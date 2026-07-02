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Erling Haaland responde a la Selección Mexicana tras copiar festejo de remo vikingo a Noruega

Si México vence a Inglaterra el domingo 5 de julio y Noruega supera a Brasil, ambas selecciones se medirían el 11 de julio en Miami en cuartos de final

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El famoso destejo que llegó hasta el propio delantero noruego. (Captura de pantalla/AFP)
El famoso destejo que llegó hasta el propio delantero noruego. (Captura de pantalla/AFP)

Guillermo Ochoa y Santiago Giménez compartieron en sus historias de Instagram un video que en cuestión de minutos se volvió tendencia: en él se veía a varios jugadores de la Selección Mexicana celebrando el pase a los octavos de final del Mundial 2026 recreando el remo vikingo, la celebración que ha convertido a Noruega en uno de los equipos más festejados del torneo.

La escena ocurrió dentro del vestidor del Estadio Azteca, minutos después de que México venció a Ecuador y selló su pase a la siguiente ronda, el primero en una eliminatoria mundialista en 40 años. Varios futbolistas del Tricolor, acompañados por integrantes del cuerpo técnico, recrearon el tradicional “Ro”, término noruego que hace referencia al movimiento coordinado de remar, que la afición y los jugadores de Noruega han convertido en su festejo distintivo en este Mundial.

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El ingrediente que disparó la viralización fue la elección de los accesorios: los participantes portaban máscaras con el rostro de Haaland, el delantero que lidera a Noruega en el torneo con cinco goles en tres partidos. Para completar la escena, el tambor que marca el ritmo del festejo vikingo fue sustituido por un bote de basura, improvisado en el vestidor.

Ochoa, Alexis Vega y más jugadores del Tri usaron máscaras con el rostro de El Vasco para celebrar el pase a Octavos con el icónico remo vikingo.

El video acumuló miles de reproducciones y desató una ola de comentarios entre aficionados mexicanos y seguidores del futbol alrededor del mundo, dividiendo opiniones. Diversos usuarios, principalmente provenientes de Argentina, criticaron al Tri por considerar que había copiado un festejo ajeno.

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El impacto de la escena fue tal que finalmente terminó llegando a la vista del propio jugador noruego Erling Haaland.

Así respondió Haaland

La reacción del delantero del Manchester City no tardó. Al ver el video de los mexicanos celebrando con su imagen y su festejo, Haaland compartió el clip en sus historias de Instagram.

Sin embargo eso no fue lo único, pues etiquetó a la cuenta oficial del Tricolor y, en español, escribió: “Hola qué tal @miseleccionmx”, acompañado de emojis de risa. El mensaje fue breve pero suficiente para convertirse en tema de conversación entre aficionados de ambos países.

Así reaccionó Haaland a la celebración de México. (Instagram: erling)
Así reaccionó Haaland a la celebración de México. (Instagram: erling)

La respuesta del noruego fue interpretada por muchos aficionados como un gesto que apagó parte de la polémica.

México y Noruega podrían verse las caras en cuartos de final

México jugará el próximo domingo contra Inglaterra en el Estadio Azteca a las 18:00 horas de la Ciudad de México, mientras que Noruega hará lo propio ese mismo día ante la selección de Brasil.

Si ambas selecciones ganan sus respectivos duelos, México y Noruega se enfrentarían en los cuartos de final el 11 de julio en Miami, en lo que sería un duelo entre dos de los equipos más festejados, dentro y fuera de la cancha, en este Mundial 2026.

El Tri llega al duelo del domingo con cuatro victorias consecutivas, su portería imbatida y la confianza de un equipo que en el Estadio Azteca nunca ha perdido una eliminatoria mundialista. Por otro lado, Haaland llega a este punto del Mundial como uno de los máximos goleadores del torneo, con cinco tantos en tres partidos.

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