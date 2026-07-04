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“¿Viste el partido de Argentina?”: la sorpresiva pregunta de Kimi Antonelli tras ganar la carrera Sprint en la Fórmula 1

El piloto italiano está pendiente de lo que sucede en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México

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El Mundial 2026 se hace sentir en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Gran Bretaña y el apasionante triunfo de la selección argentina por 3-2 sobre Cabo Verde generó repercusión en el paddock de Silverstone. Luego de ganar la carrera Sprint en el primer turno del sábado, Andrea Kimi Antonelli se refirió a la clasificación del combinado albiceleste, al mismo tiempo que Franco Colapinto afirmó que lo vio pese al horario del encuentro.

El choque entre la Albiceleste y los africanos arrancó a las 23:00 de Inglaterra (19 de Argentina y 18 de Miami), aunque se extendió hasta altas horas de la noche tras la resolución en tiempo extra. El italiano de Mercedes se quedó con la victoria en la carrera que empezó al medio día en Silverstone y protagonizó un divertido momento con el periodista argentino Juan Fossaroli. “Por cierto, ¿viste el partido de Argentina ayer a la noche?”, soltó el joven piloto.

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Ante la expresión de “¡Por dios!” del cronista de ESPN, Antonelli rápidamente le contestó: “Eso estuvo intenso, ¿verdad? Yo solo vi el resumen hoy a la mañana”. En la continuidad de la charla, el periodista soltó: “Yo vi el partido”. A lo que el joven piloto italiano agregó que no pudo verlo completo, ya que debía descansar: “No, no. ¡Tenía que irme a dormir!”

La Copa del Mundo también estuvo presente durante la entrevista que dio Franco Colapinto, quien tuvo una brillante largada que lo llevó del 14° al 9° puesto, pero finalmente culminó la carrera Sprint en el puesto 12°.

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Cuando el piloto argentino se arrimó al corralito donde se ubica la prensa de habla hispana, Fossaroli le comentó que lo veía descansado, por lo que suponía que no vio el encuentro. Sin embargo, Franco, pese a la diferencia horario, con una sonrisa le contestó: “Lo vi, lo vi”.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Colapinto se manifiesta sobre la Copa del Mundo durante esta temporada. Este jueves, en la previa al partido contra Cabo Verde, esbozó: “Está raro. Tengo ganas de todo el Mundial, de que lleguen los equipos buenos como Argentina, que se pone muy emocionante. Hay que ir pasando cada ronda y no creerse que son equipos fáciles. Hay que meter huevo y garra para pasar. Tengo ganas de que lleguemos contra Inglaterra... creo que en las semifinales pueden ser. Estoy rodeado de ingleses. Tenemos un buen recorrido por delante, por suerte no son los más difíciles. Al final, los equipos con los jugadores estrellas funcionan mejor. Por suerte, tenemos al mejor del mundo. Hay que seguir disfrutándolo. Vamos a verlo desde Silverstone”.

Más allá de su optimismo, el piloto albiceleste remarcó que no bromea con su compañero de Alpine Pierre Gasly, que es francés. “Francia está bien. Mucho no lo gasto, por las dudas”, soltó entre risas.

Durante esta semana, el equipo de raíces francesas también subió un video a sus redes sociales sobre los stickers que tiene Franco en su termo: “El Colapin-tour que todos han estado esperando”. El pilarense fue abordado por los empleados de Alpine en el hospitality del equipo en Silverstone. “Vamos, Messi. Coronados de gloria, papá. ¿Sabes lo que significa?”, inició Colapinto.Una, dos y tres estrellas. ¿Cuántas tiene Inglaterra?, comentó antes de soltar una carcajada por el único título que tienen los británicos, logrado en 1966.

Mientras el pilarense realizaba el recorrido por los stickers de su termo, apuntó entre risas contra los ingleses: Este es Messi diciendo ‘¡vamos, Franco!’. Las tres estrellas, que ustedes no tienen. Esperando por la cuarta. Los empleados de Alpine no se cohibieron contra el argentino. “Vamos a ver, eh. Está viniendo a casa”. Inmediatamente, Franco palpitó un presunto choque entre ambas selecciones: “En las semifinales podemos vencer a Inglaterra. O sea, buena suerte con eso, ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo”.

Cuando le respondieron que habían ganado de todas formas, el piloto albiceleste replicó: “Sí, pero, imagina cuántos goles les va a hacer Messi si Congo les marcó. La copa ya está en casa. No necesita volver a casa. Ya está en casa”.

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