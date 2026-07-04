La reflexión de Scaloni tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde: “Esto es Argentina y nosotros lo entendemos, no hay nada fácil”

🗣️ "ESTE EQUIPO NUNCA SE RINDE"



🎙️ Scaloni, tras el sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde. pic.twitter.com/WNQA6d1DTi — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Todavía en caliente, sobre el campo de juego antes de ir al vestuario, Lionel Scaloni habló con la prensa luego del triunfo 3-2 ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. “Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Hay que felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no es un rival fácil, hoy demostró que es un gran equipo. Me quedo con el aporte de todos, han terminado muy cansados y han dado todo”, expresó el DT.

La reflexión que además compartió el estratega albiceleste fue: “Esto es Argentina, el que no lo entiende, es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo van a entender. No hay nada fácil”.

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El entrenador de la selección argentina, que cumplió un centenar de partidos al frente del elenco nacional (quedó a 24 de Guillermo Stábile), analizó todo lo que aconteció en Miami por los 16avos de final de la Copa del Mundo ante Cabo Verde. “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, contestó Scaloni cuando le mencionaron este récord. Y luego amplió: “De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas que no digo que no sean normales porque este chico (Lopes Cabral) le pega así muchas veces, pero cuando hay que reponerse de esto... Me va a ayudar como entrenador seguro. Y fue ganando, si no hubiera sido una estadística triste”. En la nómina general figuran los mencionados Stábile (124), Scaloni (100), César Luis Menotti (79), Carlos Salvador Bilardo (79), Alfio Basile (76), Marcelo Bielsa (69), Daniel Passarella (52) y Alejandro Sabella (41).

de mis 100 partido este fue el que mas me ha marcado como0 entrenador porque es un mundial, porque pasaron cosas en un partido porque no digo que no sean normales,porque este chico le pega asi muchas veces, pero cuando hay que reponerse de esto… me va a ayudar como entrenador seguro, ganandolo mejor, siu hubieramos perdido hubiera sido una estradistica triste, asi que contento.

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Hasta aquí, ya habían sellado su boleto para los octavos Paraguay (eliminó a Alemania), Francia (goleó a Suecia), Canadá (Sudáfrica), Marruecos (a Países Bajos), Portugal (con polémica ante Croacia), España (vapuleó a Austria), Estados Unidos (echó a Bosnia Herzegovina), Bélgica (se lo dio vuelta a Senegal), Brasil (revirtió el resultado ante Japón), Noruega (superó a Costa de Marfil), México (sacó a Ecuador), Inglaterra (remontó ante Congo), Suiza (derrotó a Argelia) y Egipto (por penales ante Australia en primer turno). Ahora restará definirse Colombia-Ghana.

OTRAS FRASES DE LIONEL SCALONI EN CONFERENCIA

El cuadro del Mundial 2026. “¿Me decían que íbamos por la parte buena? Bueno, espero que se den cuenta de que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde porque sabíamos que sería un rival duro y difícil. Merecíamos haber ganado, lógicamente, pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles. Lo negativo lo hablaré con ellos (los jugadores), pero rescatamos lo positivo, que no baja nunca los brazos este equipo. El rival tampoco, pero nos llevamos nosotros la victoria y eso es para rescatar. Recibimos los golpes en momentos puntuales y esos golpes te achican, y nosotros fuimos por el partido. eso es mucho más importante que otras cosas. sí se puede mejorar y lo hablaremos. Recuerdo las prórrogas en Qatar y fue similar, el equipo recibe el palo y sigue buscando el arco rival".

El cansancio de algunos jugadores. “Es por la prórroga, los minutos, creo que es por eso. Hasta el tiempo reglamentario, el equipo estaba bien. Enzo (Fernández) se acalambró, pero después se recuperó. Terminó acalambrado, pero no teníamos más ventanas. Cuando jugás con el corazón como ellos… una selección tiene eso, se juega con el corazón y se suple un montón la falta de aire, oxígeno, minutos, lo que sea. El equipo, en ese sentido, dio una muestra de carácter y corregiremos lo que hay que corregir. En caliente tengo cosas en la cabeza, pero ya las hablaremos".

¿Se emocionó en el tercer gol? “No, no era emoción. ¿qué se me cruzó? Que termine el partido. Más allá de que el equipo va y va, el golazo que hicieron con el 2-2 es increíble. Habíamos visto que ese jugador hacía eso, recortaba y pateaba de derecha, pero aunque lo veas y lo haga, te preocupás. Yo, que soy desconfiado, en el 3-2 dije ‘esto no se terminó’, es lo que hay. Estuve bastante más tranquilo de lo que parecía, pero los palos los recibís, del rival que ataca y genera situaciones. Estuvimos a la altura del partido, más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo, nosotros sabíamos que no iba a ser así“.

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