La maldición que sufre Alemania desde el triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2014 y las burlas a los “gauchos”

Paraguay dio el primer gran golpe en la fase final del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final. Los dirigidos por Gustavo Alfaro igualaron 1-1 en los 120 minutos y se impusieron en los penales, gracias a una gran actuación del arquero Orlando Gill, quien atajó dos remates.

El conjunto sudamericano golpeó primero con el tanto de Julio Enciso, pero Kai Havertz empató en el complemento y Paraguay resistió con orden y varios puntos altos, como el guardameta, los centrales Gustavo Gómez y José Canale, y Matías Galarza. Y sorprendió al mundo desde los 12 pasos, tras 12 penales ejecutados.

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Así, Alemania sostiene el paso oscilante desde que le ganó la final del Mundial a Argentina en Brasil 2014, con tanto de Mario Götze en tiempo suplementario.

En los festejos, los germanos se burlaron de la Albiceleste, ya capitaneada por Lionel Messi, con una danza que generó polémica. “Los gauchos caminan así, así caminan los gauchos”, cantaron, imitando torpemente a los argentinos, como agachados.

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Ocurrió durante los festejos: la polémica "danza de los gauchos"

La viralización de las imágenes hace 12 años generó reacciones fronteras adentro de Alemania y alrededor del mundo. Hasta los medios locales criticaron “la danza de los gauchos”, tal como la bautizaron. “No fue muy agradable: en plena euforia festiva, algunos internacionales alemanes se burlaron de la Argentina vencida en la final. Al parecer la fiesta no sentó bien a algunos”, azotó Der Spiegel. “Ahora están mostrando su verdadero rostro: ‘Así como los gauchos caminan’ es una verdadera vergüenza”, sumó Die Tageszeitung.

Tal fue el revuelo que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Wolfgang Niersbach, debió ofrecer una disculpa pública. “Lamentamos que haya sido malinterpretado por algunos. Sé por Oliver Bierhoff -entonces manager de la selección alemana- que la idea surgió espontáneamente en medio de la emoción y la alegría”, expresó.

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El chiste también le pegó a Alemania casi como una maldición. En el Mundial 2018, Die Mannschaft quedó eliminada por primera vez en la historia en primera fase, pese a arribar a Rusia con la arrogancia de la corona puesta. Y en la Copa del Mundo 2022, el fracaso se repitió. Y ahora fue víctima de la resistencia paraguaya.

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