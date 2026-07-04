El inesperado contratiempo que sufrió la selección argentina tras la ajustada clasificación ante Cabo Verde

La tormenta que suspendió el entrenamiento de Argentina en Miami

(Desde Estados Unidos) Las advertencias de tormenta eléctrica en Miami que le pusieron un signo de interrogación al horario de inicio del partido contra Cabo Verde se convirtieron en realidad casi 12 horas más tarde y causaron un inesperado contratiempo a la selección argentina tras la sufrida clasificación a octavos de final del Mundial.

El combinado que lidera Lionel Scaloni tenía pautado un entrenamiento regenerativo antes del mediodía de este sábado en el predio Florida Blue de Inter Miami, pero el clima puso en pausa las tareas. La hora señalada eran las 11.15, pero inicialmente se tomó la decisión de postergar media hora ante las condiciones del tiempo. La prensa logró acceder al predio ya cerca de las 12 del mediodía, pero otra vez la actividad eléctrica obligó a suspender el inicio del entrenamiento.

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Una vez que la lluvia torrencial se hizo presente sobre el centro de entrenamiento, se tomó la decisión de suspender el plan original de trabajo en el campo. Con el alerta meteorológico en marcha, la Selección ya había abandonado el hotel donde concentra durante su estadía en Miami: cuando el micro desembarcó en el predio de las Garzas, la casa del capitán de la selección argentina, se decidió alterar lo pensado y hacer tareas menores en el gimnasio.

La Selección realizó trabajos bajo techo

“Debido a las tormentas eléctricas, el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de Inter Miami”, confirmó en redes sociales la cuenta oficial del combinado nacional.

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Si bien era un día que estaba pensado para recuperar las energías y bajar las cargas tras una noche de viernes con más de 120 minutos de acción en el Hard Rock Stadium de Miami, esta alteración en la planificación obligará a repensar seguramente algunas tareas para el cuerpo técnico.

Argentina ahora retomará las prácticas este domingo en el centro de entrenamiento de Miami a puertas cerradas y el lunes afrontarán la agenda más cargada antes del gran examen ante Egipto: posiblemente harán un entrenamiento a primera hora y volarán a Atlanta tras el almuerzo.

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Luego, Lionel Scaloni, en compañía de un futbolista, deberá afrontar en Atlanta ese día la protocolar conferencia de prensa que impone la FIFA 24 horas antes de los partidos de cada equipo.

El equipo utilizó el gimnasio de Inter Miami

La Scaloneta aterrizó en Miami el miércoles 1 de julio y utilizó las instalaciones del centro de entrenamiento del club de la MLS que tiene entre sus figuras a Messi y Rodrigo De Paul. Luego de la estadía previa en Kansas City, el plan de acción de Argentina depositará al equipo en la ciudad de Atlanta, ubicada a unos 900 kilómetros de Miami, lo que se traducirá en un vuelo de alrededor de dos horas para el plantel. El partido contra Egipto, que también disputó tiempo extra y se clasificó en los penales ante Australia, está pautado para las 13 horas de Argentina (12 del mediodía de Atlanta) este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium.

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Cada instancia de entrenamiento, descanso y viaje ahora será fundamental para el plantel. El trabajo extremo que demandó el partido de 16avos de final contra Cabo Verde dejó a dos jugadores tocados (Nahuel Molina y Facundo Medina) y a otros con algunas sobrecargas, como el caso de Enzo Fernández. “Me acalambré a los 75’, 85’, no recuerdo. Me acalambré los gemelos y pedí seguir con un poco de ayuda con los electrolitos que tomamos para los calambres y la verdad que, como dije antes”, reconoció el mediocampista del Chelsea tras el juego.

Las dudas ahora están centradas en la recuperación física de los jugadores tras el exigente juego ante Cabo Verde

El propio Lionel Scaloni se refirió a la sobreexigencia física que padeció el equipo en el electrizante triunfo 3-2 contra los africanos en el suplementario: “Es por la prórroga. Hasta el tiempo reglamentario, el equipo estaba bien. Enzo (Fernández) se acalambró, pero después se recuperó. Terminó acalambrado, pero no teníamos más ventanas. Cuando jugás con el corazón como ellos… una selección tiene eso, se juega con el corazón y se suple un montón la falta de aire, oxígeno, minutos, lo que sea. Ahora a descansar porque tenemos que jugar en tres días y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés, es una cosa muy difícil de entender, pero acá es todo así“, planteó con tono de queja.

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En relación a la salida de Medina, el DT aseguró que “terminó muy cansado” porque “lo usamos mucho en ataque”. Si bien reconoció que sufrió un calambre, advirtió que el lateral izquierdo terminó “bien”.

Las preguntas sobre el once inicial recién se comenzarán a develar este domingo en medio del misterio de las puertas cerradas. La Selección no tendrá la obligación protocolar de permitir el acceso de la prensa al entrenamiento, por lo que Scaloni tendrá la chance de hacer las últimas pruebas definiendo el diagrama táctico para sobreponerse a un combinado egipcio que llegó a esta instancia tras quedar segundo del Grupo G detrás de Bélgica por diferencia de gol y de superar en los penales a Australia, luego de empatar 1-1 en tiempo regular.

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