El mensaje de Licha Martínez luego del triunfo sobre Cabo Verde en tiempo extra: “A veces hay que sufrir y ponernos a prueba”

🇦🇷⚔️ "LUCHAMOS HASTA EL FINAL. ESTOS MATA A MATA SON ASÍ"



Lisandro Martínez, tras la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial. pic.twitter.com/1FHpqqyE7v — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

El pase de Argentina a octavos de final del Mundial se selló en una noche que exigió al máximo a la selección dirigida por Lionel Scaloni. El equipo Albiceleste superó a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga, tras un partido en el que la tensión, el desgaste físico y la incertidumbre dominaron hasta el silbato final en el Hard Rock Stadium en Miami.

La clasificación quedó definida por los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes permitieron que Argentina avanzara a la siguiente ronda. El encuentro se resolvió en tiempo extra, luego de que ambos conjuntos llegaran igualados 1-1 al final de los noventa minutos. La victoria representó un nuevo paso en el torneo, aunque estuvo marcada por el sufrimiento y la entrega total de los jugadores.

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Enzo Fernández celebró junto a Lisandro Martínez el segundo tanto de Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lisandro Martínez, responsable del segundo tanto albiceleste, valoró el temple del equipo: “La resilencia del equipo, nunca abandona, nunca bajamos los brazos, luchamos hasta el final, ellos hicieron un excelente partido, es para felicitarlos. Fuimos justos vencedores”.

Sobre su aporte en ataque, el defensor fue autocrítico y sincero: “Yo solamente me preocupo porque no me hagan goles, hoy me voy un poco descontento, pero ganamos, ya está”.

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Martínez incluso resaltó el espíritu del plantel: “Este equipo nunca se da por vencido, hay una energía enorme en el grupo. Estamos preparados para todo, está bueno que pasen estas cosas también. A veces hay que sufrir, hay que ponernos a prueba y hoy lo hicimos de la mejor manera”.

Con la victoria, la selección argentina se aseguró un lugar entre los dieciséis mejores equipos del torneo y se medirá ante Egipto en la próxima instancia, programada para este martes.

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🇦🇷 "TENEMOS LOS DOS MEJORES CENTRALES DEL MUNDO"



El elogio de Enzo Fernández para Cuti Romero y Lisandro Martínez, autores de los goles para Argentina contra Cabo Verde.



🎙️ @nanisenra #MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c0GOMccjPU — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El mediocampista Enzo Fernández fue contundente en su análisis: “Creo que Cabo Verde es un equipo muy fuerte físicamente. Se vio acá en la cancha físicamente, técnicamente creo que fue un partido muy bueno de ellos, en líneas generales y es un rival muy duro, pero todo es parte del fútbol, toca sufrir hoy, pero se ganó y nada, vamos a la siguiente”.

Al comparar este cruce con el recordado encuentro ante Arabia Saudita en Qatar 2022, Fernández marcó una clara diferencia: “Son diferentes escenarios, obviamente. Ya estamos en el mata mata y obviamente que se hizo cuesta arriba por el calor también y fue un partido muy duro”. Ante la consulta sobre si el equipo sufrió más de la cuenta, respondió: “Sí, obviamente sufrimos como todos, pero uno ahí caliente en la cancha tal vez no se siente tanto, es más, yo creo que se siente afuera”.

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Luego el mediocampista agregó: “Obviamente hay que felicitar a Cabo Verde, hizo un gran partido, nos puso en dificultades, pero al final los detalles marcan la diferencia y creo que somos merecidos de ir a la siguiente ronda”. En cuanto a la actuación de los centrales en este partido, compartió: “Terrible. Tenemos los dos mejores centrales del mundo para mi gusto. Así que es un privilegio estar con ellos, entrenar con ellos, jugar con ellos. Así que muy feliz por ellos porque ayudaron al equipo”.

Además manifestó detalles sobre su estado físico en los minutos finales del duelo: “Me acalambré a los 75’, 85’, no recuerdo. Me acalambró los gemelos y pedí seguir un poco de ayuda con los electrolitos que tomamos, las cosas que tomamos para los calambres y la verdad que como dije antes, creo que cuando me pongo la remera de la Selección siempre es un plus extra que hay que dar. Me hace recordar a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, al barrio, al país, Buenos Aires, toda la Argentina. Así que muy contento”, completó Enzo Fernández.

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