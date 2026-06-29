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La historia de Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo que se convirtió en el héroe de Paraguay en el épico triunfo ante Alemania

El guardameta desvió dos penales en la definición ante los germanos por los 16avos final del Mundial

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Orlando Gill fue la figura de Paraguay, que hizo historia al eliminar por penales a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. El arquero de San Lorenzo desvió dos remates en la definición desde los doce pasos en el encuentro disputado en el Gillette Stadium de Foxboro, en Boston, y el equipo dirigido por Gustavo Alfaro avanzó a la siguiente fase.

Gill, de 26 años, brindó seguridad en el arco y nada pudo hacer en el empate conseguido por Kai Havertz. Julio Enciso había abierto el marcador con un golazo. Luego, el golero atenazó cada centro teutón y le dio tranquilidad a su equipo. Tras el empate 1-1 en los 120 minutos, en la tanda de los penales el guardameta le contuvo los remates al propio Havertz y a Nick Woltemade.

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“Es una emoción inmensa. Ellos encontraron el empate y pudimos sostenerlo. Gracias a Dios pude atajar dos penales y conseguir la clasificación. Es un privilegio ya que eliminamos a un campeón. Esto es para un sobrino mío que está internado y le prometí que si era la figura el triunfo era para él”, contó Gill luego del partido.

El arquero recaló en la Reserva de Boedo proveniente del modesto club de Paraguay Sportivo San Lorenzo. Allí se destacó no solo por sus cualidades bajo los tres palos y su imponente envergadura, por la cual se ganó el apodo de “Courtois” (reconocido arquero del Real Madrid), sino que también por patear tiros libres. Sí, tal como lo hacía su compatriota José Luis Félix Chilavert décadas atrás en el fútbol argentino.

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Incluso, llegó a marcar goles desde dicha vía. “Me habían comentado lo de Chilavert. Yo pateo también, en Paraguay tengo cuatro goles. Soy más de patear fuerte, colocado pero fuerte. Al final del entrenamiento me quedo a patear y suelo convertir”, comentó en una entrevista con Radio la Red.

En base a buenas actuaciones se ganó el puesto en la Reserva de San Lorenzo y llamó la atención de Leandro Pipi Romagnoli. Esto, sumado a una serie de lesiones por parte de Facundo Altamirano y Gastón Chila Gómez, lo colocó en la consideración de la Primera. El punto de inflexión llegó en la pretemporada de 2025, donde se ganó por completo la confianza de Miguel Ángel Russo y el Ciclón desembolsó solamente 500.000 dólares por el 50% de su ficha.

Desde entonces, el guardameta ratificó partido a partido que el arco de San Lorenzo está en buenas manos. Su rendimiento en Argentina donde tuvo antecedentes atajando y pateando tiros libres, sedujeron al profesor Gustavo Alfaro y se ganó la convocatoria a la selección de Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. “Es un chico que ha mostrado mucha capacidad, solidez y madurez para manejar un arco difícil. El joven lo hace con mucha naturalidad. El control que está mostrando con seis vallas invictas es muy complejo de conseguir”, comentó el director técnico argentino. Recibió críticas por su rendimiento en el debut ante Estados Unidos, pero las enterró con su brillante partido contra Alemania.

El posteo de la mujer de Orlando Gill (IG @meli_avalos02)
El posteo de la mujer de Orlando Gill (IG @meli_avalos02)

Sin embargo, Orlando también debió atravesar momentos difíciles. Su mujer, Melissa Ávalos, contó las dificultades que atravesaron cuando fueron padres. "Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la Sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes (botines). ¡Literal vendió todo!", compartió su esposa en su cuenta de Instagram después el debut de su marido en Paraguay.

Y concluyó: “Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede... Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo ¡Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos!”.

Así Gill se ganó la titularidad en el arco y este lunes fue la figura en el triunfo más importante de Paraguay en la historia de los Mundiales por el peso de su rival.

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