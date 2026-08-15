Crimen y Justicia
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Video: se conocieron imágenes del crimen del empleado de una distribuidora de La Matanza

Diego Aguirre fue asesinado cuando intentó defender a su jefe de un asalto. Por el caso hay cinco detenidos, entre ellos un policía

El crimen ocurrió frente a una distribuidoras de bebidas sobre la Ruta 3
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A una semana del crimen de Diego Aguirre, el empleado de una distribuidora de bebidas baleado en San Justo, se conocieron imágenes del hecho. En el video, captado por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza, se observa el asalto y el momento en que la víctima intenta defender a su jefe de un grupo de tres delincuentes, lo que termina con su asesinato.

Las nuevas imágenes muestran a dos de los asaltantes abordando al propietario del comercio situado en Juan Manuel de Rosas al 5600, entre las calles León Gallo y Ambrosetti. El dueño buscó refugió en su camioneta. En ese instante, Aguirre intervino y recibió un balazo mortal que le atravesó una mano, el torso y una axila.

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Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
El homicidio ocurrió sobre la Ruta 3, cerca del cruce con León Gallo

El ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona de alto tránsito, con numerosos vehículos circulando en horario comercial. Una secuencia de audio registrada en el video permite escuchar a un operador reportar: “Ruta 3 y León Gallo. Tengo intento de asalto a comercio, herido de arma de fuego, mando móvil y ambulancia”.

Personas que se encontraban en la zona auxiliaron a la Aguirre en los instantes previos a la llegada de la ambulancia, pero el personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

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Tras el ataque, agentes de la DDI La Matanza y de los Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de la jurisdicción trabajaron en conjunto bajo la supervisión del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local.

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
Los asaltantes se movían en este auto, que fue hallado abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen

A través del relevamiento de cámaras se estableció que los ladrones se movían en un Fiat Siena conducido por un tercer cómplice. Ese auto tenía una patente trucha y un pedido de secuestro por robo agravado desde finales de junio. Lo encontraron abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen.

Posteriormente, una cámara captó a los tres presuntos ladrones subiéndose a otro coche de apoyo, un Renault Logan gris. Los investigadores comenzaron a rastrear ese vehículo. El seguimiento los condujo hacia un bar en San Justo, ubicado sobre la avenida Arturo Illia al 2700.

El momento en que los tres delincuentes escapan en un auto de apoyo

Los efectivos fueron al boliche y detuvieron en el interior a cinco personas. En el procedimiento, además, incautaron el arma reglamentaria del oficial de la policía porteña y el Renault Logan.

En el video que encabeza esta nota se muestra también parte del seguimiento al Renault Logan, y finalmente la irrupción policial en el local nocturno donde se concretaron las detenciones de cinco sospechosos.

Vista nocturna de una calle con vehículos estacionados y circulando, postes de luz, edificios y un cartel blanco en primer plano, logo COM
Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza captaron al auto en el que se fugaron los autores del crimen

Entre los arrestados hay un oficial de la Policía de la Ciudad y un cadete de la fuerza bonaerense. La Policía allanó sus domicilios como así también los del resto, en González Catán, Villa Celina, Isidro Casanova y Boulogne Sur Mer. Los operativos culminaron con resultado negativo para el hallazgo de elementos de interés para la causa.

El expediente está caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en poblado y en banda.

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
En el marco de la investigación, fueron detenidos cinco hombres

Tras el asesinato, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los reclamos de justicia. “¡Ojalá sean los verdaderos asesinos! Diego era un gran hombre y empleado, papá hace dos meses, 47 años y trabajando en el barrio hace más de 25 años, vio crecer muchos comercios desde que eran kioscos, entre ellos el de mis papás!!!“, contó una joven.

“Era un hombre muy respetuoso y siempre atento, laburador, todos los días pasaba con la camioneta por León Gallo a levantar pedidos, eran las 8 am y él era el primero en estar parado en su puesto de trabajo. Muy triste lo que le pasó, él decía que este año iba a ser el último que trabajaba para dedicarse a su hijita recién nacida”, agregó la usuaria de Facebook.

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