Deportes

El mensaje de Licha Martínez luego del triunfo sobre Cabo Verde en tiempo extra: “A veces hay que sufrir y ponernos a prueba”

Tras la victoria Albiceleste, el defensor autor del segundo tanto y Enzo Fernández compartieron las sensaciones del duelo que finalizó 3-2 en la prórroga

Guardar
Google icon

El pase de Argentina a octavos de final del Mundial se selló en una noche que exigió al máximo a la selección dirigida por Lionel Scaloni. El equipo Albiceleste superó a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga, tras un partido en el que la tensión, el desgaste físico y la incertidumbre dominaron hasta el silbato final en el Hard Rock Stadium en Miami.

La clasificación quedó definida por los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes permitieron que Argentina avanzara a la siguiente ronda. El encuentro se resolvió en tiempo extra, luego de que ambos conjuntos llegaran igualados 1-1 al final de los noventa minutos. La victoria representó un nuevo paso en el torneo, aunque estuvo marcada por el sufrimiento y la entrega total de los jugadores.

PUBLICIDAD

Enzo Fernández celebró junto a Lisandro Martínez el segundo tanto de Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)
Enzo Fernández celebró junto a Lisandro Martínez el segundo tanto de Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lisandro Martínez, responsable del segundo tanto albiceleste, valoró el temple del equipo: “La resilencia del equipo, nunca abandona, nunca bajamos los brazos, luchamos hasta el final, ellos hicieron un excelente partido, es para felicitarlos. Fuimos justos vencedores”.

Sobre su aporte en ataque, el defensor fue autocrítico y sincero: “Yo solamente me preocupo porque no me hagan goles, hoy me voy un poco descontento, pero ganamos, ya está”.

PUBLICIDAD

Martínez incluso resaltó el espíritu del plantel: “Este equipo nunca se da por vencido, hay una energía enorme en el grupo. Estamos preparados para todo, está bueno que pasen estas cosas también. A veces hay que sufrir, hay que ponernos a prueba y hoy lo hicimos de la mejor manera”.

Con la victoria, la selección argentina se aseguró un lugar entre los dieciséis mejores equipos del torneo y se medirá ante Egipto en la próxima instancia, programada para este martes.

El mediocampista Enzo Fernández fue contundente en su análisis: “Creo que Cabo Verde es un equipo muy fuerte físicamente. Se vio acá en la cancha físicamente, técnicamente creo que fue un partido muy bueno de ellos, en líneas generales y es un rival muy duro, pero todo es parte del fútbol, toca sufrir hoy, pero se ganó y nada, vamos a la siguiente”.

Al comparar este cruce con el recordado encuentro ante Arabia Saudita en Qatar 2022, Fernández marcó una clara diferencia: “Son diferentes escenarios, obviamente. Ya estamos en el mata mata y obviamente que se hizo cuesta arriba por el calor también y fue un partido muy duro”. Ante la consulta sobre si el equipo sufrió más de la cuenta, respondió: “Sí, obviamente sufrimos como todos, pero uno ahí caliente en la cancha tal vez no se siente tanto, es más, yo creo que se siente afuera”.

Luego el mediocampista agregó: “Obviamente hay que felicitar a Cabo Verde, hizo un gran partido, nos puso en dificultades, pero al final los detalles marcan la diferencia y creo que somos merecidos de ir a la siguiente ronda”. En cuanto a la actuación de los centrales en este partido, compartió: “Terrible. Tenemos los dos mejores centrales del mundo para mi gusto. Así que es un privilegio estar con ellos, entrenar con ellos, jugar con ellos. Así que muy feliz por ellos porque ayudaron al equipo”.

Además manifestó detalles sobre su estado físico en los minutos finales del duelo: “Me acalambré a los 75’, 85’, no recuerdo. Me acalambró los gemelos y pedí seguir un poco de ayuda con los electrolitos que tomamos, las cosas que tomamos para los calambres y la verdad que como dije antes, creo que cuando me pongo la remera de la Selección siempre es un plus extra que hay que dar. Me hace recordar a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, al barrio, al país, Buenos Aires, toda la Argentina. Así que muy contento”, completó Enzo Fernández.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Lisandro MartínezEnzo FernándezLionel ScaloniCopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Milagro”, “drama” y “evitó el desastre”: las portadas de los medios del mundo tras el duro triunfo de Argentina ante Cabo Verde

El campeón defensor se impuso por 3 a 2 en la prórroga y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

“Milagro”, “drama” y “evitó el desastre”: las portadas de los medios del mundo tras el duro triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

El combinado que lidera Lionel Scaloni enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio en Atlanta por los octavos de final

Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

La autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Hay muchas cosas para corregir”

El astro analizó el triunfo ante los africanos en Miami, destacó la fortaleza del rival y remarcó la exigencia que plantea la actual Copa del Mundo para los equipos favoritos

La autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Hay muchas cosas para corregir”

Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

El emblema de la Albiceleste vivió de una manera especial la victoria 3-2 del vigente campeón para avanzar a los octavos de final

Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

En un infartante partido, Argentina sufrió más de la cuenta y avanzó a los octavos del Mundial tras ganarle en tiempo extra a Cabo Verde

La Albiceleste estuvo dos veces al frente en el marcador, pero falló en momentos claves y los africanos forzaron el suplementario. Messi, Licha Martínez y Cuti Romero anotaron los goles de la victoria 3-2

En un infartante partido, Argentina sufrió más de la cuenta y avanzó a los octavos del Mundial tras ganarle en tiempo extra a Cabo Verde

DEPORTES

“Milagro”, “drama” y “evitó el desastre”: las portadas de los medios del mundo tras el duro triunfo de Argentina ante Cabo Verde

“Milagro”, “drama” y “evitó el desastre”: las portadas de los medios del mundo tras el duro triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

La autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Hay muchas cosas para corregir”

Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

En un infartante partido, Argentina sufrió más de la cuenta y avanzó a los octavos del Mundial tras ganarle en tiempo extra a Cabo Verde

TELESHOW

Del sufrimiento a la euforia: así festejaron los famosos argentinos el pase a octavos del Mundial 2026

Del sufrimiento a la euforia: así festejaron los famosos argentinos el pase a octavos del Mundial 2026

Nico Vázquez y Dai Fernández, de vacaciones en un pueblo paradisíaco de la Costa Brava: “La belleza de este lugar”

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

INFOBAE AMÉRICA

Las ventas de autos nuevos mantienen el acelerador en Panamá y superan las 26 mil unidades hasta mayo

Las ventas de autos nuevos mantienen el acelerador en Panamá y superan las 26 mil unidades hasta mayo

La embajada de Estados Unidos felicita a Guatemala por el inicio del programa E10

Capital de Honduras al límite por una severa sequía que amenaza con dejar sin agua a millones de personas en agosto

El Gobierno de República Dominicana reduce los precios de las gasolinas y el gasoil del 4 al 10 de julio

Alarma en Honduras: 197 menores murieron por accidentes, homicidios y suicidios en el primer semestre de 2026