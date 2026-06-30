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Las lágrimas de Larissa Riquelme, la hincha más famosa de Paraguay tras el épico triunfo ante Alemania en el Mundial

La modelo celebró la clasificación tras la tanda decisiva ante Alemania y relató cómo vivió la tensión del cierre en una transmisión en vivo

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Larissa Riquelme celebró la clasificación del equipo sudamericano a la siguiente instancia y contó que eligió rezar en el momento decisivo

El pase de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 resonó mucho más allá de lo deportivo. La victoria frente a Alemania en la definición por penales, tras un empate en el tiempo regular, catapultó a la selección albirroja y desató una ola de entusiasmo en el país sudamericano y en las redes sociales.

La reacción popular no tardó en expresarse. Entre las voces más visibles apareció Larissa Riquelme, quien desde hace más de una década mantiene un vínculo especial con la selección. La modelo y conductora paraguaya fue protagonista de una transmisión en vivo donde compartió sus emociones y relató cómo vivió el partido. “Una vez más, Dios me demostró su amor”, afirmó al iniciar su mensaje, mientras contaba que “durante todo el partido estuve escuchando alabanzas y orando. En los penales, decidí dar la espalda a la pantalla y seguir orando”.

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En su relato, la mujer detalló que, cuando llegó la tanda de penales, optó por apartarse de la pantalla y continuar rezando. “Al final, terminé de rodillas”, agregó, explicando la intensidad del momento. Para la modelo, el resultado fue importante, pero insistió en “¿Por qué? Porque mi confianza nunca estuvo en el resultado, sino en Él. En los momentos de mayor tensión elegí creer, agradecer y dejar todo en sus manos”, manifestó refiriéndose a su fe.

Paraguay se clasificó a los octavos de final del Mundial tras una victoria apasionante contra Alemania (Reuters/David Butler II)
Paraguay se clasificó a los octavos de final del Mundial tras una victoria apasionante contra Alemania (Reuters/David Butler II)

La serie de penales que selló la clasificación paraguaya fue el desenlace de un partido marcado por la tensión. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro resistió la presión alemana y encontró en la figura de su arquero una pieza clave para concretar el pase a la siguiente fase. El hecho de que la selección haya eliminado a una de las potencias históricas del fútbol mundial generó una repercusión inmediata entre los hinchas, que celebraron la proeza tanto en las calles como en el ámbito digital.

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La campaña del equipo sudamericano en la fase de grupos estuvo lejos de ser sencilla. El debut ante Estados Unidos resultó en una derrota por 4-1, un golpe que puso en duda las aspiraciones albirrojas. Sin embargo, la reacción llegó en el siguiente compromiso con una victoria ajustada frente a Turquía que le devolvió la esperanza al plantel y a la hinchada.

El último encuentro del Grupo D fue un empate sin goles ante Australia. Con este resultado, el equipo acumuló cuatro puntos y logró avanzar como uno de los mejores terceros, asegurando su presencia en los dieciseisavos de final. La posterior victoria sobre Alemania confirmó que, a pesar de los tropiezos iniciales, la selección no perdió la fe ni la capacidad de competir frente a rivales de máximo nivel.

Larissa Riquelme, la hincha más famosa de Paraguay contó cómo vivió la definición por penales (Getty Images)
Larissa Riquelme, la hincha más famosa de Paraguay contó cómo vivió la definición por penales (Getty Images)

El fenómeno mediático que representa Larissa Riquelme trasciende el ámbito deportivo. Su aparición durante el Mundial de Sudáfrica 2010, alentando a la selección desde las gradas, le otorgó proyección internacional. Desde entonces, la prensa la bautizó como “la novia del Mundial”, un apodo que la acompaña cada vez que Paraguay participa en grandes torneos.

Larissa ha mantenido desde entonces una presencia constante en los eventos futbolísticos. Además de su faceta de modelo e influencer, suele compartir opiniones y reflexiones sobre la selección paraguaya a través de sus redes sociales, donde reúne a miles de seguidores. A 16 años del Mundial que la catapultó a la fama, sigue siendo una de las hinchas más reconocidas de Sudamérica y un rostro habitual en las transmisiones y eventos vinculados al fútbol.

Durante la transmisión en la que celebró la clasificación, la modelo enfatizó el valor de la fe en los momentos decisivos. “Hoy, una vez más, sentí su paz y su presencia. Gracias, Dios, porque siempre sostienes mi vida”, compartió con sus seguidores al finalizar el partido. Paraguay ahora aguarda el desenlace del choque entre Francia y Suecia para conocer a su próximo rival. El partido que determinará el futuro cruce se disputará el martes 30 de junio, desde las 18 horas de Argentina.

Larissa Riquelme en el Perú vs Paraguay
Riquelme se convirtió en "la novia de la selección de Paraguay" tras la histórica campaña en el Mundial de Sudáfrica 2010
"Terminé de rodillas", sentenció
"Terminé de rodillas", sentenció

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