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Flor Vigna fue acusada de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”

La participante Cynthia Klitbo usó su tiempo en soledad en el baño para despotricar contra la bailarina y la poca ayuda que brinda dentro del reality

Cynthia Klitbo apuntó contra la bailarina dentro del reality y aseguró que tiene poca higiene (Video: Instagram)
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Flor Vigna decidió apostar por un nuevo camino en su carrera y se sumó a La Casa de los Famosos México y desde que ingresó a la reality la polémica no tardó en hacerse presente y la relación con sus compañeros de casa no estuvo expuesta de roces. En los útlimos días, Cynthia Klitbo redobló sus críticas contra Flor y expuso, ante las cámaras del reality, una serie de actitudes de la artista argentina que, según dijo, complican la convivencia diaria.

La actriz mexicana dedicó varios comentarios a la participación de Vigna en la casa y cuestionó desde su vínculo con las tareas domésticas hasta algunos hábitos cotidianos. En ese marco, la llamó “la Florecita del campo” y sostuvo que su comportamiento le genera fastidio.

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Uno de los ejes de su descargo apuntó a la supuesta falta de colaboración de la cantante en las tareas de limpieza y orden. “A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, afirmó Klitbo, con una expresión habitual en México para describir a una persona perezosa.

La intérprete también relató una situación ocurrida en la cocina para ejemplificar su malestar. Según contó, Vigna revisó varios recipientes en busca de comida, preparó algunas cosas y luego abandonó el lugar sin dejarlo en condiciones. “Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso pues algo no le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”, dijo.

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Mujer con cabello rojo y sudadera gris claro, recargada en un sofá color crema. Sonríe, lleva un piercing en la nariz y mira hacia su derecha
Flor se sumó a La Casa de los Famosos México y su ingreso al reality quedó marcado por la polémica y los roces con sus compañeros

A esa lista sumó otros gestos que, a su criterio, alimentan la tensión dentro de la casa. “De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella”, expresó con la voz cargada de indignación.

Klitbo además cuestionó que la expareja de Luciano Castro, según su versión, apelara a su condición de extranjera para explicar ciertas conductas. Para la actriz, ese argumento no alcanza para justificar el malestar que, de acuerdo con su mirada, despierta entre algunos participantes. “Va de uno en otro, ‘es que yo como soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada”, sostuvo.

Otro de los puntos que remarcó tuvo que ver con el uso de los elementos de cocina. En su descargo, aseguró que algunas actitudes de la argentina evidencian una falta de compromiso con la limpieza. “Deja así de poquito huevo en la olla para no lavarla”, lanzó.

En La Casa de los Famosos México, la actriz habló de su relación pasada con el ex de Sabrina Rojas (Video: Intrusos-América TV)

Luego, Klitbo se incluyó entre quienes suelen ocuparse de esas tareas dentro del reality y afirmó que quienes pasan más tiempo en la cocina detectan con facilidad cuándo alguien no aporta en la convivencia. “Como yo soy el ama de casa de esta casa, la cocinera, ¿verdad? Junto con Yair y varios que estamos en la cocina, Luisito, Mercedes. Sí nos damos cuenta”, señaló.

La actriz también hizo referencia al manejo de la basura y volvió a marcar su descontento por el modo en que, según dijo, se desenvuelve Flor Vigna en los espacios comunes. “Para vaciar el bote de basura, señores, limpiarlo”, reclamó.

Sobre el cierre de su descargo, Klitbo admitió que sus palabras pueden ubicarla en el lugar de quien se queja demasiado, aunque insistió en que la convivencia dentro de la casa le resulta difícil de sobrellevar. “Van a decir, doña Quejitos, qué bueno, porque hay muchas señoras que me están oyendo. Y la verdad sí es muy desesperante. Pero yo aquí me tengo que quedar”, cerró su descargo contra la exparticipante de Combate. Esto llegó luego de algunos días de cercanía y complicidad

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