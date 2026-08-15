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El Ministerio de Cultura y Deportes recupera la administración del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala

La cartera retomó el control del inmueble el 11 de agosto, nueve meses después del cierre y del retiro parcial de la colección, y anunció acciones para devolver 287 bienes y preparar la reapertura

Un patio interior con un edificio de fachada blanca, arcos, columnas, una fuente de piedra con planta y pavimento rojizo
El Ministerio de Cultura y Deportes recuperó el 11 de agosto la administración del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala tras nueve meses de cierre. (Agencia Guatemalteca de Noticias)
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El Ministerio de Cultura y Deportes recuperó el 11 de agosto la administración del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, nueve meses después del cierre del recinto y del retiro de gran parte de su colección, en un paso que abre la ruta para devolver al edificio sus 287 bienes patrimoniales y definir las obras necesarias para su reapertura.

La recuperación del inmueble llegó después de un conflicto que combinó el traslado de piezas, órdenes judiciales y una disputa por la custodia del edificio. El museo resguarda 287 bienes de la colección patrimonial del país y una parte importante había sido retirada del recinto tras diligencias iniciadas desde diciembre de 2025.

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El ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas recorrió las instalaciones el 13 de agosto para verificar las condiciones generales del edificio y supervisar las primeras acciones de recuperación.

“Las llaves están de vuelta. Y trabajaremos fuerte para que el museo también esté de vuelta. Y con él, una parte de nuestra historia volverá a estar viva”, afirmó el funcionario.

Con la devolución de las llaves, la cartera inició trabajos de limpieza, acondicionamiento y restablecimiento del sistema de videovigilancia. También anunció evaluaciones técnicas para establecer el estado actual de la infraestructura antes de definir las intervenciones.

Interior de sala de museo con techo de madera, paredes blancas, cuadros de gran formato sobre caballetes y colgados, suelo de piedra, dos esculturas y una banca de madera
El Museo de Arte Colonial exhibe grandes pinturas en una sala de techos con vigas de madera y suelo de piedra, junto a esculturas y una banca de madera. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El ministerio evaluará techos, humedad y sistema eléctrico antes de reabrir el museo

Las revisiones incluirán cubiertas, techos de madera, paredes, pisos, sistema eléctrico, iluminación y condiciones de humedad. Esos trabajos contarán con acompañamiento de especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles y del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, además del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala cuando corresponda.

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La recuperación del edificio permitirá avanzar en el retorno planificado de los 287 bienes culturales del museo, con prioridad en su conservación y seguridad. El ministerio también prevé actualizar el guion museológico y desarrollar una nueva propuesta museográfica con cambios en recorrido, iluminación, señalización y distribución de obras, además de la posibilidad de incorporar exposiciones temporales y temáticas.

En un mensaje difundido por la cartera, Méndez Salinas sostuvo que la recuperación de la administración del espacio implica “el enorme compromiso de ser guardianes y custodios del arte, la cultura y la historia que este lugar ha cobijado por tanto tiempo”. Añadió que “más de doscientas ochenta piezas de enorme valor histórico y cultural volverán a este lugar para que de nuevo pueda abrir sus puertas al público”.

El cierre comenzó con diligencias del Ministerio Público y el traslado de obras

El cierre del Museo de Arte Colonial se originó por diligencias del Ministerio Público desde diciembre de 2025, después de una denuncia sobre las condiciones de conservación de bienes históricos. A partir de esas actuaciones, 198 piezas fueron trasladadas inicialmente al Palacio Nacional de la Cultura, mientras otras permanecieron de forma temporal en el museo por las dificultades y riesgos de su movilización.

El caso derivó en una disputa entre instituciones por la custodia del inmueble y de las obras. El MCD cuestionó el procedimiento usado para retirar los bienes y sostuvo que el museo contaba con personal especializado y un taller de restauración.

La entonces ministra de Cultura Liwy Grazioso denunció que el Ministerio Público había tomado el control del edificio, solicitado las llaves, retirado al personal de seguridad y apagado las cámaras de vigilancia. La cartera además presentó acciones legales al considerar que no había tenido acceso suficiente al expediente judicial y expresó preocupación por la conservación de las piezas.

Uno de los puntos de mayor atención fueron las pinturas de Tomás de Merlo, por sus dimensiones y valor histórico. El 2 de marzo, el ministerio informó que había concluido el movimiento de ocho bienes culturales vinculados al proceso judicial, entre pinturas de gran formato y esculturas religiosas.

Entre esas piezas figuró “San Salvador de Horta”, de Tomás de Merlo, trasladada en la última fase de los movimientos. Cuatro obras atribuidas al pintor fueron depositadas en el Museo Nacional de Arte de Guatemala: pinturas de la serie La Pasión de Cristo, como El encuentro de Jesús con la Virgen María, Jesús ante Caifás y Jesús ante Pilatos, además de una obra dedicada a San Ignacio de Loyola.

Las otras cuatro piezas, entre ellas dos obras de gran formato y dos querubines de madera, fueron llevadas al Palacio Nacional de la Cultura. El ministerio indicó que todos esos traslados se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales y bajo protocolos orientados a garantizar la protección y conservación de los bienes.

El edificio sigue bajo un usufructo que el ministerio considera vigente hasta 2032

La administración del inmueble también abrió un conflicto entre el MCD y la Municipalidad de Antigua Guatemala. Según el ministerio, el edificio está sujeto a un acuerdo de usufructo vigente hasta 2032, que establece su uso con fines culturales.

La municipalidad sostuvo, en cambio, que ese usufructo estaba condicionado al funcionamiento del Museo de Arte Colonial y que, al dejar de operar como tal, el inmueble debía regresar a la comuna. El 9 de febrero ambas instituciones sostuvieron una reunión para abordar el futuro del museo.

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