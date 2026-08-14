Pipo Gorosito brindó detalles de la visita de la barra brava al plantel de San Lorenzo: “Son momentos feos”

El entrenador del Ciclón profundizó en la situación que vivieron los jugadores y el cuerpo técnico durante el entrenamiento de este jueves

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El entrenador de San Lorenzo, Néstor Gorosito, fue consultado durante una entrevista con TyC Sports sobre los términos de la reunión que tuvo el plantel y el cuerpo técnico con la barra brava en la mañana de este jueves en la semana posterior a la caída contra Huracán en el clásico.

“La realidad es lo que pasó. Con nosotros, han hablado muy bien, con nosotros han venido a hablar bien, a preguntar cuáles pueden ser los por qué de esta situación”, contó Pipo desde la concentración en la previa al compromiso de este sábado desde las 14:30 ante Unión de Santa Fe como local por la quinta fecha del Torneo Clausura. El cuadro Azulgrana está último en la Zona A con tres puntos, mismas unidades que Talleres y Estudiantes. Ganó uno de los últimos 11 partidos y ya quedó eliminado por penales en 16avos de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra.

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A continuación, Gorosito reveló cuál fue su respuesta en la reunión improvisada en las instalaciones del club: “Les dije que se necesita tiempo de trabajo. Llevamos poco tiempo de laburo. Debido a las inhibiciones que no son de esta comisión, sino de épocas anteriores, no se podían habilitar jugadores. Saldaron las inhibiciones para poder incorporarlos. Y llevamos muy poco tiempo, se necesita tiempo”.

“El arrastre del club con todos sus problemas hacen que se desencadenen momentos que no son lindos: son feos, difíciles e incómodos. Pero es el arrastre de la situación que se viene pasando. Desgraciadamente, siempre hay un grupo que lo paga”, concluyó sobre el tema.

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*El resumen de la derrota ante Huracán

Sus declaraciones se enmarcan en la visita de la barra brava de San Lorenzo al plantel durante la práctica que se desarrollaba en la cancha auxiliar del club, luego de la caída en el clásico, que rompió una racha de 25 años sin que el Globo pudiera vencer al Ciclón en el Nuevo Gasómetro.

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Estas personas frenaron el ensayo frente a la incredulidad de la mayoría de los jugadores y fueron a buscar a varios para “hablar” divididos en tres grupos. Uno reunió a los más jóvenes; los líderes fueron a hablar con el cuerpo técnico para expresarle su apoyo, que si tenía que hacer cirugía mayor en el plantel, fuera para delante y que sólo querían ver en cancha a aquellos jugadores que dejaran la vida por la camiseta; y el último grupo, con integrantes de primera línea, dialogó con los referentes Alexis Cuello y Nicolás Tripichio con un pedido concreto: que armaran una lista con todos aquellos futbolistas que están disconformes con el club, que se quieren ir, así pasan a ser borrados.

Ahí se dio el mayor momento de tensión porque ambos futbolistas les dijeron que todos estaban comprometidos para sacar a San Lorenzo de este mal momento y, a continuación, los barras les dejaron una amenaza concreta: “Esta vez vinimos a conversar, si no ponen lo que hay que poner y empiezan a ganar vamos a venir otra vez y no justamente a charlar”.

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Desde las entrañas del club manifestaron que solo participaron de la “visita” cinco referentes de La Butteler y que ya estaba planificado el encuentro con el cuerpo técnico, pero los presentes contaron otra versión: que fueron no menos de 20 personas los que entraron con ánimo caldeado para reclamar por la falta de resultados.

El ingreso de estos individuos se produjo como el de cualquier socio, ya que ingresaron sin impedimentos. Cuando se conoció el tema públicamente, la Policía envió dos unidades para ver qué pasaba, pero no encontró a ningún barra y desde la entidad le bajaron el tenor a lo sucedido. El argumento fue que “vinieron poquitos a dar apoyo”.

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La mesa chica de la barra brava tenía planificado visitar a los jugadores en la semana previa al clásico ante Huracán, pero lo postergaron a causa de una recomendación sobre que no era conveniente poner nerviosos a los jugadores a pocos días del trascendental duelo. Este martes, tras el traspié en condición de local, los barras decidieron concretar este cónclave el jueves, a falta de 48 horas para el compromiso del sábado ante Unión de Santa Fe.