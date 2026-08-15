Presidente Asfura anuncia programa de conectividad entre municipios y promete más apoyo para las 298 alcaldías de Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció un nuevo programa de conectividad entre municipios durante un acto en Casa Presidencial. (FOTO: Presidencia de Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que su gobierno prepara un nuevo programa de conectividad entre municipios con el que pretende mejorar la infraestructura, facilitar el desarrollo local y fortalecer la relación entre el Ejecutivo y las 298 alcaldías del país.

El mandatario aseguró que la iniciativa será presentada en las próximas semanas y sostuvo que tendrá un impacto importante en la forma en que se conectan y desarrollan las comunidades hondureñas.

“Dentro de pronto viene un programa bastante interesante, lo que es la conectividad entre municipios. Estoy seguro que eso va a venir a cambiar la historia también de nuestra querida Honduras”, expresó.

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Asfura hizo el anuncio durante un acto realizado en Casa Presidencial, en el que también se presentó un proyecto impulsado por el Instituto de la Propiedad para ampliar y modernizar los servicios catastrales municipales.

“Mírenme como un aliado”

Durante su intervención, el presidente dirigió un mensaje a los alcaldes del país y les pidió trabajar de manera coordinada con el Gobierno central.

“Mírenme como un aliado para poderles servir, para que podamos trabajar juntos y podamos hacer lo mejor para nuestros municipios”, manifestó.

Asfura aseguró que las puertas de Casa Presidencial y de las diferentes secretarías de Estado estarán abiertas para las corporaciones municipales.

También señaló que su administración pretende fortalecer la descentralización y dar más herramientas a los gobiernos locales para que puedan responder a las necesidades de sus comunidades.

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El mandatario sostuvo que el desarrollo debe generarse desde los municipios para reducir la migración hacia las principales ciudades del país.

La distribución de maquinaria a los gobiernos municipales comenzará a partir del 17 de agosto. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Maquinaria comenzará a entregarse desde el 17 de agosto

Uno de los anuncios realizados por Asfura fue el inicio de la distribución de maquinaria destinada a las alcaldías.

Según detalló, a partir del lunes 17 de agosto comenzará una primera etapa de entrega a los gobiernos municipales.

La prioridad será para las comunas que presentan mayores necesidades debido a la emergencia climatológica y a los efectos provocados por la sequía.

El presidente señaló que esta maquinaria permitirá a las alcaldías atender obras de infraestructura y responder con mayor rapidez a problemas que afectan a sus comunidades.

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Pidió además a los alcaldes que su compromiso principal sea con los habitantes de sus municipios y no con intereses políticos o personales.

Asfura también se refirió a las transferencias económicas destinadas a las alcaldías.

Indicó que el Gobierno avanzará con los pagos correspondientes al tercer trimestre y que se dará prioridad a los 75 municipios que se encuentran bajo alerta climatológica por la sequía.

Asimismo, prometió incrementar progresivamente los recursos destinados a las corporaciones municipales durante los próximos años.

El mandatario sostuvo que fortalecer financieramente a las alcaldías forma parte de la estrategia de descentralización de su administración.

A su criterio, los gobiernos locales cuentan con mayor capacidad para identificar las necesidades inmediatas de la población y ejecutar proyectos de forma directa.

Los municipios afectados por la sequía estarán entre los primeros beneficiados con recursos y maquinaria. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Durante su discurso, el presidente pidió que el desempeño de su administración no sea evaluado únicamente por los primeros meses de gobierno.

Asfura recordó que todavía le quedan 41 meses y 12 días de mandato y sostuvo que el verdadero resultado de su gestión deberá medirse al concluir el periodo presidencial.

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El gobernante insistió en que el desarrollo del país requiere continuidad, planificación y trabajo conjunto entre el Gobierno central, las alcaldías y otros sectores.

También agradeció a los diputados del Congreso Nacional por respaldar proyectos y leyes vinculados con los programas impulsados desde el Ejecutivo.

Aseguró que su administración deberá rendir cuentas sobre los recursos aprobados y sobre la ejecución de los diferentes programas.

Apuesta por un gobierno digital

Otro de los ejes mencionados por Asfura fue la digitalización de los servicios públicos.

El mandatario afirmó que su gobierno apuesta por herramientas tecnológicas que permitan facilitar los trámites y servicios que realizan los ciudadanos.

“Esto no se hace solo, se hace con un gran equipo que todos formamos hoy para poder hacer que las cosas se realicen, pero eso solo se logra con mucho trabajo”, señaló.

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La estrategia contempla avanzar en la modernización de procesos administrativos y en la integración de sistemas entre instituciones nacionales y gobiernos municipales.

En el mismo acto, realizado en el Salón Morazán de Casa Presidencial, Asfura encabezó el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”.

La iniciativa es impulsada por el Instituto de la Propiedad y busca llevar servicios catastrales modernos y estandarizados a los 298 municipios de Honduras.

El proyecto pretende establecer un modelo nacional en el que el Instituto de la Propiedad y las alcaldías trabajen bajo las mismas normas técnicas y mediante un sistema integrado de información territorial.

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Uno de los principales objetivos es eliminar la fragmentación que históricamente permitía que un mismo terreno tuviera diferentes identificaciones en las bases municipales y en los registros del IP.

El mandatario aseguró que buscará incrementar progresivamente las transferencias destinadas a las alcaldías. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Un solo registro para cada propiedad

Con el nuevo modelo, cada predio será integrado bajo un principio de unicidad.

Esto permitirá vincular la información catastral con los registros de propiedad y reducir diferencias entre las bases de datos manejadas por las municipalidades y el Instituto de la Propiedad.

El Gobierno sostiene que el sistema permitirá fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la calidad de la información territorial disponible.

Como parte del lanzamiento, el Distrito Central se convirtió en el primer municipio de su categoría en incorporarse durante 2026 a la estrategia.

La adhesión se formalizó mediante la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto de la Propiedad y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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El Gobierno espera que el modelo se extienda progresivamente al resto de municipios mientras avanza, paralelamente, el programa de conectividad anunciado por el presidente.