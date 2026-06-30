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“Batacazo mundial” y “¡tu papá!”: la reacción de los medios de Paraguay tras la victoria por penales ante Alemania en el Mundial

Portadas digitales, cuentas en redes sociales y crónicas de los principales diarios guaraníes registraron al instante los 16avos de final, con Orlando Gill como figura destacada tras desviar dos penales en la definición

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Orlando Gill desvió dos penales en la definición y los medios paraguayos lo señalaron como el héroe de la clasificación ante Alemania (Reuters/David Butler Ii)
Orlando Gill desvió dos penales en la definición y los medios paraguayos lo señalaron como el héroe de la clasificación ante Alemania (Reuters/David Butler Ii)

Paraguay eliminó a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 y los medios de comunicación de aquél país estallaron. Las portadas digitales, las redes sociales y los titulares de los principales diarios paraguayos reflejaron la magnitud de lo que acababa de ocurrir en el Gillette Stadium: una selección que llegó al torneo sin ser favorita acaba de dejar en el camino a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

El portal ABC Paraguay fue uno de los primeros en dimensionar el resultado. Bajo el título "Batacazo mundial: Paraguay elimina a Alemania y avanza a octavos de final“, el medio describió la victoria de la Albirroja sobre el combinado teutón en la tanda de penales por 4-3, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, y subrayó que los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron “un histórico triunfo al eliminar a un gigante”.

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La imagen que acompañó la nota principal mostraba a Orlando Gill en plena acción bajo los tres palos, en lo que sería una de las postales del partido.

ABC Digital, Versus Paraguay y Última Hora cubrieron en tiempo real la victoria de la Albirroja en los dieciseisavos de final del Mundial 2026
ABC Digital, Versus Paraguay y Última Hora cubrieron en tiempo real la victoria de la Albirroja en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Versus Paraguay, por su parte, optó por un titular más directo y sin adornos: "Paraguay firma la heroica y saca del Mundial a Alemania“. El medio deportivo publicó su crónica el 29 de junio de 2026 a las 20:34 y repasó con detalle cada tramo del encuentro.

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Según la descripción del portal, la Albirroja “golpeó en el primer tiempo con un cabezazo goleador de Julio Enciso“, sufrió el empate en los primeros minutos del segundo tiempo, pero “supo capear las tormentas con mucha bravura”. Versus también destacó el papel del arquero: "Orlando Gill tapó dos en la tanda de penales y se convirtió en uno de los héroes albirrojos“.

La crónica de Versus puso el foco en varios protagonistas del partido. Uno de ellos fue José Canale, el zaguero central de Lanús que debió ingresar al equipo titular por la ausencia de Omar Alderete. El medio señaló que el jugador, oriundo de Itá, “tuvo que ser titular por la ausencia de Omar Alderete y lo hizo de gran manera”, con actuaciones que le complicaron la vida tanto a Kai Havertz como a Deniz Undav. Fue precisamente Canale quien ejecutó el penal definitivo: “Acostó a un lado a Neuer y puso la pelota hacia el otro”, según relató el portal deportivo.

Así reflejó Versus la "heroica" clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial
Así reflejó Versus la "heroica" clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Otro nombre que recorrió las redacciones paraguayas fue el de Miguel Almirón. Versus lo describió como “el mejor jugador de Paraguay en la faceta ofensiva, el que corrió, metió y encaró en todo momento", y le atribuyó el rol de iniciador de la jugada del gol guaraní: forzó un córner del que derivó el tanto de Enciso al minuto 42, tras una combinación que también involucró a Damián Bobadilla y a Matías Galarza.

El partido tuvo su cuota de tensión extra. Versus y D10 Última Hora coincidieron en señalar que Jonathan Tah marcó lo que parecía el segundo gol alemán en el tiempo suplementario, en el minuto 102, pero que el VAR anuló la anotación por una infracción de Anton sobre Gill.

Según D10 Última Hora, “en la jugada del gol, Anton le hizo una cortina a Orlando Gill, pero le cometió una infracción que se revisó en el monitor y acalló el grito de gol”.

En la definición desde los once metros, Havertz y Nick Woltemade erraron sus disparos por el lado alemán, mientras que Antonio Sanabria y Fabián Balbuena fallaron por el lado paraguayo. La clasificación llegó con el penal de Canale, después de que Tah enviara su disparo al travesaño.

Los medios paraguayos destacaron a Miguel Almirón como el jugador más activo en la faceta ofensiva durante el partido ante Alemania
Los medios paraguayos destacaron a Miguel Almirón como el jugador más activo en la faceta ofensiva durante el partido ante Alemania

D10 Última Hora tituló "Paraguay tumbó a Alemania y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026" y en su bajada de título resaltó el papel del arquero: "Orlando Gill fue el héroe total, al desviar dos lanzamientos“. El medio también informó que la Albirroja espera ahora por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, partido que se disputará en Filadelfia el 4 de julio.

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Las redes sociales de los medios paraguayos amplificaron la celebración con igual intensidad. La cuenta de Tigo Sports Paraguay en Instagram publicó una imagen de Gill con el texto "¡PARAGUAY TU PAPÁ! LA ALBIRROJA ELIMINA A ALEMANIA EN PENALES Y AVANZA A LOS OCTAVOS DE FINAL“, acompañada del mensaje “¡¡¡UN PARAGUAYO NUNCA SE RINDE!!!”. La publicación acumuló 52 “me gusta” en apenas 37 segundos.

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ABC Digital también recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para reflejar el momento: "¡PARAGUAY TU PAPÁ! CARAJOOOOOO“. Por su parte, la cuenta oficial de Última Hora en la misma red social publicó: “En penales, Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania en los 16avos de final de la Copa del Mundo, ahora espera por el ganador de Francia-Suecia. Orlando Gill fue el héroe total, al desviar dos lanzamientos".

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La clasificación del equipo de Gustavo Alfaro es histórica, no solo por el hecho de haber eliminado a un tetra campeón del mundo como Alemania, sino también por haber convertido su primer gol en fases eliminatorias de la Copa del Mundo. Ahora, la “Albirroja” espera por el ganador de Francia y Suecia.

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