El Salvador: Hombre recibe condena por agredir sexualmente a menor en el Día de la Madre

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 12 años de prisión a un hombre por agresión sexual contra una adolescente de 13 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de 12 años de prisión a V. M. M. P. por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, luego de que se comprobó su responsabilidad en hechos ocurridos durante un convivio familiar por el Día de la Madre. De acuerdo con información publicada este viernes por la cuenta de Centros Judiciales.

La agresión tuvo lugar la madrugada del 11 de mayo de 2025 en una vivienda ubicada en el distrito de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad Este. Según la información oficial, la familia se encontraba reunida celebrando el Día de la Madre cuando la víctima, una adolescente de 13 años, se dirigió a la cocina de la vivienda. En este contexto, el procesado aprovechó para acercarse por la espalda y realizarle tocamientos de índole sexual. Un testigo presenció la escena e intervino de inmediato para asistir a la menor y detener al agresor.

PUBLICIDAD

La sentencia del tribunal tuvo como base la declaración de la víctima, realizada bajo protocolo de cámara Gesell, la declaración del testigo presencial y el peritaje psicológico. Según la resolución, estos elementos fueron valorados de manera conjunta y resultaron coherentes para establecer la responsabilidad penal de V. M. M. P.

La agresión ocurrió durante un convivio familiar por el Día de la Madre, cuando la víctima fue a la cocina de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Justicia y resguardo en condena por abuso sexual infantil

El proceso judicial incluyó la aplicación de la reserva total de datos para proteger la identidad de la víctima, en cumplimiento de las normativas nacionales sobre la protección de menores en casos de delitos sexuales. Por esta razón, el tribunal omitió cualquier información que pueda conducir a la identificación de la adolescente, tal como lo exige la legislación vigente.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia, se determinó también la imposición del pago de la responsabilidad civil correspondiente, como parte de la reparación a favor de la víctima. El tribunal fundamentó su decisión en la solidez de los elementos probatorios presentados, entre los que destacan la coincidencia entre el testimonio directo del testigo y el informe psicológico.

La condena de 12 años de cárcel responde a la gravedad del delito y al contexto en el que ocurrieron los hechos, dentro de una celebración familiar que buscaba homenajear a las madres. El caso resalta la importancia de la intervención oportuna de testigos y el acompañamiento institucional para garantizar justicia y protección a las víctimas de violencia sexual.

PUBLICIDAD

El tribunal aplicó la reserva total de datos para proteger la identidad de la adolescente, conforme a la normativa sobre delitos sexuales contra menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de abuso sexual y a brindar apoyo a quienes puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, especialmente en ámbitos familiares.

Centros Judiciales destacó que la condena busca sentar un precedente sobre la aplicación estricta de la ley en casos de agresión sexual contra menores de edad. El fallo incluye también la obligación del condenado de asumir el pago de los daños ocasionados, conforme a lo dispuesto por el tribunal, de acuerdo con la información oficial.

El caso permanecerá bajo reserva total para salvaguardar la dignidad y bienestar de la víctima, conforme a los lineamientos de protección de menores establecidos por el sistema judicial salvadoreño.

PUBLICIDAD