suerte” que el gesto traía para el seleccionado inglés. “No podés ser tan mufa, Louis. Igual te quiero”; “A casa, Louis”; “Lo que mufa el flaco es impresionante”; “Le pasó por hacerse el pícaro”; “Increíble lo de Louis, che. No pega una”; “Se mufó él solo”; “Él es el gran Mufa McMufa”; “Que la sigan llorando”; “Llorá, Louis, así como yo lloré cuando no volvieron con One Direction”, fueron algunas de las frases que dominaron la conversación digital y se replicaron en Twitter e Instagram.

PUBLICIDAD

El episodio cobró aún más fuerza cuando los usuarios recordaron declaraciones recientes de Tomlinson en una entrevista con Billboard Argentina. Consultado sobre sus expectativas para el Mundial, el artista británico no dudó en mostrarse confiado: “Inglaterra va a ganar, obviamente. Ya tuvieron su gloria. Ahora nos toca a nosotros”. Incluso, al hablar de cábalas, reconoció: “Nunca quiero sentir que he hecho algo que haya contribuido a una derrota, porque no vamos a perder ningún partido en el Mundial… Realmente creo que vamos a ganar el Mundial. ¿Lo haremos? Habrá que esperar y ver”. Y al referirse al capitán del conjunto albiceleste, sumó: “Es el último Mundial de (Lionel) Messi, sí. Creo que ya no tiene las piernas para esto”.

La historia de gesto “maldito” cruzó fronteras e incluso llegó a medios internacionales, que se hicieron eco del fenómeno viral y del ingenio de los fanáticos sudamericanos. El cruce entre superstición, humor y rivalidad deportiva se convirtió en uno de los condimentos más festejados de la semifinal: la “mufa” cobró vida propia y encontró en Tomlinson a su protagonista involuntario, para deleite de millones de usuarios que siguieron el partido tanto en la cancha como desde las redes.

Semanas previas al encuentro entre Argentina e Inglaterra por el pase a la final, Louis Tomlinson había apostado por la victoria inglesa (Billboard Argentina/Tik Tok)

Así, entre cábalas, memes y festejos, la pasión argentina sumó un nuevo hito en las redes y en la cultura popular. El triunfo sobre Inglaterra será recordado por el resultado, pero también por la creatividad y el humor de sus hinchas, capaces de transformar cualquier situación en una celebración colectiva. Y como suele suceder, la pelota y el ingenio argentino volvieron a hacer historia, dentro y fuera de la cancha.

Temas Relacionados

Louis TomlinsonSelección ArgentinaMundial 2026One DirectionSemifinal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

El actor registró la alegría que vivió con sus afectos más cercanos con el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

La hija del 10 revivió la conexión con su padre en un posteo tras vencer a Inglaterra. Imágenes, banderas y el clima desde el estadio de Atlanta

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

Pato y Guido Sardelli vieron el choque entre Argentina e Inglaterra cerca del exfutbolista británico y su familia. Las fotos

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

La caída de Georgina Barbarossa durante el alocado festejo en su programa del triunfo contra Inglaterra

La conductora celebró el pase a la final en los pasillos del canal y protagonizó el blooper del día junto a sus compañeros

La caída de Georgina Barbarossa durante el alocado festejo en su programa del triunfo contra Inglaterra

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

En medio del eufórico triunfo en la semifinal contra Inglaterra, la actriz argentina-estadounidense, expareja de Leonardo Di Caprio, compartió los momentos de alegría que vivió desde la ciudad de Nueva York

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

DEPORTES

Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra

Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra

La selección total: Argentina escribió otra página inmortal ante Inglaterra

Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra

Pocas veces en mi vida vi un equipo con tanta hambre de gloria

El show de Franco Colapinto en el primer día del GP de Bélgica tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

TELESHOW

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

El apasionado festejo de Nico Cabré en familia: el baile de Rufina, el aliento de Rocío Pardo y el grito de gol

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

La caída de Georgina Barbarossa durante el alocado festejo en su programa del triunfo contra Inglaterra

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

INFOBAE AMÉRICA

La energía inyectada al sistema eléctrico dominicano crece 1.1% en el primer trimestre de 2026

La energía inyectada al sistema eléctrico dominicano crece 1.1% en el primer trimestre de 2026

“Portan las ilusiones de un país”: Nasry Asfura juramenta a 170 atletas hondureños rumbo a los Juegos Centroamericanos

El Banco Central elevó al 4,5% la proyección de crecimiento del PIB de Paraguay este año

La dieta cetogénica puede aumentar el riesgo de tumores en el intestino delgado, según un estudio del MIT

Costa Rica detecta por primera vez un virus en garrapatas que no había sido identificado en Centroamérica