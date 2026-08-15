Detuvieron a dos cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe e investigan a otros cinco por el abuso sexual a un compañero

La Escuela Penitenciaria N°7 "Marcos Sánchez" en Santa Fe

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Dos aspirantes al Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron detenidos y otros cinco quedaron bajo investigación tras la denuncia de abuso sexual que realizó un compañero en la Escuela Penitenciaria N°7 “Marcos Sánchez” de la ciudad de Santa Fe.

La víctima, de 19 años, cursaba el primer año junto a los involucrados cuando ocurrió el hecho dentro del establecimiento, aunque fuera de la custodia directa de los responsables de la formación.

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La denuncia fue presentada por uno de los directores de la escuela, lo que activó la intervención de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de la provincia.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro dispuso el traslado del joven a la Comisaría de la Mujer para la realización de exámenes físicos y psicológicos.

Según las autoridades, los acusados fueron notificados formalmente de la causa y dos de ellos ya se encuentran bajo arresto, mientras continúan las investigaciones que podrían derivar en más detenciones.

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El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, confirmó el caso, dijo que se trata de “un abuso sexual simple” y sostuvo que los hechos sucedieron fuera del área de vigilancia directa.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli

Galfrascoli remarcó que el Gobierno provincial asiste a la víctima y a su familia, y que los aspirantes denunciados “no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino por el hecho que han cometido”.

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En paralelo, aseguró que las instituciones de formación cuentan con protocolos y prácticas estrictas para actuar ante situaciones de esta naturaleza y que no se permite ni se encubre ningún tipo de agresión.

“No se deja que ninguna persona que haya tenido conductas como estas pueda seguir un segundo más en nuestras escuelas”, reiteró Galfrascoli.

La causa avanza con la intervención del área de género de la Policía de Investigaciones, que reunió los elementos probatorios para las próximas audiencias imputativas y de medidas cautelares en los tribunales provinciales de la capital.

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El caso fue caratulado de manera preliminar como abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque la calificación podría ser modificada de acuerdo al resultado de los informes médicos y psicológicos.