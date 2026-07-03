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La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

El entrenador de los Socceroos, Tony Popovic, apostó a un movimiento decisivo antes de la definición desde los doce pasos, pero el seleccionado africano fue más certero en las ejecuciones y celebró la clasificación

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Egipto derrotó a Australia y sacó boleto a los octavos de final del Mundial 2026, donde espera al ganador del choque entre Argentina y Cabo Verde. El duelo de 16avos se resolvió en la tanda de penales, tras un empate 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas. La definición desde los doce pasos, además, tuvo un hecho saliente: el técnico australiano decidió cambiar el arquero sobre el cierre del alargue, una estrategia que no resultó de la manera que esperaba.

La tarde en Texas había comenzado favorable para los egipcios, que se pusieron en ventaja a los 12 minutos gracias a un cabezazo de Emam Ashour después de un tiro libre y una asistencia de Karim Hafez. El empate llegó en el segundo tiempo, cuando Mohamed Hany, en su intento de rechazar un centro de Aiden O’Neill, desvió la pelota hacia su propio arco.

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La igualdad se mantuvo durante los noventa minutos y en la prórroga, en este último tramo sin ocasiones de peligro y con una sola incidencia destacada: en el minuto 118, el entrenador de Australia, Tony Popovic, tomó una decisión clave: reemplazó al joven arquero titular, Patrick Beach, por Mathew Ryan.

Mathew Ryan reemplazó a Patrick Beach para la tanda de penales (REUTERS/Issei Kato)
Mathew Ryan reemplazó a Patrick Beach para la tanda de penales (REUTERS/Issei Kato)

Popovic apostó por la experiencia de Ryan, quien tiene 34 años y un amplio recorrido en el fútbol europeo, siendo su último equipo el Levante de España. Le devolvió así la confianza luego de haber perdido la titularidad en la previa del torneo a manos de Beach, un joven de 22 años que juega en el Melbourne City F.C. y sorprendió con su buen nivel.

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Sin embargo, la apuesta por Ryan no tuvo el desenlace esperado. La definición por penales quedó marcada desde el primer disparo: Harry Souttar falló para los Socceroos, mientras Mahmoud Saber convirtió el primer remate para los africanos. Jackson Irvine igualó para los oceánicos, pero Ramy Rabia devolvió la ventaja a los egipios.

Ryan es el arquero más experimentado de los Socceroos (Reuters/Maria Lysaker)
Ryan es el arquero más experimentado de los Socceroos (Reuters/Maria Lysaker)

Luego, Awer Mabil mantuvo las esperanzas australianas, aunque Mohamed Salah amplió la diferencia con un exquisito remate picado que descolocó a todos en el estadio. Tras ello, el tiro al palo de Lucas Herrington dejó servida la clasificación, y Hossam Abdelmaguid la selló con el cuarto gol de Egipto.

El guardameta no pudo contener ninguna de los remates de los egipcios (REUTERS/Hannah Mckay)
El guardameta no pudo contener ninguna de los remates de los egipcios (REUTERS/Hannah Mckay)

La decisión de Popovic de buscar una solución en el banco trajo a la memoria un antecedente en la historia de Australia. En el repechaje para el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico optó por una maniobra similar: cuando el duelo ante Perú se encaminaba a los penales, realizó un cambio en el arco a minutos del cierre. Aquella noche, la apuesta resultó efectiva y marcó un capítulo inolvidable para los oceánicos.

El elegido en esa ocasión fue Andrew Redmayne, quien saltó al campo con una estrategia que rápidamente captó la atención mundial. El guardameta recurrió a movimientos inusuales sobre la línea de gol antes de cada disparo peruano, buscando desestabilizar a los ejecutantes rivales.

Además, protagonizó una acción polémica al arrojar por detrás de los carteles publicitarios la botella de agua de Pedro Gallese, el arquero peruano, que contenía apuntes sobre los lanzadores australianos, según relató el propio futbolista al regresar a Sídney.

El arquero australiano, de 37 años, se transformó en héroe en aquella serie, tras contener el remate decisivo de Alex Valera y sellar la clasificación de su equipo a la Copa del Mundo.

Para este certamen mundialista no fue convocado por Popovic.

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